Las ingentes cantidades de dinero que las grandes compañías tecnológicas están destinando a invertir en inteligencia artificial han sido uno de los principales focos del mercado.

Pero el contexto ha cambiado, y la complacencia ante el aumento del endeudamiento se ha evaporado. Para las grandes tecnológicas ya no es suficiente invertir en cualquier proyecto que incluya la palabra “IA”. Ahora el mercado exige retorno, visibilidad y disciplina.

En este escenario, uno de los catalizadores más vigilados por los inversores es cómo evoluciona el gasto en inteligencia artificial (el famoso CAPEX) y, sobre todo, cómo se traduce en ingresos o eficiencia operativa.

El ejemplo perfecto lo tenemos en Meta, que presentó resultados la semana pasada. La compañía reveló unas cifras excelentes, batió expectativas en ingresos y BP, pero, aun así, cayó un 10% por anunciar un CAPEX superior al previsto. El mensaje es claro: invertir en IA ya no garantiza subidas, debe estar justificado. Y

En este contexto, una de las mayores compañías del mundo acaba de anunciar la emisión de un “megabono” para financiar su ciclo inversor en IA. Hablamos de Alphabet, que recientemente ha presentado unos resultados que han superado las expectativas.

Alphabet lanza un “megabono” de 3.000 millones para financiar la IA

Alphabet ha regresado al mercado europeo de deuda con una emisión de al menos 3.000 millones de euros, destinada a impulsar su ambicioso plan de expansión en inteligencia artificial. Los fondos se dirigirán a propósitos corporativos generales, incluido el repago de deuda, mientras que el tramo más largo se extiende hasta 2063 con un diferencial inicial de 205 puntos básicos sobre midswaps.

Este movimiento confirma la estrategia de Alphabet de diversificar financiación y asegurar liquidez para sostener el mayor ciclo inversor de su historia.

La operación llega tras un año récord de financiación y un CAPEX sin precedentes. Hace apenas unos meses, la compañía colocó 32.000 millones de dólares en bonos en dólares, libras y francos suizos.

Alphabet forma parte del grupo de grandes tecnológicas (Meta, Microsoft y Amazon), que destinarán más de 700.000 millones de dólares este año a infraestructura de IA, consolidando un ciclo inversor que está redefiniendo el mercado de deuda corporativa.

El CAPEX de Alphabet se dispara

Para entender la magnitud del aumento de CAPEX basta con observar las previsiones del consenso de Bloomberg, quien espera que Alphabet duplique su inversión en 2026, impulsada, principalmente, por el gasto en IA.

Lo llamativo es la velocidad del cambio. En 2023, el CAPEX de Alphabet apenas crecía un 2%, pero tras la irrupción de OpenAI y el aumento explosivo de la demanda de cómputo, las grandes tecnológicas aceleraron su inversión, y Alphabet no ha sido una excepción.

Para 2027, se espera un crecimiento del 25%, que en términos absolutos supone 46.423 millones adicionales, el segundo mayor aumento anual de su historia. Además, todo apunta a que esta cifra seguirá subiendo a medida que la competencia se intensifique y la IA se consolide como el principal motor de crecimiento de la compañía.

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia

El gran resurgir de Alphabet: de amenazada por la IA a una de sus mayores beneficiadas

Hace apenas unos años Alphabet vivía una situación comprometida. La aparición de la inteligencia artificial generativa y su capacidad para responder preguntas sin pasar por Google despertó temores sobre una amenaza estructural a su negocio.

En 2025, la combinación de tensiones políticas por la guerra comercial, avances en modelos de IA y el auge de aplicaciones capaces de sustituir consultas tradicionales provocó una caída del 31 % desde máximos.

Pero una vez disipadas las dudas, la acción inició un rally histórico, disparándose un 170 % desde mínimos y situándose como la segunda mayor compañía del S&P 500 por capitalización. Alphabet pasó de ser vista como una víctima potencial de la IA a convertirse en uno de sus grandes ganadores.

Más allá de la publicidad

En este escenario, el modelo de negocio de Alphabet ha vivido una transformación profunda. Durante años, la firma dependió casi por completo de la publicidad digital, pero la llegada de la IA ha cambiado por completo el mapa.

Alphabet ha pasado de monetizar búsquedas a monetizar infraestructura, datos y modelos avanzados. Hoy su crecimiento se apoya en centros de datos gigantescos, chips diseñados internamente, servicios cloud que compiten con los mayores proveedores del mundo y productos que integran IA. La empresa ya no vive solo de organizar información, sino de crear tecnología que procesa, genera y distribuye inteligencia a escala global.

Este giro la ha convertido en un actor industrial, con un modelo basado en suscripciones, servicios empresariales, herramientas de productividad y plataformas de IA que buscan ser imprescindibles para empresas, gobiernos y desarrolladores. En otras palabras, ha pasado de vender anuncios a vender capacidad de cómputo, algoritmos y soluciones inteligentes, un cambio que redefine su identidad y su futuro.

La IA sigue siendo el motor, pero el mercado exige disciplina

El mercado ha entrado en una nueva fase donde el gasto en IA ya no se premia por defecto. Las grandes tecnológicas han pasado de la euforia inversora a un entorno donde cada dólar de CAPEX debe justificar su impacto en ingresos, eficiencia o cuota de mercado.

Su megabono europeo, su plan de inversión récord y la transformación de su modelo de negocio muestran que Alphabet ya no depende de la publicidad, sino que compite en la infraestructura que definirá el próximo ciclo económico.

En los próximos años, la IA seguirá siendo el motor del crecimiento, pero solo las compañías capaces de convertir la inversión en resultados sostenibles serán recompensadas. Alphabet ha demostrado que puede hacerlo y este resurgir es la consecuencia directa de haber pasado de ser amenazado por la IA a liderar el futuro de la inteligencia artificial.

En lo que llevamos de año, las acciones de Alphabet suben más de un 20%.

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de Alphabet

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones permiten a los usuarios operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Alphabet, cuya evolución bursátil puede verse influida por factores como el crecimiento del negocio en la nube, el avance de sus modelos de inteligencia artificial, la evolución del mercado publicitario digital o los cambios en su estrategia de inversión y capex.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Alphabet podría verse favorecida por una mayor adopción de sus herramientas de IA, un repunte en ingresos publicitarios o una mejora en los resultados de Google Cloud, una call ofrece exposición directa a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por aumento del gasto en inteligencia artificial, presión competitiva o volatilidad en el negocio publicitario, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Ejemplo de opción "call"

Ejemplo de opción "put"