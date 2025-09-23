Suaves subidas para el Ibex 35

El Ibex 35 se está anotando suaves subidas en el inicio de sesión de hoy y recupera parte de las caídas de ayer. En Europa el sentimiento está siendo positivo y se afronta el calendario macro de hoy con optimismo, sobre todo por parte de los índices alemán y francés. En España, todavía no se ha reanudado el periodo de aceptación de la OPA de BBVA-Sabadell.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta de la tabla está copada por las renovables, con Acciona Energía y Solaria subiendo más de un 1%. Los precios de la energía en España están dando mayor margen a estas empresas, aunque en el caso de Solaria sigue presionada por los cortos. ArcelorMittal también sube e IAG vuelve a ser protagonista después de varias sesiones errática por el parón que sufrió el sector tras la pausa del tráfico aéreo en Polonia por la incursión de drones rusos hace unos días.

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja del Ibex 35 destacan las acciones de Unicaja, que están descontando el dividendo que repartirá este jueves. Tal y como ya explicamos, los inversores que compran hoy no tendrán derecho a ese dividendo. Por su parte, Telefónica sigue cayendo después de que los inversores teman que la compañía recorte el dividendo en su nuevo plan estratégico. La realidad es que la compañía se ha estado endeudando para pagar a los accionistas, lo que pensamos que es una estrategia que a la larga puede terminar destruyendo valor para el accionista. Indra corrige después de las importantes alzas de ayer, pero en general el tono sigue siendo positivo en la bolsa española.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

