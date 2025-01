Suben los índices asiáticos

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cotizan con un sentimiento más optimista al comienzo de la nueva semana. Los índices chinos suben alrededor de un 0,90-1,00%. El mercado de valores de Japón también crece, con el Nikkei subiendo un 0,35% hasta los 38.880 puntos. Los contratos de futuros para los índices europeos indican una apertura mixta para la sesión bursátil, con el DAX 40 aumentando un 0,05% y manteniéndose por encima de los 21.000 puntos mientras que el FTSE100 baja un 0,15% y el Eurostoxx50 sube un 0,08%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, Wall Street permanece hoy cerrado debido al festivo federal de Martin Luther King Jr. El evento más importante del día es la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, prevista para las 18:00 hora CET (12:00 hora local). Mercado forex En el mercado de divisas, el dólar es el que peor se comporta en la primera parte del día. El índice del dólar ha bajado un 0,25% y se negocia en 108,9 puntos, mientras que el euro-dólar sube un 0,27%. Mundo cripto Durante el fin de semana, hemos sido testigos de una situación sin precedentes. El viernes por la noche, Donald Trump anunció inesperadamente el lanzamiento de su memecoin, Official Trump, que alcanzó una valoración de 75 mil millones de dólares en 48 horas. Actualmente, sólo el 20% de los tokens están en circulación, un escenario inusual para las memecoins. El 80% restante está en manos de empresas asociadas con Trump y se prevé que se lancen gradualmente al mercado durante los próximos tres años. El lanzamiento oficial de Trump drenó la liquidez de otras criptomonedas, lo que provocó pérdidas de dos dígitos en las altcoins durante todo el fin de semana. Bitcoin también experimentó caídas. Un beneficiario indirecto de este desarrollo fue Solana, ya que Trump eligió esta blockchain para su memecoin. En dos días, Solana alcanzó un nuevo máximo histórico de 295$ por token, subiendo casi un 50% en 48 horas. Por el contrario, Ethereum emergió como el mayor perdedor, sufriendo una salida de capital aún mayor. La situación podría cambiar con los informes de que las empresas controladas por la familia Trump comenzaron a comprar agresivamente Ethereum el domingo por la tarde y continuaron su ola de compras durante todo el día. La confianza de los inversores finalmente se hizo añicos con un anuncio de Melania Trump, la esposa de Donald Trump, sobre el lanzamiento de otra memecoin, Melania Meme, hace tan sólo unas horas. El mercado volvió a experimentar caídas. Esta vez, muchos inversores vieron las acciones de la familia Trump como un abuso de su influencia.

