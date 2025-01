Subidas en los índices chinos

La sesión asiática de hoy mejora el sentimiento bursátil, especialmente en China, con subidas de hasta el 3% en sus índices. Además, la situación técnica en Wall Street respalda las operaciones en lo que va de jornada. El Nasdaq cerró ayer las operaciones por encima de la media móvil exponencial de 100 días, que es un punto de apoyo importante para la tendencia alcista general a medio plazo. La situación es similar para S&P 500 y Russell 2000, que lograron defender la EMA de 100 días y la EMA de 200 días respectivamente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mercado de divisas El dólar estadounidense frena su apreciación después de que se conociera que los asesores del equipo económico de Trump están considerando la introducción gradual de aranceles, aumentándolos mensualmente. La noticia se centró en un plan para aumentar los aranceles entre un 2% y un 5% por mes. La imposición más lenta de aranceles tiene como objetivo fortalecer la posición negociadora de Trump y minimizar el riesgo de un aumento repentino de la inflación. El yen es la divisa principal con peor rendimiento en lo que va de sesión. La moneda japonesa cede terreno a pesar de que Himino, del BoJ, ha anunciado que el Banco de Japón debatirá una subida de los tipos de interés en su reunión del 23 y 24 de enero, teniendo en cuenta las nuevas previsiones trimestrales de crecimiento e inflación. Otros mercados Por su parte, el Bitcoin, tras caer ayer un 5% y tocar los 90.000 dólares, recupera terreno y supera los 94.500 dólares.

En el mercado de materias primas vemos descensos del 2% en el Gas natural, del 0,4% en los precios del crudo West Texas, y subidas del 0,2% en la onza de oro. Fuente: xStation

