- Los ingresos de Tencent crecen un 15% en el último trimestre.
- La inteligencia artificial tiene un impacto positivo en los resultados de la firma, que también mejora su beneficio neto.
- Las acciones de Tencent retroceden ligeramente.
- Los ingresos de Tencent crecen un 15% en el último trimestre.
- La inteligencia artificial tiene un impacto positivo en los resultados de la firma, que también mejora su beneficio neto.
- Las acciones de Tencent retroceden ligeramente.
Tencent, el gigante tecnológico chino, ha presentado unos sólidos resultados trimestrales con un crecimiento del 15% en ingresos, impulsados en gran parte por el avance de la inteligencia artificial (IA) y una fuerte demanda de videojuegos y servicios digitales. Esta evolución confirma la apuesta estratégica de la compañía por tecnologías emergentes y refuerza su liderazgo en el sector digital chino. A pesar de las cifras, las acciones de Tencent retroceden hoy ligeramente, anotándose un descenso del 0,15%.
Principales métricas de los resultados de Tencent
- Los ingresos trimestrales alcanzaron los 192.900 millones de yuanes (aproximadamente 27.080 millones de dólares), superando las estimaciones del consenso de mercado, que proyectaban 188.900 millones de yuanes.
- El beneficio neto atribuido creció un 18,6% hasta los 63.133 millones de yuanes (unos 8.880 millones de dólares).
- La IA fue determinante en áreas como segmentación publicitaria, producción de videojuegos, desarrollo de software y optimización de procesos internos.
Apuesta por la inteligencia artificial
Tencent ha intensificado su inversión en inteligencia artificial, centrándose tanto en el desarrollo de nuevos productos como en la integración de capacidades de IA en servicios ya existentes. Destacan la mejora en la eficiencia interna de programación y creación de contenidos gracias a modelos propios como Hunyuan.
Tencent ha ampliado el uso de IA en productos emblemáticos como el asistente Yuanbao y nuevas funcionalidades dentro de la super-app WeChat. En paralelo, el crecimiento de los ingresos publicitarios, que han experimentado una subida del 21%, también está vinculado a la IA, que ha mejorado la efectividad de los sistemas de segmentación de anuncios y el compromiso del usuario.
Asimismo, la división de servicios tecnofinancieros de Tencent exprimenta avances relevantes gracias a la demanda de procesamiento y servicios relacionados con IA.
Los videojuegos, la estrella de Tencent
El segmento de videojuegos y servicios de valor añadido continúa siendo uno de los pilares del grupo, con un incremento interanual del 16%. El auge de títulos domésticos y el éxito internacional han apoyado la expansión global de Tencent. Además, el ecosistema de redes sociales, especialmente WeChat, mantiene su fortaleza y crecimiento, con 1.410 millones de usuarios activos mensuales al final de septiembre.
Cotización de las acciones de Tencent
A pesar del ligero retroceso de la jornada de hoy, en el acumulado del 2025 las acciones de Tencent suben un 70%. En XTB, puedes invertir en la compañía a través de su ADR americano con el ticker TME.US. En líneas generales, la cotización de las acciones de Tencent ha mostrado un rally alcista durante gran parte del año. El entorno regulatorio en China muestra signos de mayor estabilidad para las tecnológicas, y la apuesta nacional por el desarrollo y la autosuficiencia en IA confirma un escenario de crecimiento sostenible para el grupo. Desde XTB pensamos que el potencial de la IA y la fortaleza en gaming de la compañía son vectores de crecimiento a los que les queda recorrido para seguir impulsando a Tencent durante los próximos trimestres.
- Fuente : Plataforma de XTB
- Velas de 15 minutos
¿Cómo comprar acciones de Tencent?Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tencent (TME.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Cambios en las carteras de fondos: Buffett invierte en Alphabet. ¿Está disminuyendo el interés por la IA?
▶️¿Qué hay detrás de los resultados de la banca española?
Las acciones del Santander caen pese a la apuesta de Deutsche Bank
¿Qué desempeño han tenido las acciones de BBVA y Sabadell después del fin de la OPA?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.