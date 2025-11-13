Tencent, el gigante tecnológico chino, ha presentado unos sólidos resultados trimestrales con un crecimiento del 15% en ingresos, impulsados en gran parte por el avance de la inteligencia artificial (IA) y una fuerte demanda de videojuegos y servicios digitales. Esta evolución confirma la apuesta estratégica de la compañía por tecnologías emergentes y refuerza su liderazgo en el sector digital chino. A pesar de las cifras, las acciones de Tencent retroceden hoy ligeramente, anotándose un descenso del 0,15%.

Principales métricas de los resultados de Tencent

Los ingresos trimestrales alcanzaron los 192.900 millones de yuanes (aproximadamente 27.080 millones de dólares), superando las estimaciones del consenso de mercado, que proyectaban 188.900 millones de yuanes.

El beneficio neto atribuido creció un 18,6% hasta los 63.133 millones de yuanes (unos 8.880 millones de dólares).

La IA fue determinante en áreas como segmentación publicitaria, producción de videojuegos, desarrollo de software y optimización de procesos internos.

Apuesta por la inteligencia artificial

Tencent ha intensificado su inversión en inteligencia artificial, centrándose tanto en el desarrollo de nuevos productos como en la integración de capacidades de IA en servicios ya existentes. Destacan la mejora en la eficiencia interna de programación y creación de contenidos gracias a modelos propios como Hunyuan.

Tencent ha ampliado el uso de IA en productos emblemáticos como el asistente Yuanbao y nuevas funcionalidades dentro de la super-app WeChat. En paralelo, el crecimiento de los ingresos publicitarios, que han experimentado una subida del 21%, también está vinculado a la IA, que ha mejorado la efectividad de los sistemas de segmentación de anuncios y el compromiso del usuario.

Asimismo, la división de servicios tecnofinancieros de Tencent exprimenta avances relevantes gracias a la demanda de procesamiento y servicios relacionados con IA.

Los videojuegos, la estrella de Tencent

El segmento de videojuegos y servicios de valor añadido continúa siendo uno de los pilares del grupo, con un incremento interanual del 16%. El auge de títulos domésticos y el éxito internacional han apoyado la expansión global de Tencent. Además, el ecosistema de redes sociales, especialmente WeChat, mantiene su fortaleza y crecimiento, con 1.410 millones de usuarios activos mensuales al final de septiembre.

Cotización de las acciones de Tencent

A pesar del ligero retroceso de la jornada de hoy, en el acumulado del 2025 las acciones de Tencent suben un 70%. En XTB, puedes invertir en la compañía a través de su ADR americano con el ticker TME.US. En líneas generales, la cotización de las acciones de Tencent ha mostrado un rally alcista durante gran parte del año. El entorno regulatorio en China muestra signos de mayor estabilidad para las tecnológicas, y la apuesta nacional por el desarrollo y la autosuficiencia en IA confirma un escenario de crecimiento sostenible para el grupo. Desde XTB pensamos que el potencial de la IA y la fortaleza en gaming de la compañía son vectores de crecimiento a los que les queda recorrido para seguir impulsando a Tencent durante los próximos trimestres.

