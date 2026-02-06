Una de las empresas líderes en tecnología inalámbrica y semiconductores presentó ayer unos resultados que, pese a ser positivos, no han sido bien recibidos por el mercado. Qualcomm no ha tenido el mejor inicio de año y estos resultados no han servido para revertir la tendencia bajista con la que comenzó 2026.

Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué está pasando realmente? ¿Han sido tan malos los resultados como para justificar una caída del 8%?

Resultados récord, pero un outlook débil: el verdadero detonante de la caída de Qualcomm

Una vez más, una empresa del sector de semiconductores presenta buenos resultados… y cae inmediatamente. El patrón ya lo vimos con AMD: buenos resultados, mal outlook. A febrero de 2026, Qualcomm estructura su negocio en cuatro pilares:

Procesadores móviles (Snapdragon) PC y computación con IA Automoción Licenciamiento de patentes e IoT

La compañía registró ingresos récord y un beneficio por acción superior a lo previsto, reforzando su posición en un sector cada vez más competitivo. Aun así, la acción viene de una tendencia bajista:

–21% en lo que va de año

–7% en seis meses

–9% en un solo día

Esto refleja un creciente pesimismo entre los inversores, que cuestionan la capacidad de Qualcomm para mantener su ritmo de crecimiento.

¿Que ha encendido todas las alarmas?

Qualcomm reportó para su primer trimestre fiscal de 2026 unos ingresos de 12.300 millones de dólares, la cifra más alta de su historia. Sin embargo, la volatilidad llegó por un outlook más débil de lo esperado, especialmente en el negocio móvil.

Previsión del segundo trimestre de 2026

Ingresos: 10.200–11.000 millones de dólares vs 11.180 millones de dólares esperados

10.200–11.000 millones de dólares vs 11.180 millones de dólares esperados Chips móviles: 8.800–9.400 millones de dólares vs 9.830 millones de dólares esperados

8.800–9.400 millones de dólares vs 9.830 millones de dólares esperados Licencias: 1.200–1.400 millones de dólares vs 1.350 millones de dólares esperados

Resultados del primer trimestre de 2026

EPS ajustado: 3,50 dólares vs 3,41 dólares esperados (+2,6%)

3,50 dólares vs 3,41 dólares esperados (+2,6%) Ingresos: 12.250 millones de dólares vs 12.200 millones de dólares esperados (+0,4%)

Desglose por segmentos

QCT (Chips): 10.610 millones de dólares vs 10.630 millones de dólares (–0,2%)

10.610 millones de dólares vs 10.630 millones de dólares (–0,2%) IoT: 1.690 millones de dólares vs 1.690 millones de dólares (0%)

1.690 millones de dólares vs 1.690 millones de dólares (0%) Handsets: 7.820 millones de dólares vs 7.860 millones de dólares (–0,5%)

7.820 millones de dólares vs 7.860 millones de dólares (–0,5%) Automoción: 1.100 millones de dólares vs 1.090 millones de dólares (+0,9%)

1.100 millones de dólares vs 1.090 millones de dólares (+0,9%) QTL (Licencias): 1.590 millones de dólares vs 1.500 millones de dólares (+6%)



1.590 millones de dólares vs 1.500 millones de dólares (+6%) CapEx 549 millones de dólares vs 403,1 millones de dólares esperados. Un 36,2% sobre el consenso.

Los resultados de Qualcomm son buenos, pero el outlook para el año es flojo y el CapEx muestra métricas disparadas. El mercado teme que el crecimiento de ingresos no sea suficiente para justificar el aumento de inversión.

¿Puede Qualcomm recuperar el impulso? Las claves para los próximos trimestres

A pesar de la mala acogida, Qualcomm destacó varios puntos clave:

Automoción. Segundo trimestre consecutivo superando los 1.000 millones de dólares en ingresos. Este segmento se está convirtiendo en uno de los motores de crecimiento más sólidos.

Segundo trimestre consecutivo superando los 1.000 millones de dólares en ingresos. Este segmento se está convirtiendo en uno de los motores de crecimiento más sólidos. Inteligencia artificial Fuerte tracción en productos presentados en el CES y creciente demanda de soluciones de IA en dispositivos personales, industriales y de edge computing.

Fuerte tracción en productos presentados en el CES y creciente demanda de soluciones de IA en dispositivos personales, industriales y de edge computing. Centros de datos. La adquisición de Alphawave Semi refuerza su expansión en chips para centros de datos, un mercado estratégico en plena explosión.

Revisiones mixtas y un consenso que exige más

La reacción del mercado a los resultados de Qualcomm ha sido mixta, pero con un sesgo negativo. Varias firmas han rebajado recomendaciones y ajustado precios objetivo:

Bank of America, Susquehanna y HSBC señalan debilidad persistente en móviles y problemas de suministro de memoria.

JPMorgan mantiene una visión más constructiva, apoyándose en la diversificación de QCT fuera de Handsets.

Tras las revisiones, el precio objetivo medio del consenso para las acciones de Qualcomm se sitúa en 163,9 dólares, lo que implicaría una revalorización del 19% en doce meses. El sentimiento del mercado es mixto, pero exige catalizadores claros para volver a confiar en el valor.