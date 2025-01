💡Los comentarios agresivos de Ueda fortalecen al yen japonés Hoy conoceremos los últimos datos de inflación de Estados Unidos. ¿En qué punto llegan los mercados a este informe? : El mercado espera que la presión inflacionaria se mantenga elevada , y la lectura principal muestre un aumento de precios interanual del 2,9% en comparación con la lectura anterior del 2,7%.

Se espera que la inflación subyacente mantenga la tasa actual de crecimiento de los precios en el 3,3% interanual.

Los datos de inflación al productor fueron inferiores a lo esperado.

El yen japonés se aprecia tras los comentarios agresivos de Ueda del BoJ . Un informe por debajo de lo esperado del IPC de EE. UU. podría aumentar aún más la escala de esta apreciación.

El anuncio de Trump sobre aumentos repentinos de aranceles sigue siendo un elemento de incertidumbre en la creación de demanda de dólares. Los inversores se enfrentan a la sesión clave de la semana, con los datos del IPC de EE. UU. que se publicarán a las 14:30. El par USD/JPY cae un 0,7% hoy, lo que está relacionado con los comentarios agresivos del presidente del Banco de Japón. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación al productor en diciembre no cumplió con las expectativas favorables al dólar. Tanto la lectura general como la subyacente estuvieron por debajo de los pronósticos (3,3% y 3,5% interanual respectivamente), lo que debilitó ligeramente las expectativas de los inversores con respecto a la política monetaria estadounidense en 2025. Comentarios de Ueda Los comentarios del presidente del BOJ, Kazuo Ueda, intensifican las especulaciones sobre un aumento de los tipos en la reunión de la próxima semana (23 y 24 de enero). El presidente hizo hincapié en las prometedoras negociaciones salariales de principios de año y en las recientes reuniones con los directores de las sucursales, lo que marca un cambio significativo en la estrategia de comunicación. Estos comentarios, seguidos de declaraciones similares con miras al futuro del vicepresidente Himino, hicieron que el yen japonés se fortaleciera. Los swaps de índices a un día indican ahora una probabilidad del 71% de un alza de tipos este mes, frente al 60% anterior, lo que refleja una creciente convicción del mercado. Fuente: Bloomberg Financial LP Los bonos del gobierno japonés fluctúan con presión vendedora, con los rendimientos de los bonos a 2 años alcanzando su nivel más alto desde 2008 (0,7%) y los rendimientos de los bonos a 30 años cotizando en máximos desde 2009.

¿Qué hará la Fed tras conocer el IPC? El mercado de bonos de EE. UU. ha comenzado a descontar un giro agresivo de la Fed y un recorte de tipos en 2025. Esto se traduce en un fortalecimiento de la moneda estadounidense, con el índice del dólar subiendo un 2,5% en el último mes. Los swaps de índices a un día sugieren un recorte de 32 puntos básicos en 2025. Fuente: Bloomberg Financial LP El IPP de ayer fue mejor de lo esperado, lo que da esperanzas a Wall Street de que la política monetaria seguirá siendo más flexible. Históricamente, el IPP y el IPC están correlacionados, pero el IPP es una métrica que depende más de los precios del combustible, mientras que el IPC se ve influido por otros factores (como los precios de los alimentos, los precios de los automóviles y los alquileres). Los precios de los automóviles vuelven a aumentar. Fuente: XTB Trump, el “catalizador” de la inflación Cualquier reacción en los pares puede no ser duradera, ya que el principal tema que genera incertidumbre en el mercado a largo plazo es la política arancelaria de Trump. Cualquier rumor que sugiera un modelo más gradual de su implementación es rápidamente desmentido por el propio Trump, por lo que los mercados están cada vez más preocupados por cómo se traducirá la nueva política en inflación y, por lo tanto, en futuras decisiones de la Reserva Federal. El mercado espera un incremento en las tasas arancelarias y en los ingresos que éstas generan para el tesoro público. Fuente: CRFB El dólar-yen japonés ha entrado en una zona crítica asociada con intervenciones monetarias anteriores. Tras los comentarios de hoy, el par cayó por debajo de la EMA de 15 días y ligeramente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% desde el movimiento descendente. Los objetivos clave para los bajistas incluyen la EMA de 30 días y la EMA de 50 días, seguidas por el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% desde el movimiento ascendente en 154,272. El indicador RSI señala una divergencia bajista, lo que sugiere un debilitamiento del impulso alcista, mientras que el MACD confirma el sentimiento bajista. Fuente: xStation Cotización del USD/JPY

