La euforia vivida ayer tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán no pasó desapercibida. Los principales índices europeos, americanos y asiáticos cerraron en verde, el oro y Bitcoin repuntaron con fuerza, el petróleo se desplomó y las rentabilidades de los bonos retrocedieron.

Hoy, sin embargo, el tono es más contenido. El petróleo rebota tras el desplome histórico de la sesión anterior y los índices europeos corrigen parte del avance.

En este punto, la pregunta que se hacen los inversores es evidente: ¿qué harán las bolsas mundiales durante las próximas dos semanas? ¿Estamos ante una oportunidad de entrada o simplemente ante la calma antes de la tormenta?

Un primer trimestre frenético para las bolsas mundiales

Echando la vista atrás el primer trimestre del año ha dado para mucho:

La captura de Nicolás Maduro El intento de destitución de Jerome Powell y el nombramiento de su sucesor Las amenazas de Donald Trump para anexionar Groenlandia, La crisis provocada por la inteligencia artificial conocida como el “Sasapocalypse” La anulación de aranceles por parte del Tribunal Supremo El tensionamiento del crédito privado El conflicto en Oriente Próximo y el shock energético asociado.

En este contexto, la frase “hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas” encaja perfectamente con la situación actual.

Aun así, pese a la volatilidad, las bolsas mundiales no se encuentran en niveles de pánico ni en una corrección profunda. Europa cotiza ligeramente en positivo en el acumulado reciente y Estados Unidos registra caídas moderadas, del entorno del 2%.

La situación ha cambiado de forma drástica en apenas dos días. El martes, con el mundo pendiente de una posible escalada militar, las bolsas estadounidenses cerraban prácticamente planas, a la espera de la decisión de Trump. Finalmente, tras varias amenazas públicas en su red social, se anunció una tregua de dos semanas que disparó a los mercados.

El alivio se reflejó de inmediato en el precio del crudo, que se desplomó ante la expectativa de un aumento del tráfico por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, durante el primer día de tregua, el tránsito marítimo no ha vuelto a la normalidad, y las agresiones en Oriente Medio tampoco han cesado por completo.

¿Está funcionando el alto al fuego alcanzado en Oriente Medio?

A lo largo del día de ayer surgieron titulares que llevaron a los inversores a cuestionar la efectividad del alto el fuego en Oriente Medio. Varias informaciones apuntaban a que los supuestos acuerdos no se estaban cumpliendo plenamente o que estaban siendo ignorados por algunas partes.

Bloomberg informó de que el tráfico marítimo en Ormuz sigue lejos de normalizarse. Más de 1.000 barcos esperan para cruzar y más de 800 cargueros permanecen atrapados dentro del Golfo Pérsico intentando salir. En términos de tránsito, solo siete barcos han salido desde el martes y apenas tres han entrado, frente a los 135 movimientos diarios habituales.

En el plano militar, también se han registrado agresiones, aunque de menor intensidad que en días anteriores. Varios medios informaron del ataque a un oleoducto en Arabia Saudí tras el anuncio de la tregua, mientras que Israel continuó con bombardeos en Líbano.

Aun así, el mercado interpretó que la tregua, aunque frágil, era suficiente para justificar un rebote.

¿Qué harán las bolsas mundiales estas dos semanas?

El comportamiento de las bolsas mundiales en las próximas semanas estará determinado por dos factores clave. Primero, si la tregua se cumple y las agresiones se reducen al mínimo; segundo, si el estrecho de Ormuz recupera la normalidad y permite una relajación sostenida del precio del petróleo.

En cuanto al crudo, pese a la fuerte corrección que lo ha llevado a niveles de 97 dólares, los analistas coinciden en que hará falta tiempo para que el suministro energético vuelva a la normalidad. La infraestructura dañada en el Golfo Pérsico ha reducido parte de la capacidad productiva, lo que limita la velocidad de recuperación.

El precio del petróleo será, por tanto, el principal factor que determinará el movimiento de los mercados. Un informe de la EIA previo al acuerdo situaba el precio medio del barril de marzo en 104 dólares y anticipaba un aumento hasta 115 dólares en el segundo trimestre, para posteriormente caer hacia los 76 dólares en el último trimestre del año.

Cualquier actualización de estas previsiones por debajo de lo esperado antes de la tregua favorecería a las bolsas en los próximos meses.

Por el momento, las bolsas europeas abren ligeramente en negativo tras las fuertes subidas de ayer. El foco estará puesto en la evolución de los esfuerzos diplomáticos y en la capacidad de ambas partes para mantener la desescalada.

Tregua sí, pero incertidumbre también

Aunque la tregua ha dado un respiro tras semanas de tensión, las bolsas mundiales han demostrado una notable capacidad de resistencia en un trimestre marcado por polémicas, sobresaltos y riesgos geopolíticos constantes.

Las conversaciones continuarán en Pakistán y, por parte de Estados Unidos, estarán lideradas por el vicepresidente Vance. El mercado, mientras tanto, seguirá moviéndose al ritmo del petróleo y de los titulares que lleguen desde Oriente Medio.