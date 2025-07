Los índices de la región Asia-Pacífico han subido durante la segunda sesión de la semana, con incrementos que oscilan entre el 0,30% y el 0,90%. Trump declaró que la fecha de implementación de los aranceles, el 1 de agosto, "no es 100 % segura", retractándose de sus contundentes declaraciones anteriores. Esto marca un nuevo cambio tras los aplazamientos previos del 9 de abril al 9 de julio y posteriormente al 1 de agosto. Si bien esto proporciona más tiempo para las negociaciones, también extiende el período de incertidumbre del mercado. Los mercados respondieron con una debilidad del dólar estadounidense, y el índice del dólar desciende 2 décimas intradía. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de la debilidad general del dólar, el yen japonés se debilitó después de que Trump reafirmara la posibilidad de imponer aranceles del 25% a Japón. El par USD/JPY alcanzó un máximo de dos semanas, con una subida del 0,10% hoy. Bancos centrales El Banco de la Reserva de Australia (RBA) sorprendió a los mercados al mantener los tipos de interés en el 3,85%, desafiando las expectativas de un recorte de 25 puntos básicos (previsto por más del 90% de los operadores). La decisión se aprobó por 6 votos a 3. El RBA afirmó que necesita más datos, en particular el informe del IPC de julio, antes de tomar nuevas medidas. El par AUD/USD se disparó en respuesta al cambio en las expectativas sobre los tipos. El RBA enfatizó que mantener la estabilidad de precios y el pleno empleo sigue siendo su principal objetivo. Si bien la inflación está disminuyendo, el mercado laboral sigue estando ajustado y persiste la incertidumbre global. Los operadores ahora esperan un posible recorte de tipos en agosto, en lugar de una pausa prolongada. El índice de condiciones comerciales de Australia subió a su nivel más alto desde marzo de 2024, impulsado por el crecimiento de las ventas, el empleo y las ganancias. La confianza empresarial mejoró por tercer mes consecutivo, sorprendiendo a los analistas en medio de las expectativas de una desaceleración. Esto influyó en las proyecciones de tipos del RBA. Otros mercados Trump anunció la necesidad de enviar más armas defensivas a Ucrania, lo que marca un cambio respecto a su postura anterior de limitar el apoyo. Expresó su decepción con Putin y la guerra en curso, lo que indica un deterioro de las relaciones tras la cumbre de los BRICS. Taiwán aún no ha recibido notificación formal de EE. UU. sobre los nuevos aranceles. Si bien se anunció un arancel del 32% en abril, el plazo de implementación aún no está claro. Trump también declaró que Irán no se convertirá en un estado nuclear y anunció próximas conversaciones bilaterales, advirtiendo que un nuevo ataque militar sigue siendo posible si es necesario.

