TSMC demuestra que la IA no se frena ni con una guerra

A pesar del conflicto en Oriente Medio, todo apunta a que el gasto en inteligencia artificial no se frenará en el corto plazo. La compañía taiwanesa TSMC, líder mundial en fabricación de chips, ha publicado sus cifras de ventas del primer trimestre de 2026 y los resultados no han decepcionado.

El ADR estadounidense sube más de un 2,3% en el premarket, una señal muy positiva de cara a la presentación de resultados completa que tendrá lugar el 16 de abril.

Sin embargo, los inversores no solo miran las ventas, el gran interrogante es cómo la guerra ha afectado a los costes operativos y si los márgenes han logrado resistir la presión del conflicto.

TSMC: un pilar central de los semiconductores

La compañía presentó unos resultados que superaron las expectativas del mercado, impulsados por una demanda de chips para inteligencia artificial que no se ha visto afectada ni siquiera por la inestabilidad geopolítica.

Entre enero y marzo, TSMC registró ingresos de NT$1,13 billones, un crecimiento del 35% interanual, ligeramente por encima de la previsión del mercado (NT$1,12 billones).

Las ventas de marzo, con un aumento del 45%, confirman un repunte notable en la demanda de semiconductores avanzados.

El dato clave es que la inestabilidad geopolítica no ha frenado la inversión en centros de datos de IA, ni el consumo de electrónica de alto rendimiento.

TSMC continúa siendo el fabricante de referencia para los chips más avanzados utilizados por Nvidia y Apple, dos de los grandes impulsores del actual ciclo de inversión en inteligencia artificial.

Las acciones de TSMC acumulan un 17% en 2026

El ADR de TSMC avanza un 2% en el premarket, lo que indica que el mercado recibe la noticia con optimismo.

Las acciones de TSMC, además, acumulan ya una subida del 17% en lo que va de año. Incluso con una guerra de por medio, el valor mantiene un momentum sólido, demostrando su relevancia dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial.

El próximo gran catalizador será la presentación de resultados del 16 de abril, que determinará si el rally puede continuar o si el valor necesita una fase de consolidación.

Los márgenes, la gran incógnita para los inversores

Aunque las ventas han superado las estimaciones, esto no garantiza que el resto de objetivos se cumplan. Para que las acciones de TSMC sigan subiendo, la compañía deberá presentar márgenes operativos y previsiones de crecimiento superiores al consenso.

La compañía ha incrementado el peso de los chips más avanzados, 3 nm y 5 nm, dentro de su mix de ventas. Estos productos, esenciales para la IA, ofrecen una rentabilidad superior y deberían mejorar los márgenes.

Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio, el encarecimiento de la energía y el aumento del coste de materias primas podrían haber limitado esa mejora.

Si los márgenes quedan por debajo de lo esperado, el mercado podría reaccionar con correcciones.

Aun así, TSMC sigue demostrando un enorme potencial incluso en momentos de inestabilidad. Actualmente, cotiza apenas un 6% por debajo de máximos, y si continúa el buen comportamiento del sector junto con una distensión geopolítica que reduzca la presión sobre el petróleo, la compañía podría superarlos este mismo año.

Una posición estratégica sin precedentes

En un momento en el que la infraestructura de IA se ha convertido en un activo geopolítico, TSMC emerge como una de las compañías más estratégicas del mundo.

Sus resultados confirman que la demanda de chips avanzados sigue siendo explosiva y que, por ahora, ni la guerra ni la volatilidad del mercado han logrado frenar el auge de la inteligencia artificial.

Mientras tanto, los grandes hyperscalers, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, han comprometido 650.000 millones de dólares en gasto de IA este año, aunque muchos de ellos están teniendo dificultades para cumplir las expectativas del mercado.

Incluso Nvidia, pese a un crecimiento del 73% en ingresos trimestrales, acumula una ligera caída en el año.

Esta divergencia demuestra que TSMC es y seguirá siendo un pilar fundamental tanto para la industria de la inteligencia artificial como para las carteras de muchos inversores.

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