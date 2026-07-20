La semana pasada, Uber Technologies confirmó formalmente lo que llevaba meses gestándose: el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 100% de Delivery Hero, la matriz alemana de marcas como Glovo, PedidosYa, Foodpanda o Talabat. La operación, valorada en unos 14.800 millones de dólares (unos 12.900 millones de euros), sentaría las bases de la mayor plataforma de movilidad y reparto de comida del mundo fuera de China, con presencia en 99 mercados.

Los números clave de la operación de Uber sobre Delivery Hero

Precio de la oferta: 41,50 euros en efectivo por cada acción de Delivery Hero, lo que supone una prima de alrededor del 34% sobre la media ponderada por volumen de los tres meses previos al anuncio.

41,50 euros en efectivo por cada acción de Delivery Hero, lo que supone una prima de alrededor del 34% sobre la media ponderada por volumen de los tres meses previos al anuncio. Valoración total: 14.800 millones de dólares por el 100% del capital, que se reducen a unos 13.700 millones de dólares (cerca de 12.000 millones de euros) si se descuenta la participación que Uber ya poseía en Delivery Hero antes de la oferta.

14.800 millones de dólares por el 100% del capital, que se reducen a unos 13.700 millones de dólares (cerca de 12.000 millones de euros) si se descuenta la participación que Uber ya poseía en Delivery Hero antes de la oferta. Posición previa de Uber: antes del anuncio, la compañía estadounidense ya controlaba directamente cerca del 24,8%-25% del capital con derecho a voto de Delivery Hero, además de una exposición adicional de en torno al 11-12% a través de instrumentos derivados, tras meses de compras de participaciones —incluida la del fondo Aspex Management— que la convirtieron en el mayor accionista del grupo alemán.

antes del anuncio, la compañía estadounidense ya controlaba directamente cerca del 24,8%-25% del capital con derecho a voto de Delivery Hero, además de una exposición adicional de en torno al 11-12% a través de instrumentos derivados, tras meses de compras de participaciones —incluida la del fondo Aspex Management— que la convirtieron en el mayor accionista del grupo alemán. Prosus se suma a la oferta: el accionista mayoritario Prosus (matriz de Naspers y ligada a Tencent), con casi un 17% del capital, se comprometió de forma irrevocable a vender toda su participación, lo que eleva el interés económico total de Uber hasta aproximadamente el 53% antes de que el resto de accionistas acuda a la OPA.

el accionista mayoritario Prosus (matriz de Naspers y ligada a Tencent), con casi un 17% del capital, se comprometió de forma irrevocable a vender toda su participación, lo que eleva el interés económico total de Uber hasta aproximadamente el 53% antes de que el resto de accionistas acuda a la OPA. Umbral mínimo de aceptación: 50% del capital más una acción, además de las autorizaciones regulatorias y de competencia habituales en este tipo de operaciones.

50% del capital más una acción, además de las autorizaciones regulatorias y de competencia habituales en este tipo de operaciones. Financiación: Uber pagará con caja disponible en balance y nueva deuda; ha cerrado una línea de crédito puente de aproximadamente 14.000 millones de euros.

Uber pagará con caja disponible en balance y nueva deuda; ha cerrado una línea de crédito puente de aproximadamente 14.000 millones de euros. Calendario: el cierre de la operación se espera para la segunda mitad de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes.

el cierre de la operación se espera para la segunda mitad de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes. Alcance combinado: la plataforma resultante operaría en 99 mercados con un volumen bruto de mercancías (GMV) pro forma combinado de 236.000 millones de dólares en 2025, prácticamente duplicando el número de países en los que Uber ofrece a la vez movilidad y reparto, de 34 a 58.

la plataforma resultante operaría en 99 mercados con un volumen bruto de mercancías (GMV) pro forma combinado de 236.000 millones de dólares en 2025, prácticamente duplicando el número de países en los que Uber ofrece a la vez movilidad y reparto, de 34 a 58. Sinergias esperadas: el CFO de Uber, Balaji Krishnamurthy, señaló en la llamada de anuncio de la operación que la compañía espera generar sinergias a un ritmo anualizado de en torno a 1.200 millones de dólares dentro de los 18 meses posteriores al cierre, ligadas sobre todo a migrar las operaciones de Delivery Hero a la infraestructura tecnológica de Uber (TIKR).

el CFO de Uber, Balaji Krishnamurthy, señaló en la llamada de anuncio de la operación que la compañía espera generar sinergias a un ritmo anualizado de en torno a 1.200 millones de dólares dentro de los 18 meses posteriores al cierre, ligadas sobre todo a migrar las operaciones de Delivery Hero a la infraestructura tecnológica de Uber (TIKR). Compromisos con Alemania: Uber se comprometió a mantener la sede de Delivery Hero en Berlín y su plantilla al menos hasta 2029, además de invertir 2.000 millones de euros en el país hasta 2031, y a no firmar un acuerdo de dominio y transferencia de beneficios (DPLTA) durante tres años.

El “trocito” que se queda fuera: Glovo y el caso español

Para intentar allanar el camino ante los reguladores de competencia europeos, la operación incluye una pieza clave: Delivery Hero ha firmado en paralelo un acuerdo con el fondo de inversión neoyorquino SSW Partners LP —fundado por antiguos banqueros de Goldman Sachs y Lazard— para venderle sus negocios en 14 mercados donde coincide directamente con Uber Eats, por unos 1.400 millones de euros.

Entre esos 14 mercados está España, donde Delivery Hero opera desde 2022 a través de Glovo, la compañía catalana de la mochila amarilla. SSW también se quedará con Glovo en Polonia, Moldavia, Portugal y Rumanía, además de Foodora (Austria, Chequia, Noruega y Suecia), Efood (Grecia), Foody (Chipre), PedidosYa (Chile y Ecuador) y Yemeksepeti (Turquía). Uber, por su parte, se reserva los otros 50 mercados de Delivery Hero, con marcas como Talabat (Oriente Medio), Foodpanda (Asia), Baedal Minjok (Corea del Sur) o Glovo en Italia y otros 17 países.

Glovo seguirá operando con normalidad en España bajo el paraguas de Delivery Hero hasta que se cierre el traspaso a SSW Partners, previsiblemente a mediados de 2027, y el fondo estadounidense buscará después socios estratégicos para maximizar el valor del negocio. Glovo mantiene un liderazgo claro en el reparto a domicilio en España, con más de la mitad de la cuota de un mercado que facturó 1.535 millones de euros en 2025.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

La operación no ha surgido de la nada. Uber lleva construyendo posición en Delivery Hero desde 2024, cuando invirtió 300 millones de dólares en acciones de nueva emisión del grupo alemán. En abril de 2026 compró a Prosus un 4,5% adicional por unos 318 millones de dólares como parte de los remedios acordados tras la compra de Just Eat Takeaway por parte de la propia Prosus. En mayo, Delivery Hero confirmó una primera propuesta indicativa de Uber a 33 euros por acción, valorando el grupo en unos 10.000 millones de euros, que fue rechazada por varios accionistas que exigían más de 40 euros por título. Poco después, Uber compró la participación del fondo Aspex Management, elevando su posición económica total a cerca del 37%, y a principios de julio pausó buena parte de su expansión propia de Uber Eats en Europa para centrar sus recursos en cerrar la compra.

El movimiento se entiende también en clave competitiva: Uber busca reforzar su posición frente a DoorDash, que ha protagonizado una expansión internacional agresiva, y frente a Just Eat, propiedad de Prosus. Con esta operación, Delivery Hero deja de existir como competidor independiente en la mayoría de sus mercados relevantes para integrarse en la maquinaria global de Uber.

El plan de Uber es estratégico y sólido. La empresa americana compra escala global y capacidades que le faltan, como es este caso con un negocio de quick-commerce ya rentable a nivel de EBITDA ajustado. Sin embargo, también asume riesgos relevantes, ya que se trata de una operación con un desembolso considerable financiado en parte con deuda, con un proceso regulatorio que se verá afectado por el solapamiento de negocios en múltiples mercados (TIKR).

El frente regulatorio, la gran incógnita

El propio diseño de la operación, con la venta simultánea de 14 mercados a SSW Partners, revela hasta qué punto Uber y Delivery Hero han intentado anticiparse a las objeciones de la Comisión Europea y de otros reguladores nacionales de competencia, conscientes de que la combinación crearía posiciones muy dominantes en el reparto de comida en varios países europeos y latinoamericanos. No es la primera vez que Uber choca con las autoridades de competencia en este terreno: en 2025 tuvo que abandonar la compra del negocio de Foodpanda en Taiwán, con una penalización de unos 250 millones de dólares, después de que el regulador antimonopolio de la isla rechazara la operación. Ese precedente explica en parte por qué la compañía ha optado esta vez por desprenderse de antemano de los mercados más conflictivos en lugar de arriesgarse a una revisión mercado por mercado más adelante.

Opinión de XTB sobre la OPA de Uber a Delivery Hero

El mercado de reparto de comida a domicilio se sitúa en una fase de consolidación, en la que la escala, los datos y la eficiencia logística importan más que la conquista agresiva de cuota de mercado a golpe de descuentos. Que Uber esté dispuesta a pagar una prima superior al 30% sobre la cotización reciente de Delivery Hero, y a comprometer una línea de crédito puente de 14.000 millones de euros, demuestra que Dara Khosrowshahi ve en el reparto de comida internacional un negocio con vocación de complementar, y no solo acompañar, al núcleo de movilidad de la compañía. El riesgo, como en toda gran fusión transfronteriza, está en la ejecución: integrar decenas de marcas locales, cadenas logísticas y culturas corporativas distintas en 99 mercados no es una tarea trivial, y el propio historial de Uber con Delivery Hero (el fracaso de la compra de Foodpanda Taiwán por motivos regulatorios) es un recordatorio de que este tipo de operaciones puede descarrilar parcialmente incluso después de haberse anunciado con bombo y platillo.

Desde la perspectiva española, la noticia tiene varias caras. Que Glovo, una empresa surgida en Barcelona con vocación global, termine en manos de un fondo de capital riesgo neoyorquino cuyo objetivo declarado es revenderla en el corto o medio plazo, en lugar de integrarse en el gigante que la absorbe, deja a la compañía y a sus más de 12.000 empleados en España en una suerte de limbo corporativo hasta 2027. La lectura optimista es que SSW aporta el respaldo financiero necesario para que Glovo siga invirtiendo y compitiendo sin las limitaciones antimonopolio que le impondría pertenecer a Uber Eats en un mercado donde ambas marcas se solapan. La lectura más cautelosa es que ningún fondo compra un activo de este tipo para quedárselo, y que la verdadera pregunta (quién será el próximo propietario de Glovo, y con qué planes estratégicos y laborales) sigue completamente abierta.

Cotización de las acciones de Uber

El anuncio del 16 de julio fue recibido con cierto optimismo por el mercado: las acciones de Uber subieron un 3% en la apertura. En la sesión de hoy, Uber cotiza en preapertura en los 72,48 dólares por acción, lo que supone una capitalización bursátil de en torno a 147.500 millones de dólares. El rango bursátil de Uber en las últimas 52 semanas se sitúa entre 67,19 dólares y 101,99 dólares por acción. Delivery Hero, por su parte, cotiza en Fráncfort a 38,3 euros por acción, acumulando un 68,7% de subida en lo que va de año.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Uber?

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