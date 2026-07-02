Hoy es el último día para poder tener el derecho a percibir alguno de los dividendos que reparten mañana 3 empresas de renombre españolas. Estamos por tanto en el día previo a la fecha ex-dividendo de las 3, y los inversores pueden elegir si alguna de ellas les parece atractiva. Hablamos de CAF, Cie Automotive y Línea Directa.

CAF, Cie Automotive y Línea directa reparten dividendo

En el caso de CAF, el dividendo asciende a 1,52€/acción brutos, el más generoso en términos absolutos. Sobre un precio de 64,30 € supone una rentabilidad del 2,36%. Se trata de un pago único con cargo a los resultados de 2025 y de las 3, es la compañía que más se acerca a sus máximos de 52 semanas (65,90 €).

En el caso de Cie, el fabricante de componentes de automoción reparte un dividendo bruto de 0,47€, con una rentabilidad del 1,73% sobre los 27,15 € actuales. La acción sigue lejos de sus máximos anuales (33 €), lo que refleja el entorno difícil para el sector de componentes de automoción.

La aseguradora Línea Directa abona 1,65 céntimos de euro brutos a cuenta de 2026, con una rentabilidad del 1,36% sobre sus 1,21€ de precio por título. Es el primer dividendo a cuenta del año, equivalente al 77% del beneficio del Q1 2026, señal de que la recuperación del margen va por buen camino.

¿Cómo lo están haciendo estas empresas españolas en 2026?

CAF cotiza con un incremento diario del 1,26%, mientras que en el conjunto del año sube un 9,73%. Cie Automotive repunta un 0,56% este jueves, pero descuenta una caída del 8,6% en lo que llevamos de 2026. Por su parte, Línea Directa crece un 0,83% intradía y se anota un aumento del 8,2% en el año. Los tres valores cotizan ex-dividendo mañana, viernes 3 de julio, y el abono efectivo llega el 7 de julio.

¿Cómo comprar acciones de estas compañías?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de CAF (CAF.ES), Cie (CIE.ES) y Línea Directa (LDA.ES) para poder comprar sus acciones. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.