Último día para poder acceder al dividendo de Grifols

Grifols, la farmacéutica española, es noticia hoy, pero no por sus presentaciones de resultados o por la incertidumbre regulatoria a la que Trump está sometiendo a su sector por todo el mundo. Hoy es importante fijarse en la empresa catalana porque los inversores tienen la última oportunidad para poder cobrar el dividendo que repartirá la próxima semana.

El dividendo de Grifols tendrá una rentabilidad de más del 1,10%

Las acciones de Grifols están subiendo un 0,5%, hasta los 12,86 euros por título, en la jornada de hoy, dadas las fechas clave para su reparto de dividendo. En concreto, hoy es el último día para poder comprar acciones de Grifols con derecho a esta remuneración, que la farmacéutica repartirá entre sus accionistas el próximo miércoles 13 de agosto.

El dividendo de Grifols está valorado en 0,15 euros brutos por acción y se descontará del precio por título el próximo lunes. Este dividendo supone una rentabilidad del 1,17% sobre el precio de la acción, una remuneración algo escasa en comparación con la media del Ibex 35, situada en el 3,9%.

En el acumulado del año, las acciones de Grifols revalorizan un 37%.

¿Cómo comprar acciones de Grifols?

