Visa: la empresa que la IA no puede sustituir y que ahora crece más rápido

En un mercado dominado por la IA, Visa destaca por lo contrario

Encontrar oportunidades atractivas fuera del universo de los semiconductores y la inteligencia artificial es cada vez más difícil. La disrupción de la IA está redirigiendo los flujos del mercado: los inversores abandonan sectores vulnerables a la automatización, como el software tradiciona, y se refugian en industrias con barreras de entrada elevadas y fuerte infraestructura física.

En este contexto, las compañías cuyo negocio no puede ser sustituido por la IA, y donde esta actúa como un multiplicador de productividad, se vuelven especialmente valiosas.

El duopolio de pagos: una fortaleza difícil de replicar

En este escenario, pocas industrias ofrecen una combinación tan sólida de escala, resiliencia y ventajas competitivas como las plataformas globales de pagos.

Visa y Mastercard han construido un duopolio prácticamente inexpugnable gracias a décadas de inversión en red, tecnología y cumplimiento regulatorio.

Visa, por ejemplo, no asume riesgo crediticio ni gestiona inventario: su negocio es operar una infraestructura que conecta a consumidores, comercios y bancos en más de 200 países. Con 14.500 instituciones financieras asociadas, 17 billones de dólares procesados al año y una red capaz de gestionar 65.000 mensajes por segundo, su escala es casi imposible de replicar.

Las barreras de entrada se sostienen en tres pilares: el efecto red, una infraestructura tecnológica con disponibilidad del 99,99 % y un marco regulatorio que desalienta a cualquier nuevo competidor. Este ecosistema crea una posición de dominio que la IA no amenaza, sino que potencia.

Resultados que confirman la tendencia

En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, Visa volvió a demostrar su fortaleza: ingresos netos de 11.230 millones de dólares (+17 % interanual) y un BPA GAAP de 3,14 dólares (+36 %).

Los volúmenes de pago y las transacciones crecieron alrededor del 9 %, mostrando que incluso a gran escala la compañía mantiene un ritmo de crecimiento de dígito simple alto.

Visa: cuando la estabilidad se convierte en crecimiento

Visa combina estabilidad estructural con capacidad de expansión. Su dominio global, sus ventajas competitivas y su capacidad para integrar la IA como herramienta de eficiencia, no como amenaza, la convierten en un activo singular en un mercado donde muchos modelos de negocio están siendo cuestionados.

Aunque persisten riesgos como la presión regulatoria o la aparición de nuevos sistemas de pago, Visa sigue representando un tipo de compañía cada vez más escasa: una donde la tecnología no sustituye, sino que impulsa.

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de Visa

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones, los usuarios pueden operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, permitiendo multiplicar su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Visa, cuya evolución bursátil puede verse influida por factores como el crecimiento del gasto global, la expansión de los pagos digitales, los volúmenes transfronterizos o cambios regulatorios en distintos mercados.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Visa podría verse favorecida por un aumento del consumo, mayor adopción de pagos electrónicos o unos resultados trimestrales sólidos, una call ofrece exposición a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por presión regulatoria, desaceleración del gasto o volatilidad en los volúmenes internacionales, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Opción Call

Opción Put