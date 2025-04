Von der Leyen responde a Trump y ofrece reducir sus aranceles a cero

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyer, ha anunciado hoy que la primera propuesta surgida de las conversaciones sobre los aranceles de Estados Unidos ya es una realidad, y consiste en la eliminación total de aranceles y barreras al comercio de bienes industriales entre ambas orillas del Atlántico. La presidenta ha declarado que “Europa siempre está dispuesta a aceptar un buen acuerdo” y lanza así un mensaje demoledor a las intenciones conflictivas del presidente americano. Von der Leyen apuesta por el diálogo Europa pone en marcha su plan A en esta guerra comercial, el cual se basa en responder a Estados Unidos “con la mano tendida, pero sin ingenuidad”. La estrategia prioriza mantener la unidad entre los Estados Miembros y apuesta por el diálogo, con el objetivo de preservar los importantes beneficios que el comercio internacional ha reportado a ambas regiones durante tantos años. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las medidas anunciadas por Von der Leyen se producen una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que aplicará un 20% de aranceles a las importaciones de la UE, además de un 25% al acero, el aluminio y al sector automovilístico. Estas decisiones vieron afectadas a numerosas empresas españolas y europeas como Indra o ArcelorMittal, que han registrado grandes caídas desde el anuncio arancelario y esperan una reducción considerable de sus ventas al país americano. Tras el anuncio, los representantes europeos han hecho especial hincapié en que hacen falta dos para llegar a un acuerdo y desde Europa también es importante mandar el mensaje de que la Unión está preparada para proteger a sus consumidores y a sus industrias, además de disponer de las herramientas necesarias para hacerlo. Estas declaraciones recuerdan al viejo discurso de Mario Draghi para proteger al euro. A pesar de parecer una potencia pacífica, Europa tiene gran capacidad de actuación en el comercio internacional y ha declarado su disposición de hacerlo en caso de que sea necesario. Estas afirmaciones esperan aportar también seguridad a sus inversores y empresas que están enfrentando una situación de enorme incertidumbre y un escenario de expectativas negativas. Europa se abre a negociar Aunque la medida adoptada por ahora es la más conciliadora, existen otras más contundentes como el instrumento anticoerción para responder a amenazas de índole económica por parte de otras potencias. No obstante, el objetivo principal consiste en alcanzar una “solución constructiva” y mantener abierto el espacio para la negociación, sin dejar de estar preparados para responder en caso necesario. Finalmente, este nuevo paradigma ha planteado la necesidad de cerrar el acuerdo de Mercosur, un acuerdo de libre comercio con América del Sur para que entre en vigor antes del cierre de este año. Para España esta noticia tendría un efecto significativo, ya que dos de los sectores que pueden verse más afectados son el sector del vino y del aceite de oliva, en los que España es de los mayores productores y exportadores. Por ello, la apertura de este nuevo mercado puede suponer un incremento de hasta un 40% o 50% de las exportaciones, lo que ayudaría a mitigar las pérdidas esperadas por la disminución de la demanda por parte de Estados Unidos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.