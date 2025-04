Wall Street al alza tras la tregua comercial

Estados Unidos planea reducir los aranceles a los productos chinos El Wall Street Journal confirma informes y anuncios previos de Trump y Bessent sobre la desescalada del conflicto comercial. Estados Unidos reduciría los aranceles a un nivel objetivo del 50-65 %. El WSJ también especifica que los productos menos importantes desde el punto de vista de la seguridad nacional estarían sujetos a un arancel del 35 %, mientras que aquellos cruciales para Estados Unidos estarían sujetos a un arancel del 100 %. Si bien estos niveles siguen siendo muy altos, se trata de una desescalada significativa en comparación con el nivel actual del 145 %. Trump recula con sus aranceles y Wall Street lo celebra Donald Trump ha indicado previamente que los aranceles se reducirán, pero se mantendrán por encima del 0%. Bessent, por su parte, habló de una carga excesiva para las empresas estadounidenses. Al mismo tiempo, Donald Trump ha indicado en las últimas horas que no tiene intención de destituir a Jerome Powell de su cargo como presidente de la Reserva Federal, lo que reduce la preocupación sobre la estabilidad del dólar en el mercado. Por supuesto, los asesores del presidente probablemente han indicado que tal situación prácticamente no podría ocurrir. Al mismo tiempo, la CNBC informa que los cambios en los aranceles no serán unilaterales, lo que probablemente significa que China tendrá que responder. Se espera que Bessent hable en los próximos minutos, probablemente sobre el tema de los aranceles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil También cabe mencionar los buenos resultados de las empresas estadounidenses. Ayer, Tesla presentó una caída significativa en las ventas interanuales, pero al mismo tiempo los resultados superaron claramente las expectativas más pesimistas. Intel anuncia un plan para despedir al 20% de sus empleados para reducir costos y eliminar ineficiencias. Boeing presenta el primer incremento de ingresos desde 2023, mientras que Phillip Morris presenta resultados sólidos en el último trimestre y eleva las expectativas para todo 2025. El S&P 500 subió más del 3% durante la sesión de hoy, continuando el fuerte repunte de ayer. Actualmente, se está probando el promedio de 25 períodos y el retroceso del 50% de toda la última ola bajista. En este momento, falta el 3,5% para compensar las pérdidas sufridas tras la introducción de aranceles mutuos por parte de Donald Trump. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.