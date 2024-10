Acciones Fraccionadas - un cambio en la manera de invertir en XTB

Tiempo de lectura: 12 minute(s)

Conoce las Acciones Fraccionadas de XTB, un nuevo planteamiento de inversión que proporciona accesibilidad, disponibilidad y nuevas oportunidades para los inversores. En este artículo encontrarás todo lo que necesitas saber sobre nuestro producto.

Con la diversidad y alta demanda de estrategias de nuestros clientes en mente, ofrecemos la oportunidad de invertir utilizando acciones fraccionadas. El mercado de las acciones todavía es el rey de los mercados financieros, con fondos de inversión y empresas atrayendo más o menos la atención de los inversores dependiendo del ciclo económico. Sin embargo, a pesar de las circunstancias del mercado, nos centramos en proporcionar a nuestros clientes unos servicios profesionales, expertos y completos. Esto queda reflejado en las acciones fraccionadas, el nuevo producto de XTB, que ya está disponible para invertir. El departamento de informática, junto con todos los equipos de la empresa, han trabajado durante mucho tiempo para implementar la posibilidad de invertir a través de acciones fraccionadas y cubrir las necesidades de los inversores utilizando la plataforma de inversión de XTB. Desde ahora, cada cliente de XTB puede invertir sin estar limitado por el precio de una acción o ETF (fondo cotizado). Además, esta nueva fórmula de inversión también hará que la inversión de cierta cantidad en una empresa del mercado sea más sencilla e intuitiva. En este artículo aprenderás qué son en realidad las acciones fraccionadas, cómo funciona este instrumento de XTB y qué cambia en su oferta. ¿Qué son las acciones fraccionadas? Las acciones fraccionadas son un producto sin comisiones (hasta 100.000 euros al mes) de nuestra plataforma de inversión y son un derecho a una fracción de acciones y ETFs basado en una relación de mandato sin representación. Para finalizar el proceso de compra de una acción fraccionada, XTB compra una acción completa, asigna el valor de la fracción correspondiente al cliente y mantiene el resto para futuras inversiones en su cuenta de bróker. Cuando un Cliente de XTB invierte en acciones, es dueño de esas acciones de la empresa. En el caso de las Acciones Fraccionadas, la situación es diferente. Las acciones fraccionadas representan el derecho económico (basado en una relación de mandato sin representación) sobre la fracción de una acción o participación de un ETF de la oferta de XTB. Este derecho económico (basado en una relación de mandato sin representación) a una fracción de acción significa que el tenedor de acciones fraccionadas tiene derecho únicamente a los beneficios económicos que surgen directamente de la inversión en una fracción de la acción. Es XTB quien posee las acciones completas, con el derecho económico (basado en una relación de mandato sin representación) de la fracción de la cual tiene derecho el cliente. Por lo tanto, la negociación de acciones fraccionadas no es exactamente igual que comprar la propiedad de una fracción de una acción. Acciones fraccionadas: ¿una nueva oportunidad de inversión? Aquí presentamos qué tipos de oportunidades ofrece la inversión a través de acciones fraccionadas. Podrás invertir en fracciones por un importe bajo de inversión.

Posibilidad de invertir una cantidad definida.

Invertir en Acciones Fraccionadas por cantidad puede ser más fácil y facilita la gestión de la cartera.

Manera sencilla de diversificar una cartera.

Posibilidad de invertir en Acciones Fraccionadas a pesar del alto precio del subyacente de la acción. Muchos inversores que adquieren acciones para sus cuentas de inversión han tenido antes problemas con la toma de decisiones de inversión a la hora de comprar acciones de una compañía. Por ejemplo, si las acciones de una empresa costaban 100 dólares y el cliente depositaba una cantidad de 150 dólares en la cuenta, solo podía comprar 1 acción. Ahora, sin embargo, todos los clientes de XTB pueden utilizar el producto de acciones fraccionadas, por lo que la situación cambia. Tomando como ejemplo el caso anterior, el inversor tendría la oportunidad de comprar una acción por 100 dólares y adquirir una fracción de 0,5 a través de este nuevo producto. Con nuestro producto de acciones fraccionadas buscamos dar apoyo y respuesta a las preferencias de los inversores que buscan maximizar la eficiencia en la asignación de fondos. Gracias a las acciones fraccionadas, nuestro cliente podrá invertir, por ejemplo, en: 0,25 Acciones Fraccionadas de Tesla (TSLA.US).

0,82 Acciones Fraccionadas de Pfizer (PFE.US).

0,11 Acciones Fraccionadas de Volkswagen (VOW1.DE). ¿Cómo funciona? Dado que las acciones fraccionadas son un producto nuevo en la oferta de XTB, sus especificaciones requieren una explicación detallada. Cada cliente que invierte en acciones fraccionadas recibe el derecho económico (basado en una relación de mandato sin representación) de la parte proporcional de la acción, que en la actualidad XTB tiene en su cuenta con XTB. El cliente puede vender y comprar el producto. También tiene derechos económicos sobre ésta, aunque la segunda parte de la transacción y el dueño formal de las unidades de las acciones fraccionadas es XTB. En otras palabras, en este caso, el inversor no posee las acciones per se. El producto nuevo hace que sea más fácil para los clientes invertir por menos dinero, les permite invertir en fracciones de acciones de empresas individuales. A su vez, esto conlleva (como siempre) una tasa de mercado y cambio (si las inversiones se realizan en diferentes divisas, la valoración de la inversión varía dependiendo de los cambios en forex).

Cuando el Cliente compra Acciones Fraccionadas y alcanza o supera una unidad (1 acción) completa (por ejemplo, compras de 0,32, 0,28 y 0,41), el Cliente pasará a ser dueño de una acción completa. Cualquier parte que sobrepase la unidad se mantendrá como Acciones Fraccionadas.

La inversión en Acciones Fraccionadas permite al Cliente adquirir la parte proporcional del derecho económico de la inversión, pero no es equivalente a comprar acciones reales de empresas o ETFs. En estos casos, el número mínimo de acciones siempre será 1.

Las Acciones Fraccionadas no pueden transferirse a otros brókers y solo pueden venderse en XTB. Tampoco se permite la venta de Acciones Fraccionadas a cualquier otro Cliente o instituciones financieras. Únicamente XTB es el dueño legal y secundario de la transacción de Acciones Fraccionadas. Acciones Fraccionadas y ETFs La posibilidad de comprar acciones fraccionadas no implica, de hecho, que una acción sea más barata, pero puede ayudar a invertir en empresas cuyas acciones tengan un precio elevado. Puede haber muchas razones para esto, desde un número relativamente pequeño de acciones emitidas en relación con la capitalización del mercado hasta razones mucho más amplias como el sentimiento del mercado o las expectativas de ganancias futuras. En XTB, entendemos que a cada cliente le gustaría invertir exactamente tanto dinero como quiera asignar al objetivo elegido sin tener que estar limitado por el precio de las acciones subyacentes de la empresa. Es cierto que varias empresas cotizadas introducen acciones de diferentes series (Clase A, B o C), entre otras cosas, reduciendo el precio de entrada de las acciones para los accionistas. El fondo de vehículos de inversión de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, entre otros, ha decidido tal movimiento con su acción principal, Clase A (BRKA.US) costando alrededor de 479.000 dólares, y las acciones Clase B (BRKB.US) disponibles desde 316 dólares (datos de 9 de mayo de 2023). Sin embargo, varias empresas todavía tienen acciones relativamente caras, incluidas Regeneron (REGN.US), Northrop Grumman (NOC.US) y TransDigm (TDG.US). Gracias a la posibilidad de comprar acciones fraccionadas, los clientes de XTB siempre podrán invertir exactamente el importe que quieran en las acciones que les interesan en lugar de invertir unitariamente en una acción. La oferta también se aplica a los ETF, como los ETF iShares que replican los precios de los mercados emergentes (EIMI .UK), metales preciosos como plata y oro (ISLN.UK) o (IGLN.UK) o los fondos indexados Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.UK). Ventajas e inconvenientes de invertir en acciones fraccionadas Como todo instrumento, las acciones fraccionadas tienen ventajas y desventajas específicas. Estos son los siete puntos clave de este nuevo producto: Ventajas de invertir en acciones fraccionadas Según la teoría moderna de carteras diversificadas de Harry Markowitz, el número óptimo de empresas diferentes en una cartera de inversión es de 35, aproximadamente. Si uno quiere invertir su capital en empresas de diferentes sectores, como las nuevas tecnologías, la salud, las finanzas o la industria petrolera, esto generalmente implica un gran desembolso financiero. La decisión de introducir la opción de comprar acciones fraccionadas directamente en la plataforma de inversión de XTB será particularmente apreciada por los inversores que buscan una plataforma que ofrezca un importe de inversión mínimo más pequeño, así como por aquellos que generalmente planean invertir cantidades relativamente pequeñas de dinero en los mercados financieros, quizás más regularmente. Ahora el cliente puede determinar el nivel de inversión financiera sin compromiso y, en función de sus circunstancias personales, puede elegir sus empresas favoritas e invertir utilizando esta alternativa. Las acciones fraccionadas, además, también beneficiarán a los clientes que tenían la intención de invertir en acciones que tienen un precio elevado y que se hayan visto impedidos a asumirlo para adquirir una acción completa. Nuestra oferta también responde a las necesidades de los clientes que quieren invertir un imoprte concreto. sin estar necesariamente de acuerdo sobre el número y valor total de las acciones que ofrece el mercado. En la práctica, esto significa que, en las condiciones actuales, los clientes podrán invertir en menos de 1 acción de una determinada empresa. Podrán, por ejemplo, comprar 0,5 acciones fraccionadas o un número con decimales, como por ejemplo 2,63 o 10,97 acciones. Dicho esto, vale la pena señalar que las acciones fraccionadas se refieren solo a una fracción de la participación total. Si un inversor posee, por ejemplo, 22,98 acciones, esto significa que tiene 22 acciones en total y 0,98 en acciones fraccionadas. En otras palabras, puede comenzar a invertir desde casi cualquier cantidad (por encima del valor mínimo de transacción que es 0,01 del precio de la acción). ¿Cómo invertir en una fracción de una acción? Comprar y vender acciones fraccionadas es simple e intuitivo. Dentro de la plataforma de XTB, en la calculadora de negociación, los clientes de XTB elegirán de forma independiente cuánto quieren invertir y el sistema ajustará la cantidad proporcional de acciones y/o fracciones de acciones que corresponda. Al implementar este sistema, que está disponible tanto en la versión de escritorio como en la App del móvil, se ha llevado a cabo un ligero cambio en el diseño gráfico, que seguirá siendo muy intuitivo. La ventana para emplazar una orden en la App de XTB: Fuente: Plataforma de XTB Source: Plataforma de XTB Confirmación de la operación en Acciones Fraccionadas en la plataforma de XTB (versión escritorio) Acciones Fraccionadas y la inversión por importe La diferencia entre estos conceptos está relacionada con la forma en que se ejecutan las operaciones. En el caso de acciones fraccionadas, regulamos el volumen (número de acciones y de acciones fraccionadas, por ejemplo: 1,5). Al invertir por cantidad, definimos la cantidad de fondos que queremos invertir, por ejemplo, 3.000 EUR o USD o incluso 1 PLN. El sistema lo calcula todo automáticamente. En el caso del gráfico mostrado a continuación (a la derecha), el cliente comprará 4 acciones y 0,47 Acciones Fraccionadas (volumen 4,47) por 3.000 PLN. Dividendos El titular de las acciones fraccionadas tiene derecho al resultado económico en proporción al valor de la fracción de acciones en la que se invierte, pero la condición de accionista lo mantiene XTB. Así, XTB pagará los importes de los dividendos de forma proporcional a la inversión que tenga cada cliente. En el caso de un nuevo producto de XTB, XTB es el único propietario de las acciones sobre las que se basan las acciones fraccionadas con base en la legislación aplicable (mandato sin representación). Sin embargo, y por supuesto, los poseedores de acciones fraccionadas tienen el derecho económico proporcional a las fracciones que hayan adquirido. Aun así, los derechos clásicos de los accionistas propietarios de títulos de una empresa cotizada no estarán disponibles para los titulares de acciones fraccionadas porque el titular legal de las acciones es XTB. Por lo tanto, no será posible votar, asistir a juntas generales de accionistas o participar en otras acciones corporativas si se tiene menos de 1 acción. Sin embargo, si adquiere más de 1 acción de una determinada empresa, tendrá 1 acción ordinaria completa con sus derechos correspondientes. Los dividendos se calcularán y depositarán en la cuenta de inversión de los Clientes en proporción al tamaño de las posiciones, incluidas las acciones fraccionadas. Las reglas contables se mantienen estándar (T+2), según el principio FIFO (First In First Out). Esto significa que los compradores no se convierten en titulares reales de votos en una empresa hasta 2 días bursátiles después de su compra. Recuerde que, para tener derecho a los dividendos, debe ser accionista durante la "fecha ex-dividendo". Esta fecha siempre la fija la empresa que realiza el pago. Los dividendos se pagan en la denominada “fecha de pago”. Negociación por importe Hasta ahora, los clientes de XTB han establecido parámetros para la cantidad de acciones (por volumen) para invertir en acciones y ETF. Mediante el uso de la calculadora de la plataforma XTB integrada para establecer los parámetros exactos de la orden para hacerlos coincidir con los fondos que tienen disponibles en la plataforma. Si al final la orden no era exactamente lo que el cliente quería, el cliente tendría que modificarla y volver a usar la calculadora para ver si los ajustes eran suficientes. El cambio en forma de acciones fraccionadas permite fijar el importe de la orden deseada sin más ajustes, antes de ejecutar cualquier operación. Al mismo tiempo, los inversores seguirán teniendo la opción de utilizar el método antiguo o el nuevo cambiando entre la ventana de negociación de “importe” o “volumen” en la Plataforma de XTB. En caso de emplazar una orden basándose en el importe, el inversor sólo tendrá que llevar a cabo los siguientes pasos: Depositar fondos en su cuenta de XTB Buscarlas acciones específicas de la empresa Determinar la cantidad a comprar, o **** Pulsar el botón Comprar/Vender Al hacer clic en "Confirmar" en la ventana de confirmación se confirma la orden. Confirmación y cierre de una posición Si se requiere redondear el importe de la orden, la información correspondiente aparecerá en la confirmación de la operación al ejecutar la orden. También habrá información sobre el importe final de la inversión, incluidos los costes adicionales. También será posible la venta y la venta parcial indicando el importe en las mismas condiciones que se han mencionado anteriormente. Ejemplo Por ejemplo, un cliente tiene una cuenta en USD y su negociación durante el mes es inferior a 100.000 dólares (con lo cual no tiene comisiones por operaciones). El tipo de cambio EUR/USD en el momento de la ejecución de la orden es 1,0000 dólares/euros. El cliente quiere invertir en acciones de Volkswagen (VOW1.DE) por la cantidad de 500 $.

El precio de las acciones de VOW1.DE en el momento de emplazar la orden es de 190,00 €.

Dicho cliente recibirá 2 acciones completas de Volkswagen y 0,63 en Acciones Fraccionadas. Los pasos para emplazar la orden serían los siguientes: Buscar las acciones de Volkswagen (VOW1.DE) en la barra de búsqueda o en la lista de instrumentos Acciones → Alemania → Volkswagen Indicar en la orden 500 $ como el importe total por el que le gustaría comprar las acciones. Clicar en el botón “Comprar”.

FAQ ¿Qué son las acciones fraccionadas? Las acciones fraccionadas representan el derecho económico a una fracción de las acciones o participaciones en ETF ofrecidos por XTB. Este derecho económico (basado en una relación de mandato sin representación) a una fracción de una acción significa que el poseedor de acciones fraccionadas tiene derecho únicamente a los beneficios económicos que surgen directamente de una inversión en una fracción de acción. Es XTB quien posee las acciones subyacentes mientras que la fracción del derecho económico pertenece al cliente. Por lo tanto, la negociación en acciones fraccionadas no es exactamente lo mismo que comprar la propiedad de una fracción de acciones. ¿Cómo invertir en acciones fraccionadas? Los clientes que utilicen la ventana de negociación de la plataforma XTB tendrán la libertad de seleccionar el importe de inversión deseado y el sistema ajustará proporcionalmente la cantidad de acciones. Tanto la versión escritorio como la móvil a través de la XTB App mostrarán actualizaciones gráficas en tiempo real. ¿Puedo adquirir los dividendos de las Acciones Fraccionadas? Por supuesto. Puedes recibir dividendos al invertir con acciones fraccionadas. El pago de dividendos es proporcional a la fracción de la acción que ha comprado. Por ejemplo, tener 0,5 acciones de una empresa que reparte un dividendo de 2 $ por acción daría como resultado un pago de dividendo de 1 dólar. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en acciones fraccionadas? Existen numerosas ventajas de invertir en acciones fraccionadas, incluida la oportunidad de invertir en una empresa cuyo precio por acción es caro, pero con un menor desembolso de capital, una cartera diversificada, una barrera de entrada reducida para los inversores novatos y la posibilidad de recibir pagos de dividendos proporcionales basados en la fracción del valor negociado. ¿Se pueden convertir las acciones fraccionadas en una acción completa? Sí. Si tienes algún derecho (basado en un mandato sin representación) sobre una parte de las acciones y alcanzas un importe igual o superior a una unidad (1 acción), te convertirás en propietario de 1 acción completa de la empresa. ¿Tienen las Acciones Fraccionadas derecho a dividendos? Los inversores que tengan acciones fraccionadas recibirán un dividendo proporcional en función de las fracciones que tengan de la acción, pero esto se basa en los derechos económicos, no en la propiedad, ya que el propietario real de la acción fraccionada es XTB. ¿Hay algún límite para comprar acciones fraccionadas? La compra de acciones fraccionadas está limitada sólo por la oferta de XTB, ya que no todas las sociedades cotizadas y participaciones de ETF están disponibles como esta alternativa. ¿Las acciones fraccionadas son fracciones reales de acciones? No. Las acciones fraccionadas son un producto creado por XTB y sólo para clientes de XTB. De hecho, XTB es el propietario de las acciones subyacentes, pero los inversores poseen los derechos económicos sobre ellas: pueden venderlas o comprarlas. Ademas, XTB también paga los dividendos a los propietarios de las acciones fraccionadas según el volumen invertido. ¿Cuántas acciones fraccionadas tengo si poseo 4,58 acciones de una compañía? Tienes 0,58 acciones fraccionadas y 4 acciones completas

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.