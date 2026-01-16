Los ETF monetarios son fondos cotizados que replican el comportamiento de índices bursátiles de renta fija a muy corto plazo y que pueden resultar de interés tanto para los inversores con poca aversión al riesgo como para aquellos que quieran invertir con una cuenta de empresa . En este artículo, repasamos qué son y qué ventajas y riesgos presentan.

Existen numerosos factores que pueden impactar en los mercados financieros. Tensiones geopolíticas, decisiones financieras, fenómenos como la inflación o incluso una simple catástrofe natural: son muchos los escenarios en los que el valor de nuestra cartera de inversión puede verse comprometido. Para protegerse de estos riesgos, la inversión en renta fija se posiciona como una estrategia de gran interés, especialmente entre aquellos usuarios más conservadores. Este tipo de inversiones, tradicionalmente, se centraba en instrumentos como los bonos, las letras del Estado o los instrumentos de deuda emitidos por las empresas. Gracias a los últimos avances, sin embargo, ahora es posible añadir un nuevo tipo de activo: los ETF monetarios, un instrumento que permite invertir en varios activos de deuda a corto plazo adquiriendo un único producto.

¿Qué son los ETF monetarios?

Los ETF monetarios, también conocidos como ETF del mercado monetario, son fondos cotizados que replican el comportamiento de índices bursátiles de renta fija a muy corto plazo. Al igual que los ETF tradicionales, estos instrumentos están compuestos por un conjunto de valores que replican el comportamiento del activo al que hacen referencia y pueden comprarse y venderse en el mercado de valores. Sin embargo, cuentan con la particularidad de incluir tan solo activos de renta fija, ya sea pública o corporativa, con un plazo de vencimiento muy reducido, generalmente en torno a los seis meses.

Al invertir en instrumentos con un plazo de vencimiento muy bajo, los ETF monetarios presentan un riesgo reducido, ya que, a diferencia de los activos de renta fija tradicionales, no se ven tan afectados por las posibles fluctuaciones de los tipos de interés. Esta característica puede hacerlos interesantes para los inversores más conservadores o para aquellos que buscan invertir mediante una cuenta de empresa, dado que pueden servir de alternativa para gestionar su capital asumiendo un riesgo potencial de pérdidas más reducido. No obstante, antes de invertir en ellos será clave tener claro cuáles son nuestros objetivos y nivel de perfil inversor, de cara a evaluar si encajan con nuestra estrategia de inversión.

¿Cuál es su rentabilidad?

Los ETF monetarios son instrumentos con un nivel de riesgo más reducido que el que presentan los ETF más tradicionales, independientemente de si invierten en activos de renta fija o variable. Este hecho, si bien puede hacer que resulten atractivos para los inversores más conservadores, también impacta sobre su rentabilidad, ya que, al estar menos influenciados que estos instrumentos de renta variable, los potenciales beneficios que se podrían obtener con su inversión resultan más bajos.

Estos instrumentos, no obstante, ofrecen una rentabilidad que, por norma general, resulta superior a las cuentas de inversión remuneradas. De hecho, el ETF ¡Shares Treasury Bond 0-1, que replica el comportamiento de bonos con un vencimiento inferior a un año, obtuvo en 2025 una rentabilidad media del 4,26% mientras que el ETF Xtrackers II EUR Overnight, que en su composición incluye el índice monetario EONIA (el interés promedio que los bancos cobran entre sí a un día en la zona euro) obtuvo en ese mismo periodo una rentabilidad del 2,19%.

Al invertir en activos con un plazo de vencimiento muy reducido, la rentabilidad de estos rendimientos se ve afectada por los tipos de interés de los bonos a corto plazo. Por ello, a la hora de invertir, será clave mantenerse al día de las decisiones de los principales organismos monetarios, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, ya que sus movimientos impactarán en los posibles rendimientos que podríamos obtener.

Ventajas y desventajas de los ETF monetarios

Los ETF monetarios son activos que invierten en títulos de renta fija a corto plazo, emitidos por instituciones, gobiernos y empresas que, por norma general, suelen contar con una buena calificación crediticia. Este tipo de instrumentos pueden ser de utilidad para diversificar o equilibrar carteras y se posicionan como una opción de gran interés para los inversores con mayor aversión al riesgo, ya que ofrecen ventajas como:

Seguridad : al invertir en títulos de renta fija a corto plazo, los ETF monetarios presentan un riesgo muy reducido.

: al invertir en títulos de renta fija a corto plazo, los ETF monetarios presentan un riesgo muy reducido. Liquidez : al igual que ocurre con los ETF tradicionales, los ETF monetarios pueden comprarse y venderse en el mercado de valores. Además, las operaciones pueden ejecutarse de forma inmediata.

: al igual que ocurre con los ETF tradicionales, los ETF monetarios pueden comprarse y venderse en el mercado de valores. Además, las operaciones pueden ejecutarse de forma inmediata. Diversificación : al estar compuestos por un conjunto de valores con los que se busca replicar el comportamiento de un índice concreto, los ETF monetarios permiten invertir en una amplia variedad de instrumentos adquiriendo un único activo. Además, permiten invertir en mercados más complejos cuyo acceso suele ser más inaccesible para los inversores particulares.

: al estar compuestos por un conjunto de valores con los que se busca replicar el comportamiento de un índice concreto, los ETF monetarios permiten invertir en una amplia variedad de instrumentos adquiriendo un único activo. Además, permiten invertir en mercados más complejos cuyo acceso suele ser más inaccesible para los inversores particulares. Costes: al igual que ocurre con los ETF tradicionales, los ETF monetarios presentan unas comisiones y unos costes operativos más bajos que los fondos de inversión tradicionales, ya que su gestión, al no buscar batir el mercado, suele ser más sencilla.

A pesar de sus múltiples valores positivos, los ETF monetarios también presentan ciertas características que pueden minar su atractivo para los inversores, especialmente entre aquellos que tienen una gran tolerancia al riesgo y buscan generar grandes beneficios. Estos ETF se caracterizan por ofrecer una baja rentabilidad, especialmente si se compara con los potenciales rendimientos que pueden llegar a proporcionar activos de riesgo como las acciones o las criptomonedas. Por ello, resultan una opción poco aconsejable para las carteras más agresivas, dado que los beneficios que podrían llegar a obtenerse serán reducidos. Además, al estar sujetos a los tipos de cambio de los organismos centrales, sus rendimientos pueden verse impactados por las decisiones monetarias y los cambios del mercado, lo que implica que no obtendremos unas ganancias fijas.

Riesgos de los ETF monetarios

Dada su naturaleza, los ETF monetarios están considerados como instrumentos de inversión de bajo riesgo. Esto no implica, sin embargo, que el riesgo de invertir en estos instrumentos sea igual a cero, ya que cualquier operación que se realice en el mercado de valores tiene cierto riesgo intrínseco, por pequeño que sea. En el caso concreto de los ETF monetarios, los principales riesgos que aparecen al invertir en ellos pueden resumirse en:

Riesgo de tipo de interés : la rentabilidad de los ETF monetarios está ligada a los tipos de interés: si estos suben, los precios de estos instrumentos pueden subir, y viceversa.

: la rentabilidad de los ETF monetarios está ligada a los tipos de interés: si estos suben, los precios de estos instrumentos pueden subir, y viceversa. Riesgo de crédito : aunque por norma general estos instrumentos se enfocan en títulos emitidos por instituciones con un buen nivel crediticio, siempre existe el riesgo de que los emisores incumplan con sus obligaciones de pago.

: aunque por norma general estos instrumentos se enfocan en títulos emitidos por instituciones con un buen nivel crediticio, siempre existe el riesgo de que los emisores incumplan con sus obligaciones de pago. Riesgo de divisa: Si un ETF monetario invierte en bonos denominados en una moneda distinta a la del inversor, las fluctuaciones cambiarias pueden variar su rentabilidad.

Dados los riesgos, ventajas y desventajas que presentan los ETF monetarios, antes de invertir en este tipo de activos deberemos analizar si realmente encajan con nuestra estrategia de inversión. Para ello, deberemos valorar cuáles son nuestros objetivos y nivel de tolerancia al riesgo, teniendo siempre en cuenta que una cartera diversificada resulta más recomendable que una cartera enfocada a un único tipo de producto.

¿Es posible invertir en ETF monetarios con una cuenta de empresa?

Los ETF monetarios son instrumentos que, por norma general, suelen adecuarse a inversores con un perfil conservador, con una tolerancia al riesgo reducida. Sin embargo, también pueden ser una alternativa de interés para los inversores que buscan operar a través de una cuenta de empresa. Este tipo de cuentas son una alternativa que permite a las entidades jurídicas operar en los mercados bursátiles y pueden ser de interés para aquellos que busquen rentabilizar sus excedentes de liquidez.

A través de las cuentas de empresas, tanto las grandes compañías como las PYMES pueden acceder a una amplia variedad de instrumentos con los que participar en los mercados financieros, como pueden ser los ETF monetarios. Estos instrumentos pueden ser de interés para este tipo de usuarios, ya que les proporciona una alternativa con las que rentabilizar su capital asumiendo un riesgo más reducido que el que asumirían con otros activos más volátiles. Además, al ser un activo líquido, podrán comprarse y venderse en los mercados de valores, igual que una acción.

