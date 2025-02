¿Qué es el crowdfunding y cómo puedes participar en él?

El crowdfunding es una forma de financiación colectiva por el que un grupo de personas aporta pequeñas cantidades de capital para respaldar un proyecto sin pasar por intermediarios financieros. Esta fórmula financiera ha ganado popularidad en los últimos años, convirtiéndose en una alternativa para dar forma a proyectos creativos, emprendedores, sociales e, incluso, inmobiliarios. En este artículo, te explicamos qué es el crowdfunding y cómo funciona.

El crowdfunding es una vía para conseguir capital a través de pequeñas aportaciones que hace una amplia comunidad de personas. Este método, también conocido como micromecenazgo, se ha popularizado en la última década, convirtiéndose en una alternativa muy innovadora para financiar proyectos creativos, emprendedores, sociales o, incluso, inmobiliarios. En este artículo, te explicamos qué es exactamente el crowdfunding, cómo funciona y qué tipos existen. ¿Qué es y cómo funciona el crowdfunding? El crowdfunding es una forma de financiación colectiva por el que un grupo de personas aporta pequeñas cantidades de capital para respaldar un proyecto sin pasar por intermediarios financieros, como los bancos. Este método permite a los emprendedores conectar con usuarios interesados en sus iniciativas, los cuales pueden realizar sus aportaciones de manera completamente altruista, es decir, sin recibir nada a cambio, o a cambio de una pequeña recompensa. Por norma general, las campañas de crowdfunding se realizan en plataformas online especializadas, donde los creadores publican su proyecto con la esperanza de atraer al mayor número de usuarios posibles. Esta fórmula de financiación suele estar enfocada a proyectos artísticos, ya sean literarios, musicales o audiovisuales, aunque también puede emplearse para sacar adelante iniciativas de corte social, empresarial o tecnológico, entre muchos otros. Independientemente de la naturaleza del proyecto, las campañas de crowdfunding siguen el siguiente proceso: Planteamiento del proyecto . El creador define su idea, los objetivos financieros y el tiempo en el que espera conseguir la financiación. En este paso, se debe analizar la viabilidad del proyecto, hacer estudios de mercado y calcular los recursos necesarios.

. El creador define su idea, los objetivos financieros y el tiempo en el que espera conseguir la financiación. En este paso, se debe analizar la viabilidad del proyecto, hacer estudios de mercado y calcular los recursos necesarios. Elección de una plataforma . Tras definir la idea, toca elegir una plataforma de crowdfunding adecuada al tipo de proyecto que se quiere llevar a cabo. Algunas están especializadas en sectores específicos, como tecnología o causas sociales, por lo que hay que investigar cuál se adapta mejor.

. Tras definir la idea, toca elegir una plataforma de crowdfunding adecuada al tipo de proyecto que se quiere llevar a cabo. Algunas están especializadas en sectores específicos, como tecnología o causas sociales, por lo que hay que investigar cuál se adapta mejor. Presentación y promoción . Se crea una campaña atractiva con descripciones claras, imágenes o vídeos impactantes y las posibles recompensas, en caso de que se contemplen. La transparencia en los objetivos y el uso de los fondos dará confianza a los posibles patrocinadores.

. Se crea una campaña atractiva con descripciones claras, imágenes o vídeos impactantes y las posibles recompensas, en caso de que se contemplen. La transparencia en los objetivos y el uso de los fondos dará confianza a los posibles patrocinadores. Aportaciones colectivas . Los usuarios contribuyen con pequeñas cantidades de dinero para apoyar el proyecto. Este proceso suele ir acompañado de interacciones entre los creadores y la comunidad, lo que suele generar confianza y fidelidad.

. Los usuarios contribuyen con pequeñas cantidades de dinero para apoyar el proyecto. Este proceso suele ir acompañado de interacciones entre los creadores y la comunidad, lo que suele generar confianza y fidelidad. Financiación completa . Si se alcanza el objetivo financiero, los fondos se entregan al creador y el proyecto procede a llevarse a cabo. En caso contrario, se devuelve el dinero a los inversores.

. Si se alcanza el objetivo financiero, los fondos se entregan al creador y el proyecto procede a llevarse a cabo. En caso contrario, se devuelve el dinero a los inversores. Ejecución del proyecto. El creador ejecuta la idea, informa a los patrocinadores sobre los avances y, en caso de que se hubiera definido así en la descripción, ofrece las recompensas. En este paso, la comunicación constante es vital para mantener esa confianza de los inversores. Las plataformas de crowdfunding ofrecen información clara sobre el estado en el que se encuentra el proyecto antes de ser financiado, es decir, muestran sus condiciones, los fondos que ha recaudado y el tiempo que queda de campaña, por lo que los inversores podrán evaluar detalladamente cada iniciativa antes de decidirse a hacer una aportación. Tipos de crowdfunding Aunque todos los proyectos de crowdfunding se basan en la aportación de capital por parte de distintos inversores, se pueden identificar diferentes tipos de campaña en función de la recompensa que ofrecen a sus patrocinadores. Crowdfunding de recompensa En este modelo, los participantes obtienen una recompensa no monetaria a cambio de su apoyo. Pueden ser desde productos exclusivos hasta accesos anticipados, servicios o menciones en los créditos del proyecto. Ejemplo: una startup lanza un gadget innovador y ofrece a los patrocinadores el poder recibirlo antes de su lanzamiento oficial, además de descuentos exclusivos. Crowdfunding de donación En este caso, las personas aportan fondos sin esperar nada a cambio, más allá de contribuir a una causa benéfica o social. Este tipo de crowdfunding es común en iniciativas solidarias, como financiar tratamientos médicos, proyectos humanitarios o soluciones para paliar desastres naturales. Ejemplo: una organización sin ánimo de lucro recauda fondos para construir escuelas en zonas rurales de países en desarrollo. Crowdfunding de inversión (equity crowdfunding) Los inversores reciben participaciones o acciones en la empresa a cambio de invertir. Es popular entre startups y compañías en crecimiento, ya que los inversores pueden aprovechar posibles ganancias futuras, así como participar directamente en el auge del negocio. No obstante, hay un alto ​riesgo, especialmente en startups sin un historial financiero, ya que no hay ninguna garantía de que la compañía vaya a despegar en el mercado. Ejemplo: una startup de energías renovables recauda 500.000 euros a cambio del 5% de participación en su empresa, lo que atrae inversores interesados en el auge de la tecnología sostenible. Crowdfunding de préstamos (crowdlending) Se trata de una fórmula de crowdfunding por la que los inversores prestan dinero para financiar un proyecto o empresa a cambio del retorno de la inversión y unos intereses pactados previamente. El crowdlending está enfocado en compañías y proyectos empresariales y puede resultar atractivo para diversificar carteras y llevar a cabo inversiones pasivas. Ejemplo: una pequeña empresa de mermeladas ecológicas consigue 50.000 euros mediante un préstamo colectivo, ofreciendo un 6% de interés anual a los inversores. Crowdfunding inmobiliario Como su propio nombre indica, este método de financiación está enfocado al sector inmobiliario. En él, los inversores aportan fondos para que se desarrolle un proyecto en específico, ya sea la construcción de una nueva propiedad, la renovación de una vivienda antigua o una mera compra. A cambio, se convierten en propietarios de una parte de la propiedad, por la que podrán sacar beneficios en caso de que se venda o comercialice. Ejemplo: un inversor organiza una campaña de crowdfunding para conseguir 100.000 euros para renovar una antigua vivienda. Principales plataformas de crowdfunding para tus proyectos Dentro del mercado, se pueden identificar una amplia variedad de plataformas de micromecenazgo. Entre las más conocidas, destacan: Kickstarter: proyectos creativos y tecnológicos Lanzada en 2009, Kickstarter es una de las plataformas pioneras en el sector. Se enfoca en proyectos innovadores y artísticos, como videojuegos, tecnología y cine. Los creadores deben alcanzar su meta de financiación para recibir los fondos, lo que fomenta la transparencia y una planificación rigurosa. Indiegogo: innovación y emprendimiento global Similar a Kickstarter, Indiegogo ofrece mayor flexibilidad, ya que acepta campañas con o sin límite de tiempo. Además, tiene un enfoque global, lo cual hace que participen en ella emprendedores e inversores de diferentes países. GoFundMe: causas personales y sociales Esta plataforma de crowdfunding es idónea para recaudar fondos para causas personales, como cubrir gastos médicos, emergencias o proyectos comunitarios. Su modelo de donación directa hace que los usuarios recauden fondos sin necesidad de recompensas o retornos financieros. Verkami: enfoque en proyectos culturales De origen español, Verkami se centra en proyectos culturales, como la producción de libros, música o cine independiente. Su punto de vista en la cultura la sitúa como una de las opciones más famosas de Europa, especialmente entre creadores emergentes. Ventajas y desventajas del crowdfunding: lo que debes saber El crowdfunding es una fórmula de financiación que puede resultar muy atractiva, pero que no está exenta de riesgos. Por ello, antes de decidirnos a abrir una campaña o participar en un proyecto, es importante conocer cuáles son sus ventajas y desventajas. Beneficios del crowdfunding Desde un punto de vista positivo, las principales ventajas que ofrece esta fórmula de financiación pueden resumirse en: Acceso a financiación rápida . Es muy interesante para proyectos que no cumplen los requisitos de financiación tradicional y que necesitan capital rápidamente.

. Es muy interesante para proyectos que no cumplen los requisitos de financiación tradicional y que necesitan capital rápidamente. Validación de ideas . Permite medir el interés del público antes de lanzar un producto o servicio al mercado.

. Permite medir el interés del público antes de lanzar un producto o servicio al mercado. Diversificación de inversiones . Los inversores pueden apoyar proyectos con diferentes niveles de riesgo y en sectores muy variados.

. Los inversores pueden apoyar proyectos con diferentes niveles de riesgo y en sectores muy variados. Conexión directa con la comunidad . Las plataformas fomentan una interacción directa entre creadores e inversores. Algo que impulsa la transparencia y la confianza.

. Las plataformas fomentan una interacción directa entre creadores e inversores. Algo que impulsa la transparencia y la confianza. Acceso global . Gracias a las plataformas online, los proyectos reciben apoyo de personas de todo el mundo. Esto hace que se amplíe el alcance mucho más allá del mercado local.

. Gracias a las plataformas online, los proyectos reciben apoyo de personas de todo el mundo. Esto hace que se amplíe el alcance mucho más allá del mercado local. Empoderamiento de los pequeños inversores . Da la posibilidad a personas con recursos limitados de invertir en proyectos que les interesan. Con lo cual, democratiza el acceso a oportunidades financieras.

. Da la posibilidad a personas con recursos limitados de invertir en proyectos que les interesan. Con lo cual, democratiza el acceso a oportunidades financieras. Mayor flexibilidad financiera . Los creadores no tienen que recurrir a préstamos bancarios convencionales ni asumir deudas adicionales.

. Los creadores no tienen que recurrir a préstamos bancarios convencionales ni asumir deudas adicionales. Creación de comunidad. El crowdfunding incentiva la creación de comunidades en torno a un proyecto. De esta manera, garantiza apoyo financiero y también promocional. Riesgos y desafíos asociados al crowdfunding Por el contrario, este método también presenta ciertos riesgos, los cuales se deben tener en cuenta antes de realizar cualquier tipo de aportación: Falta de garantías . No siempre se asegura el éxito del proyecto. Los inversores deben estar preparados para sufrir pérdidas.

. No siempre se asegura el éxito del proyecto. Los inversores deben estar preparados para sufrir pérdidas. Fraudes . Aunque la mayoría de las plataformas cuentan con mecanismos de seguridad, siempre hay riesgo de que se den campañas engañosas.

. Aunque la mayoría de las plataformas cuentan con mecanismos de seguridad, siempre hay riesgo de que se den campañas engañosas. Riesgo financiero . En el caso del equity crowdfunding o el crowdlending, el retorno de la inversión no está garantizado.

. En el caso del equity crowdfunding o el crowdlending, el retorno de la inversión no está garantizado. Sobrecarga administrativa . La gestión de una campaña, especialmente en modelos como el de recompensa o inversión, exige tiempo y recursos considerables.

. La gestión de una campaña, especialmente en modelos como el de recompensa o inversión, exige tiempo y recursos considerables. Problemas de cumplimiento . Si el proyecto no logra entregarse a tiempo o no cumple las expectativas, puede dar problemas legales o dañar la reputación del creador.

. Si el proyecto no logra entregarse a tiempo o no cumple las expectativas, puede dar problemas legales o dañar la reputación del creador. Falta de liquidez. En el caso del equity crowdfunding, los inversores podrían no recuperar su inversión fácilmente si la empresa no crece según lo esperado. ¿Cómo iniciar una campaña de crowdfunding exitosa? Consejos prácticos Desde el punto de vista del creador o emprendedor, lanzar una campaña exige una planificación detallada y una ejecución estratégica. Para maximizar las posibilidades de éxitos, estas recomendaciones pueden servirnos de ayuda: Define un objetivo claro . Fija una meta de financiación realista basada en los costes reales del proyecto. Comunica con transparencia cómo se utilizarán los fondos.

. Fija una meta de financiación realista basada en los costes reales del proyecto. Comunica con transparencia cómo se utilizarán los fondos. Elige la plataforma adecuada . Investiga las que hay disponibles y escoge la que se alinee con tu tipo de proyecto y público objetivo. Por ejemplo, para proyectos creativos, Kickstarter o Verkami son las mejores opciones.

. Investiga las que hay disponibles y escoge la que se alinee con tu tipo de proyecto y público objetivo. Por ejemplo, para proyectos creativos, Kickstarter o Verkami son las mejores opciones. Crea una presentación atractiva . Diseña una página de campaña profesional con un vídeo explicativo de alta calidad, imágenes llamativas y una descripción detallada. Incluye testimonios, prototipos o casos de éxito, si es posible.

. Diseña una página de campaña profesional con un vídeo explicativo de alta calidad, imágenes llamativas y una descripción detallada. Incluye testimonios, prototipos o casos de éxito, si es posible. Ofrece incentivos atractivos . Si tu campaña es de recompensa, ofrece incentivos que sean originales, útiles y factibles de cumplir.

. Si tu campaña es de recompensa, ofrece incentivos que sean originales, útiles y factibles de cumplir. Promociona . Utiliza redes sociales, correos electrónicos y estrategias de marketing digital para dar a conocer tu campaña.

El crowdfunding es una opción versátil y accesible tanto para financiar proyectos como para diversificar inversiones. Sin embargo, no está exento de riesgos. Por ello, es fundamental desarrollar una estrategia clara y realizar un correcto estudio de mercado antes de presentar o participar en una campaña.

