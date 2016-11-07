¿Cuáles son el margen y apalancamiento de XTB?

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

El apalancamiento es un mecanismo con el que los inversores pueden invertir más capital del que realmente disponen, ya sea recurriendo a productos que llevan asociado este funcionamiento o recurriendo al préstamo de un tercero. En este artículo, te contamos cuál es el apalancamiento que ofrece XTB.

El apalancamiento es un mecanismo con el que los inversores pueden invertir más capital del que realmente disponen, ya sea recurriendo a productos que llevan asociado este funcionamiento o recurriendo al préstamo de un tercero. Para poder hacer uso de este sistema, no obstante, es necesario aportar un cierto volumen de capital, conocido como margen. Este margen representa la cantidad de dinero que el usuario debe desembolsar para abrir una posición, ya sea en corto o en largo, y varía en función del producto con el que se quiera operar. Para ayudar a nuestros usuarios a diseñar y maximizar sus estrategias, en XTB disponemos de varios productos a los que pueden recurrir si buscan utilizar a esta técnica de inversión.

¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento financiero es una técnica de inversión que permite a los usuarios invertir con más capital del que realmente poseen. Este apalancamiento puede ser de dos tipos: externo e interno, gozando ambas opciones de una cierta popularidad dentro del mundo bursátil.

Apalancamiento externo : es aquel que permite a los inversores endeudarse con un tercero (generalmente, un broker) para acometer una inversión. En este caso, los inversores combinan sus propios fondos con el dinero prestado por un tercero para aumentar su exposición al mercado y acceder a productos a los que, sin esta deuda, no podrían acceder.

: es aquel que permite a los inversores endeudarse con un tercero (generalmente, un broker) para acometer una inversión. En este caso, los inversores combinan sus propios fondos con el dinero prestado por un tercero para aumentar su exposición al mercado y acceder a productos a los que, sin esta deuda, no podrían acceder. Apalancamiento interno: es aquel que ofrecen ciertos productos financieros, como los índices, y que permiten a los inversores obtener una exposición más elevada que la que ofrecen sus fondos.

En ambos casos, al invertir con apalancamiento se debe tener en cuenta que este sistema puede tanto disparar tanto la rentabilidad de nuestras inversiones como los riesgos. En función de la dirección en la que se mueva el mercado, los inversores que recurran a esta técnica de inversión pueden conseguir beneficios, si sus predicciones coinciden con la tendencia, como pérdidas, si van en dirección contraria.

En caso de que las operaciones no salgan como lo previsto, los inversores no solo pueden llegar a perder el dinero que habían invertido, sino también llegar a endeudarse. Por ello, antes de apostar por el apalancamiento, es importante que los inversores conozcan su nivel de tolerancia al riesgo y tengan y analicen si la rentabilidad que podrían obtener sería suficiente para cubrir los posibles costes en caso de obtener pérdidas.

¿Qué es el margen?

Al invertir con apalancamiento, los inversores deben aportar una porción de fondos propios para poder operar en los mercados. Esta porción de fondos propios es lo que se conoce como margen, es decir, el desembolso que se requiere para poder abrir una posición.

El margen no es un coste, sino un dinero que permanece congelado mientras la posición de un inversor permanece abierta. Este dinero se devuelve en el momento en el que se cierran posiciones y su cuantía se calcula sobre el valor nominal total de cada instrumento financiero. Es decir: es único para cada producto. En el caso de un producto que tenga un apalancamiento de 1:30, por ejemplo, los inversores deberían aportar el 3,33% del valor nominal del producto para abrir una posición.

Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

¿Cuáles son los márgenes y apalancamiento de XTB?

En XTB, no tenemos ningún servicio de apalancamiento externo, es decir, no ofrecemos la posibilidad de incurrir en una deuda con nosotros para acometer inversiones. Sin embargo, sí contamos con distintos productos que llevan asociado un apalancamiento interno y que permiten obtener una exposición a los mercados mayor que la que ofrece el dinero del que disponen.

En concreto, los productos de XTB que tienen apalancamiento son CFDs sobre los siguientes subyacentes:

Los pares de divisas, como el EUR/USD.

Los índices, como el Ibex-35, el Nasdaq 100 o el FTSE.

Las materias primas, como el oro o la plata.

Las criptodivisas, como el Bitcoin, Ethereum o Solana.

En el caso de los pares de divisas, los niveles de apalancamiento oscilan entre un mínimo de 1:20 y un máximo de 1:30. En el caso de los índices, este oscila entre un mínimo de 1:5 y un máximo de 1:20. En el caso de las materias primas, se sitúa entre un mínimo de 1:5 y un máximo de 1:10. Finalmente, en el caso de las criptodivisas, el mínimo se sitúa en 1:2.

Se debe tener en cuenta que estos porcentajes pueden variar en el caso de los clientes profesionales. Para obtener información en profundidad, consulta los márgenes y apalancamiento de los instrumentos de XTB.