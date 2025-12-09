Invertir implica riesgos. XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El pasivo no corriente es un término que hace referencia a todas las deudas y obligaciones que una empresa tiene con vencimiento superior a un año desde la fecha del balance. En este artículo, repasamos qué es y qué importancia tiene en el balance de una empresa.
En la contabilidad y la inversión, comprender la estructura de los balances de una empresa es fundamental. En ellos, el pasivo no corriente es esencial para entender la salud financiera a largo plazo de una compañía, por lo que saber qué es, cómo se clasifica y en qué se diferencia del corriente ayuda a evaluar la sostenibilidad del negocio. En este artículo, explicamos qué es el pasivo no corriente con ejemplos, la diferencia entre pasivo corriente y no corriente y qué relación tiene con otras figuras contables como el pasivo por impuesto diferido, también clave en los análisis financieros.
¿Qué es el pasivo no corriente?
El pasivo no corriente, también llamado pasivo a largo plazo, es un término que hace referencia a todas las deudas y obligaciones que una empresa tiene con vencimiento superior a un año desde la fecha del balance. Este indicador se sitúa en el pasivo del balance general, justo después del pasivo corriente, y refleja los compromisos financieros que tiene una empresa y que no exigen un desembolso inmediato.
Dentro del pasivo no corriente se encuadran conceptos como los préstamos bancarios, los bonos emitidos o las obligaciones fiscales diferidas, siempre y cuando tengan un plazo de vencimiento superior a doce meses. Estas deudas representan una fuente de financiación a largo plazo con la que la empresa puede acometer proyectos de inversión o expansión sin poner en riesgo su salud financiera, ya que no tiene la obligación de liquidarlas en el corto plazo. No obstante, para que una empresa pueda mantenerse en el mercado, es vital que gestione bien estas obligaciones, ya que, de lo contrario, podría poner en riesgo su viabilidad.
Al incluir en él todas las deudas a largo plazo que una empresa tiene contraídas, el pasivo no corriente se posiciona como un indicador de gran utilidad tanto para los inversores, que pueden utilizarlo para valorar la situación de la empresa, como para los propios empresarios, que deberán tenerlo en cuenta de cara a diseñar sus estrategias financieras y buscar un equilibrio entre sus deudas y sus ingresos. No obstante, para obtener una panorámica clara de la situación de la empresa y poder tomar decisiones más informadas, será vital combinar el análisis de este indicador con el de otras métricas contables, como puede ser el activo corriente, el ROI o el ROE, entre otros.
Ejemplos de pasivo no corriente en contabilidad
Dentro del pasivo no corriente, se encuadran todas las obligaciones que una empresa tiene contraídas con un plazo de vencimiento superior a un año. Así, dentro de esta partida se pueden encontrar conceptos como:
Préstamos a largo plazo: financiaciones obtenidas con entidades bancarias con un plazo superior a un año.
Bonos y obligaciones emitidos: instrumentos de deuda emitidos por la empresa a inversores.
Arrendamientos financieros (leasing): se habla de leasing cuando el contrato supera el año y se reconoce como pasivo según la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16.
Provisiones para litigios o jubilaciones: obligaciones previstas, pero con pago futuro incierto.
Pasivos por impuestos diferidos: diferencias temporales entre la base contable y fiscal de activos y pasivos.
Un ejemplo de partida incluida dentro del pasivo no corriente podría ser el informe anual de una empresa que cotice en Bolsa, donde la compañía presenta una partida de "Deuda financiera no corriente" de más de 26.000 millones de euros, incluyendo bonos emitidos y préstamos a largo plazo.
Diferencias entre pasivo corriente y no corriente
El pasivo corriente y el pasivo no corriente son dos conceptos relacionados con las deudas que ha contraído una empresa, pero entre ambos existe una diferencia vital: el plazo de vencimiento.
El pasivo corriente engloba todas las deudas y obligaciones que una compañía debe solventar en un plazo inferior a unaño, como pueden ser los impuestos, los acuerdos a corto plazo con proveedores o los dividendos exigibles por sus accionistas. Estas deudas requieren que la empresa disponga de una alta liquidez, ya que deben abonarse en el corto plazo, y tienen un impacto directo en la tesorería de las compañías.
Por el contrario, el pasivo no corriente incluye todas las deudas y obligaciones que la empresa ha contraído y que tienen un plazo de vencimiento superior a doce meses, como pueden ser los bonos, los impuestos diferidos o los préstamos a largo plazo. Estas deudas no obligan a la empresa a tener una alta liquidez, ya que su plazo de vencimiento es mayor, y tienen un impacto diferido en la tesorería de la firma.
Comprender la diferencia entre pasivo corriente y pasivo no corriente resulta de gran utilidad para los analistas e inversores, ya que les permite valorar la capacidad de pago inmediata de una empresa y su estructura de endeudamiento a largo plazo.
¿Qué es el pasivo por impuesto diferido?
El pasivo por impuesto diferido es una partida contable que refleja impuestos que la empresa deberá pagar en el futuro por diferencias temporales entre la contabilidad financiera y la fiscal. Este concepto surge cuando una empresa acelera la amortización fiscal de un activo para pagar menos impuestos a corto plazo. Esa ventaja fiscal se revierte con el tiempo, generando un impuesto diferido.
Ejemplo: una compañía adquiere una máquina que amortiza a efectos fiscales en 3 años, pero contablemente en 5. La menor base fiscal inicial genera menos impuestos hoy, pero se compensará en ejercicios futuros con mayores pagos.
Estos pasivos son importantes para los inversores, ya que afectan a los beneficios futuros y a la planificación fiscal de la compañía.
Clasificación del pasivo en el balance general
El pasivo total de una empresa, según el Plan General de Contabilidad (PGC) en España y las NIF a nivel global, se divide en:
Pasivo corriente (corto plazo): deudas con vencimiento inferior a 12 meses.
Pasivo no corriente (largo plazo): deudas y obligaciones con plazo superior a un año.
Esta clasificación es vital para analizar balances, especialmente cuando se buscan compañías con estructuras financieras equilibradas y con bajo riesgo de no tener liquidez.
Por qué es importante entender el pasivo no corriente
Entender qué es el pasivo no corriente es esencial para cualquier inversor. Este concepto da la posibilidad de analizar:
El grado de endeudamiento estructural de una empresa.
Su capacidad para financiarse a largo plazo.
Su estrategia fiscal.
Comprender que es el pasivo no corriente ayuda a interpretar bien el balance y anticipar riesgos financieros derivados de una mala planificación del pasivo. Esta correcta interpretación puede ayudar a los inversores a identificar compañías con un uso eficiente del apalancamiento, capaces de generar valor sin comprometer su liquidez. No obstante, para poder obtener una mejor imagen de la situación actual de una compañía, será recomendable consultar otros indicadores.
El pasivo no corriente, también conocido como pasivo a largo plazo, es un término bajo el que se engloban todas las deudas y obligaciones que una empresa tiene con vencimiento superior a un año desde la fecha del balance.
Dentro del pasivo no corriente, podemos encontrar conceptos como los préstamos a largo plazo, los bonos y obligaciones emitidos por la empresa, los arrendamientos financieros, las provisiones para litigios o jubilaciones o los pasivos por impuestos diferidos.
El pasivo corriente y el pasivo no corriente se diferencian en el plazo de vencimiento, ya que mientras que en el pasivo corriente se engloban todas las deudas y obligaciones que una compañía debe solventar en menos de un año, en el pasivo no corriente se encuadran todas aquellas con un plazo de vencimiento superior a doce meses.
El pasivo por impuesto diferido es una partida contable que refleja impuestos que la empresa deberá pagar en el futuro por diferencias temporales entre la contabilidad financiera y la fiscal. Este concepto surge cuando una empresa acelera la amortización fiscal de un activo para pagar menos impuestos a corto plazo y resulta de gran importancia para los inversores, ya que afectan a los beneficios futuros y a la planificación fiscal de las compañías.
