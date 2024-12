¿Qué son los commodities y cómo invertir en ellos?

Los commodities, o materias primas, son bienes esenciales en el comercio global que sirven como base para la producción de numerosos productos y que pueden resultar de interés de cara a diseñar nuestras estrategias de inversión. En este artículo, te contamos qué son, qué tipos existen y cómo invertir en ellos.

Algunos de los commodities más conocidos, son: Energía : petróleo, gas natural, carbón…

: petróleo, gas natural, carbón… Metales preciosos : oro, plata, platino…

: oro, plata, platino… Agrícolas : trigo, maíz, café, azúcar…

: trigo, maíz, café, azúcar… Ganadería : ganado vacuno, porcino…

: ganado vacuno, porcino… Commodities financieros: aunque son menos conocidos, algunos índices o instrumentos financieros también se consideran commodities. El petróleo crudo es un commodity fundamental para la economía, ya que es la base para la producción de combustibles. Algo similar ocurre con el oro, que no solo es un refugio de valor, sino también un activo clave en los mercados financieros. Clasificación de los commodities Los commodities se dividen en dos grandes categorías, en función de su naturaleza y de su uso: los commodities físicos o materias primas y los commodities financieros. 1. Commodities físicos o materias primas Son los bienes tangibles que se extraen o se producen directamente de la naturaleza. Es decir, y como su propio nombre indica, materias primas. Entre los ejemplos más representativos encontramos: Energéticos : petróleo o gas natural.

: petróleo o gas natural. Metales : oro, plata o cobre.

: oro, plata o cobre. Agrícolas: soja, trigo o café. 2. Commodities financieros Aunque no son bienes físicos, algunos productos financieros como los índices bursátiles, los bonos o incluso ciertos tipos de divisas pueden considerarse commodities por su carácter estandarizado y porque se comercializan en mercados más concretos. Principales commodities en el mercado global Dentro del mercado global de commodities, hay varios que son muy conocidos por su volumen de transacciones y su impacto económico. Sin ir más lejos, esta lista de commodities populares es representativa de lo famosos que son algunos de ellos: Petróleo crudo . Es el commodity más comercializado del mundo y, al mismo tiempo, un bien fundamental en la industria energética.

. Es el commodity más comercializado del mundo y, al mismo tiempo, un bien fundamental en la industria energética. Oro . Muy popular tanto en su papel de activo de inversión como en su función como elemento de alta joyería y en la industria de la tecnología.

. Muy popular tanto en su papel de activo de inversión como en su función como elemento de alta joyería y en la industria de la tecnología. Gas natural . Es un commodity vital para la producción de energía y calefacción.

. Es un commodity vital para la producción de energía y calefacción. Trigo y maíz . Son materias primas básicas para la nutrición y el abastecimiento mundial.

. Son materias primas básicas para la nutrición y el abastecimiento mundial. Cobre. Famoso porque es ampliamente utilizado en sectores esenciales en todo el planeta, como son la construcción y la tecnología. Los commodities tienen un papel protagonista en la economía global, ya que impactan en industrias esenciales como la alimentación o la producción energética. Si los clasificamos según su tipo y los sectores en los que inciden, podemos encontrar lo siguiente: ¿Cómo invertir en commodities en la bolsa? Los commodities son un activo capital en el comercio mundial y, consiguientemente, opción muy interesante para millones de inversores, especialmente por su capacidad de diversificación y su protección frente a la inflación. A la hora de invertir en este tipo de instrumentos, tenemos varias alternativas: 1. Commodities de futuro Están pensados para el día de mañana. Los contratos de futuros dan la posibilidad a los inversores de comprar o vender un commodity a un precio fijo en una fecha posterior. Aunque pueden ofrecer altas ganancias, también conllevan riesgos altos por la volatilidad del mercado. 2. Commodities ETFs Los ETF (Fondos Cotizados en Bolsa) son otra alternativa accesible para quienes quieren invertir en commodities, pero sin gestionar directamente contratos de futuros. Básicamente, estos fondos replican el precio de un commodity o de un grupo, como el oro o el petróleo. 3. Acciones de empresas relacionadas con commodities Otra forma indirecta de invertir en commodities es comprar acciones de empresas que operan en sectores como la minería, la agricultura o la energía. Con lo cual, las fluctuaciones en materias primas afectarán al valor de las acciones de esas compañías. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Ventajas y riesgos de invertir en commodities Sea cual sea la estrategia a la hora de invertir en commodities, es de vital importancia conocer y comprender tanto sus ventajas como los riesgos que tiene asociados. En cuanto a los beneficios de esta clase de inversión, los commodities sobresalen frente a otros instrumentos por: Acceso global y flexibilidad . Los mercados de commodities son internacionales y funcionan prácticamente las 24 horas, por lo que permiten operar en diferentes zonas horarias.

. Los mercados de commodities son internacionales y funcionan prácticamente las 24 horas, por lo que permiten operar en diferentes zonas horarias. Oportunidades en mercados alcistas y bajistas . La naturaleza volátil de los commodities brinda oportunidades de obtener ganancias tanto cuando los precios suben como cuando bajan.

. La naturaleza volátil de los commodities brinda oportunidades de obtener ganancias tanto cuando los precios suben como cuando bajan. Demanda constante . Muchos commodities, como alimentos y energía, tienen una demanda continua, independientemente de las fluctuaciones económicas globales. Por eso, aportan estabilidad en momentos de incertidumbre.

. Muchos commodities, como alimentos y energía, tienen una demanda continua, independientemente de las fluctuaciones económicas globales. Por eso, aportan estabilidad en momentos de incertidumbre. Diversificación . Los commodities suelen tener una baja correlación con activos tradicionales como acciones o bonos.

. Los commodities suelen tener una baja correlación con activos tradicionales como acciones o bonos. Protección contra la inflación . Su valor tiende a aumentar en períodos inflacionarios.

. Su valor tiende a aumentar en períodos inflacionarios. Alta liquidez. Un gran número de commodities, entre los que están el oro o el petróleo, se negocian activamente en mercados globales. Pero como no es oro todo lo que reluce, también hay que tener en cuenta varios inconvenientes antes de decidirnos a invertir en este tipo de instrumentos: Volatilidad . Los precios de los commodities pueden fluctuar drásticamente por factores externos impredecibles, ya sean geopolíticos, climáticos o económicos.

. Los precios de los commodities pueden fluctuar drásticamente por factores externos impredecibles, ya sean geopolíticos, climáticos o económicos. Dependencia del conocimiento del mercado . Para invertir en commodities hay que estar informado sobre aspectos macroeconómicos, tendencias y eventos que afectan a su precio.

. Para invertir en commodities hay que estar informado sobre aspectos macroeconómicos, tendencias y eventos que afectan a su precio. Costes asociados. En instrumentos como los futuros, los costes operativos pueden ser significativos. O también en commodities que necesitan almacenamiento físico, puesto que hay que pagar un espacio donde guardarlos. Los commodities son una pieza clave del comercio global y un instrumento de inversión versátil que brinda grandes oportunidades. Aprender sobre ellos y sus características nos ayudará a tomar mejores decisiones y aprovechar al máximo cada inversión.

