La curva de Phillips es una representación que muestra la relación inversa entre el desempleo y la inflación . En este artículo, repasamos sus características

La curva de Phillips es un concepto económico esencial para entender la dinámica entre dos variables de gran importancia dentro del actual sistema financiero: la inflación y el desempleo. A pesar de ser objeto de debate, este principio sigue siendo fundamental tanto para inversores como para los responsables de la política monetaria, pero ¿qué es exactamente?

¿Qué es la curva de Phillips?

La curva de Phillips es una representación gráfica y teórica que muestra la relación inversa entre la tasa de desempleo y la de inflación en una economía. Este concepto tiene su origen en el artículo ‘The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957’, un documento publicado en 1958 por el economista Alban W.Phillips que recogía la relación inversa que existía entre la tasa de desempleo y los incrementos de salario en Reino Unido durante el periodo comprendido entre 1961 y 1957.

En este escrito, Phillips observó que en Reino Unido, cuando el desempleo caía, los salarios tendían a subir, mientras que, cuando el desempleo subía, los salarios tendían a disminuir. Dos años después, en 1960, el economista Richard Lipsey amplió los descubrimientos de Phillips en su artículo ‘The relationship between unemployment and the rate of change of money wage rates in the UK, 1862-1957: A further analysis’, donde aumentó la matemática sobre la que se sustentaba el principio. No obstante, la curva de Phillips no se popularizaría hasta la publicación, ese mismo año, del estudio ‘Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy’, un documento elaborado por los economistas Paul A. Samuelson y Robert M. Solow que observó que la misma relación que Phillips había encontrado en Reino Unido entre el desempleo y los salarios podía hallarse en Estados Unidos entre el paro y la inflación. Es decir: que cuando el desempleo bajaba, la inflación aumentaba, mientras que, cuando el desempleo aumentaba, la inflación tendía a disminuir. Este planteamiento sugiere que entre ambas variables existe un trade-off o compensación, ya que, si se quiere reducir el desempleo, habría que aceptar un aumento de la inflación, y viceversa.

Durante la década de 1960, la curva de Phillips gozó de gran influencia en la política económica. A finales de los 60, sin embargo, los economistas Milton Friedman y Edmund Phelps argumentaron que este principio no era constante a lo largo del tiempo, ya que las propias expectativas de los agentes económicos sobre la inflación podrían influir en su evolución. Esta hipótesis se vio validada durante la crisis del petróleo de la década de los 70, en los que se vivieron varios casos de estanflación que contradecían el planteamiento inicial que contraponía el desempleo con la tasa de inflación. Desde entonces, la curva de Phillips ha sido objeto de debate.

Fórmula de la curva de Phillips

La curva de Phillips relaciona la tasa de desempleo con la tasa de inflación. Este principio, en un primer momento, se expresaba con la siguiente fórmula:

En ella, los símbolos representan:

​​πt: tasa de inflación en el periodo.

α: coeficiente positivo que indica la sensibilidad de la inflación ante cambios en el desempleo

ut: tasa de desempleo actual.

un: tasa de desempleo o de equilibrio (NAURU)

Tras las aportaciones Milton Friedman y Edmund Phelps, que pusieron el foco en el impacto que las expectativas de los agentes económicos podían tener en la propia inflación, la fórmula de la curva de Phillips se actualizó, dando lugar a lo que se conoce como ‘Curva de Phillips aumentada con expectativas’. Esta fórmula no solo relaciona la tasa de desempleo con la tasa de inflación, sino que, como su propio nombre indica, también toma en consideración las expectativas de inflación de los agentes económicos:

En ella, los símbolos representan:

​​πt: tasa de inflación en el periodo.

πet: tasa de inflación esperada.

α: coeficiente positivo que indica la sensibilidad de la inflación ante cambios en el desempleo

ut: tasa de desempleo actual.

un: tasa de desempleo o de equilibrio (NAURU)

A nivel gráfico, la curva de Phillips representa la variable de desempleo en el eje horizontal, mientras que la tasa de inflación se encuadra en el eje vertical.

Relación entre inflación y desempleo según la curva de Phillips

La curva de Phillips clásica sostiene que hay una relación inversa entre inflación y desempleo:

Cuando el desempleo es bajo, hay presión sobre los salarios y los precios suben.

Cuando el desempleo es alto, la inflación tiende a caer.

Esta dinámica es más válida a corto plazo, ya que a largo plazo otros factores como las expectativas de inflación, la productividad o las políticas monetarias y fiscales impactan en el comportamiento de estas variables.

Diferencias entre el corto y largo plazo

La utilidad de la curva de Phillips depende del horizonte temporal que se considere. Por eso, es importante distinguir entre su versión a corto y largo plazo.

Curva de Phillips a corto plazo

En el corto plazo, se ve una relación negativa entre desempleo e inflación. Esto se debe a que los agentes económicos no ajustan inmediatamente sus expectativas de inflación y reaccionan a las políticas de demanda (por ejemplo, expansiones fiscales o monetarias).

En este escenario, las políticas monetarias expansivas pueden reducir el desempleo a costa de aumentar la inflación. Es decir, es posible moverse a lo largo de la curva.

Curva de Phillips a largo plazo

A largo plazo, sin embargo, economistas como Milton Friedman y Edmund Phelps argumentan que la curva de Phillips es vertical. Es decir: no existe relación estable entre inflación y desempleo, ya que la economía tiende hacia una tasa natural de desempleo (NAIRU), independientemente del nivel de inflación.

Si las autoridades intentan mantener el desempleo por debajo de esa tasa natural, sólo conseguirán aumentar la inflación sin beneficios sostenidos sobre el empleo.

Relación entre la curva de Phillips, la demanda agregada y otras curvas económicas

Además de vincular la inflación con la tasa de desempleo, la curva de Phillips está estrechamente relacionada con la demanda agregada.

Cuando se expande la demanda agregada (por ejemplo, por más gasto público o por una caída de los tipos de interés), la economía se acerca al pleno empleo y los precios tienden a subir. Esto se traduce en un movimiento a lo largo de la curva de Phillips a corto plazo.

Este principio también se puede relacionar con la curva de Laffer, que describe la relación entre tipos impositivos y recaudación fiscal.

Una economía con alta presión fiscal podría experimentar efectos negativos sobre el empleo, afectando a la posición de la curva de Phillips.

Además, la curva de Lorenz, aunque más enfocada en la desigualdad de ingresos, puede aportar contexto adicional que pueda ser de utilidad de cara a interpretar el contexto económico.

Una mayor desigualdad podría provocar tensiones sociales y económicas que dificulten la reducción del desempleo estructural.

A pesar de ser objeto de debate, la curva de Phillips sigue siendo de ayuda de cara a entender la interacción entre inflación y desempleo, especialmente en el corto plazo. Para los inversores, comprender la relación ayuda a anticipar decisiones de los bancos centrales, cambios en los tipos de interés y el impacto de las políticas fiscales. Integrar el análisis de este principio con otras herramientas de análisis nos proporcionará una visión más completa que podrá ayudarnos a tomar nuestras decisiones de inversión.

