Invertir implica riesgos. XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Los CFD, también conocidos como Contratos por Diferencias, son instrumentos financieros que se caracterizan por que el inversor no posee el título sobre el que invierte, sino un contrato con el emisor que le permite operar sobre el producto financiero. En este artículo, te explicamos qué son exactamente y cuáles son los riesgos de los CFD.
En el mundo económico, se puede encontrar una amplia diversidad de instrumentos financieros. Algunos de los más conocidos a nivel popular son las acciones, que permiten a los usuarios invertir directamente en empresas y ser poseedores de un pequeño porcentaje de ellas, o los bonos, con los que se puede invertir tanto en compañías como en organismos públicos asumiendo riesgos mucho más reducidos. Pero más allá de estos instrumentos, dentro del mercado se pueden encontrar otras alternativas con características propias que conviene conocer de cara a evitar riesgos. Este es el caso de los CFD, también conocidos como Contratos por Diferencias, unos instrumentos que se caracterizan por que el inversor no posee el título sobre el que invierte, sino un contrato con el emisor que le permite operar sobre el producto financiero. Pero ¿cómo funcionan exactamente? ¿Y cuáles son los riesgos de los CFD?
¿Qué son los CFD o Contratos por Diferencias?
Los CFD, siglas que proceden del término Contratos por Diferencias, son derivados financieros, es decir, activos que basan su valor en la evolución de otro producto al que se le conoce como activo subyacente. Estos títulos se caracterizan por ser un acuerdo entre un inversor y una entidad que actúa como contrapartida, que acuerdan intercambiar la diferencia de precio del activo entre el momento de apertura y cierre del contrato de inversión, y están considerados como instrumentos de alto riesgo por su carácter especulador. De hecho, la CNMV considera que los CFDs son productos difíciles de entender y que, en general, no son convenientes para inversores minoristas.
A diferencia de lo que ocurre con otros instrumentos financieros, al invertir en CFD los inversores no son dueños del activo en el que invierten, sino de un contrato con otro inversor o entidad emisora. Así, mientras que la compra directa de una acción de Microsoft otorga a los inversores la posesión de ese título, la compra de un CFD de una acción de Microsoft no le dará al inversor ningún derecho sobre el activo, pese a que sí recibirán dividendos. En estos casos, los inversores invertirán en los movimientos que el activo experimente en el mercado, pudiendo obtener tanto pérdidas como ganancias en función de las fluctuaciones que haya experimentado el título y del precio por el que se haya comprado el CFD.
En este marco, es importante destacar que los CFD son productos apalancados, lo que permite a los inversores realizar ciertas operaciones con menos capital del que realmente necesitarían si operaran en Bolsa. Este apalancamiento, sin embargo, implica grandes riesgos, ya que entraña una deuda con el emisor del activo. Por ello, cabe la posibilidad de que los inversores experimenten pérdidas económicas al operar con estos instrumentos, especialmente si no se poseen grandes conocimientos sobre el mundo bursátil.
¿Qué tipos de CFD existen?
En función del activo subyacente en el que se basen, se pueden identificar varios tipos de CFD:
CFD sobre acciones: son aquellos que se basan en acciones. Su valor es igual a la cotización de estos títulos.
CFD sobre índices bursátiles: son aquellos que toman como referencia índices bursátiles como el Nasdaq 100, el Dow Jones, el S&P 500 o el Ibex-35, entre otros, y ofrecen exposición a los activos que forman parte de dicho índice.
CFD sobre criptomonedas: son aquellos que se basan en criptoactivos como el Ethereum, el Bitcoin o Solana.
CFD sobre materias primas: son aquellos cuyo activo subyacente son materias primas que cotizan en las bolsas mundiales, como puede ser el oro, la plata o el petróleo.
CFD sobre divisas: también conocidos como forex, son aquellos que se basan en los tipos de cambio de las divisas mundiales, como puede ser el EUR/USD.
CFD sobre ETFs: en este caso, replican el comportamiento de los ETF, ofreciendo exposición a los componentes de estos fondos.
Independientemente del instrumento financiero al que rastreen, los CFD no otorgan ningún tipo de propiedad sobre el activo en el que se basen. Es decir, al comprar un CFD sobre una criptomoneda como el Bitcoin o el Ethereum, el inversor no será poseedor de ninguna criptodivisa, sino de un acuerdo para poder especular sobre los movimientos de sus precios. Los riesgos de invertir en este tipo de instrumentos son, por tanto, elevados, ya que se basan en la especulación, y pueden traer importantes pérdidas para los usuarios.
¿Cómo funcionan los CFD?
Los CFD son productos derivados, lo que implica que basan su valor en un activo subyacente, ya sea una acción, un ETF, un índice bursátil o una divisa. Al invertir en ellos, los inversores llegan a un acuerdo con otra parte, generalmente una entidad emisora, por el que se les permite especular sobre el precio del activo en el que se basan sin llegar a poseerlo. De este modo, el valor que obtendrán al invertir en estos instrumentos será el equivalente a la diferencia de precio del activo subyacente entre el momento de apertura del contrato y su cierre.
Cuando se invierte en CFD, los usuarios pueden obtener tanto beneficios como pérdidas. Este tipo de inversión es de carácter especulativo, ya que los inversores se centran en intentar predecir cuál será el comportamiento del activo. Es decir: especulan sobre si su precio bajará o subirá. A la hora de operar con estos instrumentos, se pueden optar por dos enfoques: en corto o en largo.
Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs
*A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos.
Corto: se lleva a cabo cuando se cree que el precio del activo va a descender.
Largo: se realiza cuando se cree que el precio del activo va a subir.
De cara a operar con estos instrumentos, además, es importante que se tengan en cuenta dos conceptos: el precio de compra (ask) y el de venta (bid), los cuales se basan en el activo subyacente y se ofrecen cuando se va a comprar un CFD.
Precio de compra (ask): es el precio por el que se ejecuta una posición en largo. Es ligeramente más alto que el precio del mercado del activo subyacente.
Precio de venta (bid): es el precio por el que se lleva a cabo una posición en corto. Es ligeramente más bajo que el precio del mercado del activo subyacente.
La diferencia entre ambos precios, por su parte, se conoce como spread, y representa lo que cobrará el emisor por cada operación.
Otro aspecto relevante de la operativa con CFD son los rollover. La mayoría de los CFDs sobre índices y materias primas se basan en precios de contratos a futuros. Para cada mercado existe habitualmente una larga lista de contratos futuros con diferentes fechas de vencimiento, desde un mes hasta muchos años en el futuro. El volumen más alto normalmente se encuentra en el contrato más cercano. Para invertir en el contrato más activo, un inversor en el mercado de futuros debe cerrar un contrato (que vence) y abrir uno nuevo (el siguiente). Los rollovers de CFD lo hacen automáticamente.
Riesgos de los CFD
Los CFD son instrumentos financieros de gran complejidad y su inversión entraña importantes riesgos incluso para los inversores más experimentados. Al ser un producto apalancado, operar con ellos puede desembocar en importantes pérdidas económicas, motivo por el que se recomienda a los inversores más inexpertos no invertir en ellos. Además de los riesgos propios del mercado bursátil, los CFD también presentan:
Volatilidad: los CFD son instrumentos altamente volátiles, por lo que su valor puede variar enormemente en periodos de tiempo reducidos. Al invertir en ellos, es primordial hacer un seguimiento constante y mantener vigilados todos los movimientos del mercado para reducir las posibles pérdidas.
Apalancamiento: los CFD son productos apalancados, lo que implica que al operar con ellos se establece una deuda con el emisor del activo. Como consecuencia, cabe la posibilidad de registrar importantes pérdidas económicas.
Alto riesgo de pérdida: dada la volatilidad y el apalancamiento que tienen los CFD, existe un importante riesgo de registrar grandes pérdidas de dinero. Así, las pérdidas pueden ser superiores al importe desembolsado inicialmente para su adquisición.
Costes: si se cierra una posición en CFDs nada más contratarla, el inversor deberá asumir un coste que equivale el spread del instrumento en euros. Además, por mantener una posición abierta los usuarios tendrán que asumir un coste diario, conocido como swap.
Los CFD son productos muy complejos y pueden ser difíciles de entender. De hecho, la ESMA calcula que alrededor de un 74% y un 89% de los inversores minoristas pierden dinero cuando comercializan con este tipo de instrumentos. Por ello, son productos poco aconsejables de cara a invertir, especialmente si se carece de conocimientos.
Este material es una comunicación publicitaria. La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación.
En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene la presente comunicación publicitaria.
Al hacer clic en "Aceptar todas", aceptas el almacenamiento de cookies en tu dispositivo para mejorar la navegación en la página web, analizar el uso de la página web, y ayudar en nuestras estrategias de márketing.
Este grupo contiene cookies que son necesarias para que funcione nuestra página web. Forman parte de las funcionalidades como las preferencias de idioma, distribución de tráfico o mantener abierta la sesión del usario. No se pueden deshabilitar.
Nombre de la cookie
Descripción
SERVERID
userBranchSymbol
Fecha de caducidad:
1 día
adobe_unique_id
Fecha de caducidad:
364 días
test_cookie
Fecha de caducidad:
1 hora
SESSID
Fecha de caducidad:
1 día
__hssc
Fecha de caducidad:
1 hora
__cf_bm
Fecha de caducidad:
1 hora
intercom-id-iojaybix
Fecha de caducidad:
270 días
intercom-session-iojaybix
Fecha de caducidad:
6 días
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-device-id-iojaybix
Fecha de caducidad:
270 días
xtbCookiesSettings
Fecha de caducidad:
364 días
TS5b68a4e1027
xtbLanguageSettings
Fecha de caducidad:
364 días
userPreviousBranchSymbol
Fecha de caducidad:
364 días
__cfruid
_cfuvid
_GRECAPTCHA
Fecha de caducidad:
179 días
Utilizamos herramientas que nos dejan analizar el uso de nuestra página web. Estos datos nos permiten mejorar la experiencia del usuario en nuestra página web.
Nombre de la cookie
Descripción
_gid
Fecha de caducidad:
1 día
_gaexp
Fecha de caducidad:
91 días
_gat_UA-16408788-1
Fecha de caducidad:
1 hora
_gat_UA-121192761-1
Fecha de caducidad:
1 hora
_gcl_au
Fecha de caducidad:
89 días
_ga_CBPL72L2EC
Fecha de caducidad:
729 días
_ga
Fecha de caducidad:
729 días
AnalyticsSyncHistory
Fecha de caducidad:
29 días
__hstc
Fecha de caducidad:
179 días
__hssrc
ln_or
Fecha de caducidad:
1 día
_hjSessionUser_1132297
Fecha de caducidad:
364 días
_hjFirstSeen
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjIncludedInSessionSample
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjSession_1132297
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjIncludedInPageviewSample
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjAbsoluteSessionInProgress
Fecha de caducidad:
1 hora
_vwo_uuid_v2
Fecha de caducidad:
365 días
_vwo_uuid
Fecha de caducidad:
365 días
_vwo_ds
Fecha de caducidad:
29 días
_vwo_sn
Fecha de caducidad:
1 hora
_vis_opt_s
Fecha de caducidad:
99 días
_vis_opt_test_cookie
__hssc
Fecha de caducidad:
1 hora
_ga_TC79BEJ20L
Fecha de caducidad:
729 días
Este grupo de cookies se utiliza para mostrarte anuncios de temas en los que estás interesado. También nos permite monitorizar nuestras actividades de márketing, y nos ayuda a medir la efectividad de nuestros anuncios.
Nombre de la cookie
Descripción
_omappvp
Fecha de caducidad:
3998 días
_omappvs
Fecha de caducidad:
1 hora
_fbp
Fecha de caducidad:
89 días
fr
Fecha de caducidad:
89 días
lang
_ttp
Fecha de caducidad:
389 días
_tt_enable_cookie
Fecha de caducidad:
389 días
hubspotutk
Fecha de caducidad:
179 días
omSeen-pyfa0xtqk5j72jwykxzy
Fecha de caducidad:
29 días
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Fecha de caducidad:
179 días
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Fecha de caducidad:
179 días
__Secure-ROLLOUT_TOKEN
Fecha de caducidad:
179 días
_rdt_uuid
Fecha de caducidad:
89 días
guest_id_marketing
Fecha de caducidad:
729 días
guest_id_ads
Fecha de caducidad:
729 días
personalization_id
Fecha de caducidad:
729 días
guest_id
Fecha de caducidad:
729 días
muc_ads
Fecha de caducidad:
729 días
Las cookies de este grupo almacenan las preferencias que elijas mientras utilizas la página web, para que ya estén establecidas cuando vuelvas a visitar la página tiempo después.
Nombre de la cookie
Descripción
UserMatchHistory
Fecha de caducidad:
29 días
bcookie
Fecha de caducidad:
364 días
lidc
Fecha de caducidad:
1 día
lang
bscookie
Fecha de caducidad:
364 días
li_gc
Fecha de caducidad:
179 días
Esta página utiliza cookies. Las cookies se almacenan en tu navegador y las utilizan la mayoría de las páginas web para ayudarte a personalizar tu experiencia web. Para obtener más información vea nuestra Política de Privacidad. Puedes gestionar las cookies pinchando en "Configuración". Al hacer clic en "Aceptar todas", das tu consentimiento para todas nuestras cookies.
Cambiar región e idioma
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Idioma
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor