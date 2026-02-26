Robert Kiyosaki es un inversor fascinado por el Bitcoin. El autor de 'Padre Rico, Padre Pobre' no ve seguridad en el dinero en efectivo o los bonos : él ve oportunidades en el Bitcoin, el oro, la plata y otros activos cuya oferta está limitada , y cree que, cuando el actual sistema financiero se despllome, el capital huirá hacia el Bitcoin. Pero ¿en qué se basa su tesis y por qué valora tanto a esta criptomoneda?

Si alguna vez has mirado tu cuenta bancaria y te has preguntado a dónde ha ido tu dinero, entonces ya entiendes gran parte del problema que tiene Robert Kiyosaki con el actual sistema financiero. Durante décadas, el autor de ‘Padre Rico, Padre Pobre’ ha repetido un mismo mensaje: el dinero fiduciario está roto; los activos reales son la única vía de escape. Desde su punto de vista, el dólar estadounidense es ‘dinero falso’, impreso en cantidades absurdas y respaldado más por promesas políticas que por un valor real. Por eso, cuando piensa en el futuro, Kiyosaki no ve seguridad en el dinero en efectivo o los bonos: él ve oportunidades en el Bitcoin, el oro, la plata y otros activos cuya oferta está limitada.

En este escenario, Kiyosaki ha insistido en que el mayor desplome de la historia está cerca y que, una vez llegue, el capital huirá cada vez más hacia el Bitcoin, a medida que la confianza en dinero fiduciario se vaya deteriorando. Para él, el Bitcoin no es solo un activo con el que invertir: es parte de una estrategia de supervivencia a largo plazo en lo que él considera un sistema monetario “roto y corrupto”. Con un patrimonio estimado de entre 100 y 150 millones de dólares construido a partir de bienes raíces, negocios y una buena educación financiera, Robert Kiyosaki no es un simple comentarista, sino alguien que juega en las grandes ligas. En sus redes sociales y, especialmente, en X, donde suele hacerse viral entre los inversores de criptomonedas, Kiyosaki repite la misma idea: no dependas del dólar; posee activos que el sistema no puede imprimir, como el Bitcoin. Pero ¿debemos considerar su interés por el Bitcoin como una señal o no es más que ruido de fondo?

La visión de Robert Kiyosaki: el sistema se resquebraja y el Bitcoin es la salida de emergencia

Para comprender el interés de Robert Kiyosaki por el Bitcoin, debemos ver las cosas desde su punto de vista. Kiyosaki cree que vivimos en un sistema financiero sostenido con cinta adhesiva y optimismo: los gobiernos imprimen dinero, mientras que los bancos apagan incendios encendiendo otros. Y en este escenario, los ahorradores son castigados por una inflación que poco a poco va devorando su poder adquisitivo.

Desde esta perspectiva, el Bitcoin no es solo una tendencia tecnológica, sino, más bien, un contraataque, una propuesta contra las bases de un sistema monetario que, según Kiyosaki, está hundiéndose lentamente. Bajo esta premisa, su fascinación por el Bitcoin cobra mayor sentido.

¿Cómo funciona el dinero fiduciario y por qué Kiyosaki no confía en él?

La tesis de Kiyosaki es sencilla: para él, el dinero fiduciario es como hielo derritiéndose, mientras que el Bitcoin es como acero congelado. El dinero fiduciario pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo, ya que los gobiernos pueden imprimir más cada vez que la economía se tambalea. Esto implica que el dólar, por ejemplo, no es una reserva de valor.

El Bitcoin, en cambio, no puede imprimirse, ni tampoco inflarse. No importa quién sea presidente, qué partido político esté en el poder o qué paquete presupuestario haya sido aprobado: su cantidad es finita. Solo podrán existir un máximo de 21 millones de Bitcoin, ni más ni menos. Para Kiyosaki, este límite de oferta no solo resulta interesante, sino que supone ‘libertad’.

El sistema de Bretton Woods y su efecto en el dinero fiduciario

Cuando el sistema de Bretton Woods se rompió a principios de la década de 1970, el destino del dólar estadounidense cambió. Hasta entonces vinculado al ‘patrón-oro’, la eliminación del sistema puso fin a la convertibilidad de la divisa en oro y pasó a convertirse en una moneda fiduciaria que flota libremente en el mercado, solo vigilada por el Banco Central y capaz de imprimirse para impulsar a la economía.

Esta desconexión con el oro, y el hecho de que el dinero pueda imprimirse libremente, puede afectar al poder adquisitivo: de hecho, se calcula que un dólar en 1971 podía comprar lo mismo que ocho dólares actualmente, lo que implica que, desde el fin del sistema Bretton Woods, la divisa habría perdido alrededor de un 85% de su valor adquisitivo. Para Kiyosaki, la ruptura del patrón-oro trajo consigo un escenario en el que el dólar puede ser usado como arma política: cada recesión, cada rescate y cada crisis se saldó con la impresión de más dinero, devaluando así su valor. Por ello, Kiyosaki considera que el dólar es “dinero falso” y ve en el Bitcoin, un activo descentralizado y con una oferta limitada, un antídoto para este sistema.

El Bitcoin como oro digital: ¿qué defiende Kiyosaki?

Cuando Kiyosaki compara el Bitcoin con el oro o la plata, no lo hace pensando que los va a reemplazar: lo que defiende es que supone un avance respecto a lo que estos metales ofrecen. El oro es escaso, pero no es posible enviar 10.000 dólares en oro al otro lado del mundo en 20 minutos. La plata es duradera, pero no tiene seguridad criptográfica.

Para Kiyosaki, el Bitcoin es lo que ocurre cuando la escasez se encuentra con el software: es una forma de dinero digital que comparte características con las materias primas tradicionales, pero que puede enviarse a otras paredes del mundo con facilidad. Es decir: una evolución. Kiyosaki no tiene interés en el Bitcoin porque ame la tecnología: le interesa porque, a diferencia del dólar, no está controlado por un Gobierno o Banco Central y porque encaja con todo lo que lleva advirtiendo desde los 90.

Kiyosaki no es del agrado de todo el mundo: es ruidoso, dramático y le encanta dar titulares sobre el apocalipsis financiero. Pero a pesar de sus defectos, el inversor tiene un extraño talento para identificar posibles cambios antes que los demás. Kiyosaki advirtió sobre la burbuja inmobiliaria, sobre los problemas de deuda estudiantil de Estados Unidos e incluso sobre la inflación mucho antes de que se convirtiera en un tema de conversación recurrente en los medios. Por ello, cuando dice que el Bitcoin es un salvavidas, incluso los inversores más experimentados prestan atención.

Los riesgos de la teoría de Kiyosaki

A pesar del entusiasmo con el que Kiyosaki defiende sus ideas, su tesis presenta ciertos riesgos que conviene conocer.

Gran volatilidad

El precio del Bitcoin puede desplomarse en cualquier momento. Para Kiyosaki, estas caídas representan oportunidades de compra, pero los inversores principiantes pueden experimentar pánico.

Inversión emocional

Kiyosaki es una persona activa que suele dar sus opiniones en redes: seguir al pie de la letra lo que dice, puede hacer que la gente reaccione por cada uno de sus posts.

Es imposible predecir el futuro

Incluso si llega un gran colapso que acabe con el sistema financiero, es imposible saber cuándo ocurrirá.

Riesgo de sobreexposición

La visión de Kiyosaki sugiere que debemos apostar fuerte por activos tangibles, pero los inversores principiantes necesitan equilibrio.

Bitcoin no es un activo a prueba de balas

Bitcoin tiene riesgos regulatorios, políticos, de adopción y tecnológicos. Kiyosaki tiende a minimizarlos, pero nosotros no deberíamos.

¿Debemos aplicar o no la estrategia de Kiyosaki?

La estrategia de Kiyosaki puede resultar de interés para ciertos inversores, pero no es una tesis que cualquiera pueda adoptar.

Cuando adoptarla

Si construimos carteras a largo plazo

Si creemos que la inflación y la impresión de dinero no se detendrán.

Si queremos activos que no pertenezcan al sistema bancario.

Si entendemos que la volatilidad es algo normal de los mercados, y no un riesgo fatal.

Si el horizonte temporal es de entre cinco y quince años.

Cuando no adoptarla

Si tendemos a caer en pánico.

Si necesitamos dinero en un plazo de entre 12 y 24 meses.

Si revisamos los movimientos de los precios con gran asiduidad.

Si tratamos al Bitcoin como un ticket de lotería.

Si seguimos cada uno de los mensajes de Kiyosaki.

El Bitcoin es un activo interesante, pero no deja de ser impredecible. Por ello, antes de valorar seguir la teoría de Kiyosaki, deberemos analizar bien sus principios y valorar si realmente encaja tanto con nuestros objetivos como con nuestro nivel de tolerancia al riesgo.

