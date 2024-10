Swaps y comisiones

El swap es uno de los factores que se deben tener en cuenta a la hora de invertir

- Uno de los objetivos de XTB es el de ser un broker transparente en el mercado, y es vital para nosotros que estés informado de los costes que conllevan tu operativa antes de que empieces. - En XTB, la apertura y gestión de la cuenta no conlleva ningún coste, y únicamente se aplicarán cargos con tu actividad operativa, así como con algunos métodos de depósito y retirada de fondos. ¿Qué cargos conllevan los depósitos y retiradas de fondos? En XTB ofrecemos varios medios para depositar fondos en tu cuenta de trading, algunos son totalmente gratuitos, mientras que otros conllevan algunos costes. Depositar dinero a través de una transferencia bancaria es totalmente gratuito, mientras que los depósitos con tarjeta de crédito o débito son gratuitos en los depósitos de GBP o EUR. Por otro lado, las retiradas de dinero son gratuitas, excepto para retiradas de pequeñas cantidades que no lleguen a un mínimo. Las cantidades de fondos a partir de las cuales es gratuito realizar retiradas son la siguientes: -60 GBP -200 EUR -100 USD -12000 HUF Puedes encontrar aquí toda la información sobre los cargos que conllevan los depósitos y retiradas. ¿Qué son los cargos que conllevan la operativa? A la hora de operar hay que tener en cuenta tres factores: 1. Cuál es el spread en el mercado en el que estás operando. El spread es la diferencia entre el precio de compra y de venta, y es el coste de apertura de una transacción. Si quieres ver nuestras tablas de spreads, pincha aquí. 2. Qué son los swaps. Si decides mantener una posición por la noche, puede que te cambien los puntos de swap dependiendo del mercado en el que estés operando, así como si compras o vendes cierto activo del mercado. Si quieres ver nuestras tasas de swaps, pincha aquí. 3. Si estás operando con una cuenta de trading Pro Nuestra cuenta Pro tiene spreads de mercado; por lo que esta cuenta está conectada con los spreads más bajos que ofrece XTB. Por otro lado, la operativa en la cuenta Pro está unida a los cargos en los que se incurre al abrir y cerrar una transacción. Puedes averiguar más sobre los cargos por la operativa en una cuenta Pro aquí.

