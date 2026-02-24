À l'ouverture des marchés (24.02.2026)

La récente vague de trades motivés par les craintes liées à l'IA (les investisseurs vendant des actifs risqués par crainte que l'IA ne perturbe les activités) semble s'atténuer, mais la séance américaine d'hier a été très faible, le DJIA chutant de plus de 1,65 % et le Nasdaq 100 de 1,2 %.

Hier, les valeurs logicielles américaines ont de nouveau chuté, l'action IBM perdant 11 % après la publication des nouvelles fonctionnalités d'Anthropic Claude.

Les actions asiatiques ont progressé alors même que les marchés américains venaient de reculer, les contrats à terme sur indices boursiers américains gagnant environ 0,2 %, tandis que les actions européennes s'apprêtaient également à ouvrir en hausse.

Les traders se sont tournés vers les fabricants de puces, considérés comme les « pioches et pelles » de la chaîne d'approvisionnement de l'IA ; SK Hynix, Samsung et TSMC ont atteint de nouveaux sommets.

La vigueur des marchés asiatiques fait suite à la baisse enregistrée lundi aux États-Unis, entraînée par le recul des valeurs technologiques, de livraison et de paiement après que Citrini Research ait signalé des risques potentiels liés à l'IA dans tous les secteurs.

La vente massive a été aggravée par l'incertitude persistante autour des risques liés aux droits de douane imposés par Trump.

Faits marquants au niveau régional : la Corée du Sud a progressé de 2 %, Taïwan de 2,7 % et la Chine a augmenté après la réouverture suivant le Nouvel An lunaire. Cependant, les métaux précieux sont en baisse depuis la réouverture de la bourse de Shanghai.

L'or et l'argent ont reculé après quatre jours de hausse, et les bons du Trésor ont perdu une partie de leurs gains, la demande de valeurs refuges s'étant atténuée.

Dans l'ensemble, l'indice MSCI Asia Pacific a récupéré ses pertes antérieures et a progressé d'environ 0,2 %.

Le bitcoin a reculé de 2 % et fluctue autour du niveau de 63 000 dollars après la vague de ventes.

L'administration Trump estime que la société chinoise DeepSeek a utilisé la puce IA la plus avancée de Nvidia pour entraîner son dernier modèle. (summary in progress)

