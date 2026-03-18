📉L'or recule de 2%

La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt inchangés, tout en signalant une pause prolongée dans son cycle de politique monétaire. Toutefois, le contexte devient de plus en plus complexe : un choc sur le marché du pétrole fait grimper l'inflation, tandis que les premiers signes d'un ralentissement de l'activité économique et d'un affaiblissement du marché du travail commencent à apparaître. Les marchés suivront de près la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à 19 h 30, ainsi que les projections économiques actualisées. À l'approche de la décision, les rendements sont en légère baisse, tandis que l'or recule de près de 2 %, tombant à environ 4 900 dollars l'once. 19h00 GMT, décision de la Fed sur les taux d'intérêt (États-Unis) : Prévisions : 3,75 % | Précédent : 3,75 % (déclaration du FOMC + projections)

Prévisions : 3,75 % | Précédent : 3,75 % (déclaration du FOMC + projections) Projections médianes de la Fed sur les taux (niveau actuel) : Prévision : 3,375 % | Précédent : 3,625 %

Prévision : 3,375 % | Précédent : 3,625 % Projections médianes de la Fed sur les taux (année prochaine) : Prévision : 3,125 % | Précédent : 3,375 %

Prévision : 3,125 % | Précédent : 3,375 % Projections médianes de la Fed sur les taux (2 prochaines années) : Prévision : 3,125 % | Précédent : 3,125 %

Prévision : 3,125 % | Précédent : 3,125 % Projections médianes des taux de la Fed (à long terme) : Prévision : 3,125 % | Précédent : 3,0 %

Prévision : 3,125 % | Précédent : 3,0 % 19h30 GMT, discours du président de la Fed, Jerome Powell Le scénario de base de Bloomberg Economics table sur le maintien des taux dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Toutefois, la décision pourrait ne pas faire l'unanimité. Certains membres du FOMC pourraient exprimer leur désaccord en faveur d’une baisse, notamment Stephen Miran et peut-être Christopher Waller, pour qui la décision reste très serrée. En février dernier, M. Waller avait exposé les conditions qui justifieraient une pause : une inflation proche de 2 % (après ajustements tarifaires) et un marché du travail en perte de vitesse. Les données récentes répondent en partie à ces critères : l’inflation sous-jacente se stabilise et le rapport sur l’emploi de février s’est révélé faible, même si les chiffres solides de janvier continuent de compliquer le tableau. Un nouveau facteur : le pétrole et la guerre La réunion de mars se déroule dans un nouveau contexte de risques. Le conflit impliquant l’Iran a propulsé les prix du pétrole dans une fourchette de 80 à 100 dollars le baril, ce qui a un impact direct sur les perspectives d’inflation. La Fed devrait actualiser son communiqué pour mettre l’accent sur les « risques à double tranchant », c’est-à-dire les menaces simultanées de : hausse de l’inflation (liée à l’énergie),

ralentissement de la croissance et de l’emploi. Ce changement de discours est significatif, car il marque un éloignement de la nette tendance à l'assouplissement observée en début d'année. Projections : hausse de l'inflation, baisse de la croissance Les changements les plus visibles apparaîtront dans le Résumé des projections économiques (SEP). L'inflation PCE devrait être révisée à la hausse pour s'établir autour de 3,0 % (contre 2,4 %), l'inflation PCE sous-jacente s'élevant à 2,7 %. Dans le même temps, la Fed devrait revoir à la baisse ses prévisions de croissance du PIB (à environ 2,0 % contre 2,3 %) et relever ses projections concernant le taux de chômage à 4,5 %. Le mécanisme à l’origine de ces révisions est cohérent : la hausse des prix de l’énergie réduit le revenu disponible des ménages, freine la consommation et affaiblit la demande de main-d’œuvre. Un scénario de stagflation reste un risque majeur cette année, tant pour le dollar américain que pour les rendements obligataires. Graphique en points : légèrement plus hawkish Les révisions à la hausse de l’inflation devraient se refléter dans le graphique en points, la trajectoire des taux attendue s’orientant légèrement à la hausse par rapport à décembre. Toutefois, cela ne suffira pas à modifier la prévision médiane pour 2026. Le scénario central table toujours sur une baisse de taux de 25 points de base, et aucun participant ne devrait prévoir de hausses de taux. Même la membre la plus hawkish, Beth Hammack, devrait maintenir une trajectoire stable, considérant la politique actuelle comme globalement neutre.

Source: xStation5

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