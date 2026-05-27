Le fabricant néerlandais d'équipements pour puces électroniques tire l'indice Euro Stoxx 50 vers le haut ce mercredi 27 mai 2026. Alors que les matières premières et les cryptomonnaies reculent, l'action ASML capte des flux de capitaux massifs en provenance des fonds d'investissement américains. Ce positionnement en amont de la chaîne matérielle redessine les équilibres boursiers.

Les marchés actions soutenus par la technologie

L'indice Euro Stoxx 50 porté par les fabricants

La place boursière continentale affiche une dynamique haussière très marquée lors de cette séance de milieu de semaine. L'indice Euro Stoxx 50 gagne plus de 0,3 % pour franchir aisément le seuil des 6100 points. Ce mouvement haussier s'appuie directement sur les excellentes performances du secteur des semi-conducteurs, qui draine d'importants volumes de transactions.

Le géant néerlandais de la technologie voit son action ASML bondir de près de 3 %, s'échangeant autour de 1428 euros à la Bourse d'Amsterdam. Son grand concurrent allemand Infineon suit exactement la même trajectoire et gagne environ 2 % pour atteindre les 78 euros. Ces fortes valorisations boursières tirent mécaniquement l'ensemble du segment technologique européen vers des sommets annuels.

Les principaux indices nationaux répliquent cette impulsion positive déclenchée par les valeurs de croissance. Le DAX allemand s'octroie une hausse de 0,4 %, tandis que le CAC 40 français surperforme légèrement avec une progression de 0,8 %. À la Bourse de Londres, le FTSE 100 enregistre une hausse plus modérée de 0,15 % sur la séance, pénalisé par son exposition moindre aux acteurs technologiques.

Wall Street en hausse face au repli des matières premières

Le marché américain présente des indicateurs avancés particulièrement solides avant la cloche d'ouverture. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 grimpent de près de 0,7 % pour dépasser le cap technique des 30 000 points. Les investisseurs renforcent leurs positions sur les actions technologiques américaines en dépit d'un contexte monétaire où les taux d'intérêt restent maintenus à des niveaux restrictifs.

Le cours des matières premières subit à l'inverse un repli très prononcé depuis l'ouverture asiatique. Le baril de pétrole de type Brent cède environ 2,5 % et glisse sous la barre des 95 dollars. Cette baisse rapide des coûts énergétiques offre un répit comptable bienvenu aux entreprises industrielles très consommatrices d'hydrocarbures.

Les autres classes d'actifs spéculatifs restent fortement sous pression tout au long de cette journée de mercredi. Le Bitcoin abandonne 10 % par rapport à ses récents sommets locaux et se négocie avec difficulté près des 65 000 dollars. Les métaux précieux chutent également lourdement, l'argent perdant 3 % à 75 dollars l'once, tandis que l'or prolonge son déclin de 1,6 % pour s'établir à 4488 dollars l'once. La paire EUR/USD enregistre de légers gains dans cet environnement volatil.