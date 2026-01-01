Ces termes décrivent la relation entre le prix d’exercice d’une option et le prix actuel de l’actif sous-jacent. Une option dans la monnaie (« in-the-money ») possède une valeur intrinsèque : pour une option d’achat (call), cela signifie que le prix de l’actif est supérieur au prix d’exercice ; pour une option de vente (put), il est inférieur. Une option à la monnaie (« at-the-money ») a un prix d’exercice égal au prix actuel de l’actif, ce qui signifie qu’elle a peu ou pas de valeur intrinsèque. Une option hors de la monnaie (« out-of-the-money ») n’a pas de valeur intrinsèque : pour les calls, le prix de l’actif est inférieur au prix d’exercice, et pour les puts, il est supérieur. Ces distinctions influencent le prix de l’option et sa probabilité d’être rentable.