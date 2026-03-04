A la mi-séance | Les indices tentent de rebondir 📈

Vers midi, le sentiment sur les marchés boursiers mondiaux est modérément positif. On observe des signes d'un retour timide vers les actifs risqués : l'indice de volatilité VIX a reculé de près de 10 % par rapport à son récent pic local, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont progressé d'environ 0,5 % et que le bitcoin a franchi la barre des 70 000 dollars. Des gains sont également visibles sur le marché des métaux précieux, où l'argent bondit d'environ 5 % après la baisse d'hier. Les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi ADP dans le secteur privé américain ainsi que les chiffres définitifs de l'ISM dans le secteur des services . En Europe, l' inflation des prix à la production a moins baissé que prévu (-2,1 % en glissement annuel contre -2,6 % prévu), tandis que le taux de chômage s'est établi à 6,1 % contre 6,2 % prévu . Les données finales de l'indice PMI allemand ont été légèrement supérieures aux estimations préliminaires et relativement solides (53,2 pour l'indice composite et près de 52 pour les services). L'indice PMI de la zone euro a également dépassé les attentes.

La séance européenne est actuellement dominée par les acheteurs. Les contrats à terme sur le DAX allemand sont en hausse, tandis que l'Euro Stoxx 50 gagne près de 1,8%. Les pertes sont en train d'être récupérées dans des secteurs tels que les banques, les sociétés minières et les constructeurs automobiles. Parallèlement, les ADR de Samsung rebondissent de près de 7% après la vague de ventes paniques sur le marché coréen, au cours de laquelle la cotation de l'indice KOSPI a été suspendue après avoir chuté de plus de 10%.

Le pétrole (OIL) recule de 85 à 82 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel américain Henry Hub ont chuté de plus de 5% par rapport à leurs récents sommets locaux. Les médias financiers ont rapporté que les autorités iraniennes auraient entamé des négociations avec la CIA américaine, bien que les responsables de l'armée israélienne aient déclaré que les bombardements de cibles en Iran se poursuivraient pendant au moins deux semaines supplémentaires. Dans le même temps, la Turquie a intercepté un missile iranien qui avait pénétré dans l'espace aérien de l'OTAN.

La stabilisation du sentiment s'explique en partie par les déclarations de Donald Trump, qui a assuré aux marchés que les flux énergétiques et le commerce dans le golfe Persique resteraient ininterrompus. Cependant, les prix du pétrole augmentent à nouveau d'environ 3% aujourd'hui, ce qui suggère que la prime de risque géopolitique reste intégrée dans les prix des matières premières. Commentaire des analystes Kion : Jefferies a relevé la note du titre à « conserver », invoquant des risques de baisse plus limités par rapport aux niveaux actuels.

Banques européennes : Morgan Stanley note que le secteur pourrait rester sous pression à court terme si le conflit au Moyen-Orient persiste.

Thales : JPMorgan a abaissé la note du titre à neutre, invoquant des perspectives plus faibles pour la division cyber et numérique malgré la bonne santé de l'activité défense de la société.

EuroAPI : les prévisions pour 2026 impliquent une révision à la baisse d'environ 29% des attentes consensuelles en matière d'EBITDA.

ASM International : le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs a publié des prévisions meilleures que prévu pour le premier trimestre 2026 et s'attend à un chiffre d'affaires encore plus élevé au second semestre. Les actions sont en hausse d'environ 6% dans les échanges avant l'ouverture du marché. Actualités importantes des entreprises Siemens Energy prévoit un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards d'euros.

EQT a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions.

Quilter a annoncé un rachat de 100 millions de livres sterling.

Bayer prévoit un EBITDA de 9,6 à 10,1 milliards d'euros pour 2026.

Adidas prévoit un bénéfice d'exploitation d'environ 2,3 milliards d'euros pour 2026, ce qui est inférieur au consensus du marché.

Continental prévoit une marge EBIT ajustée d'environ 11 à 12,5% en 2026.

Traton prévoit une marge d'exploitation ajustée de 5,3 à 7,3%.

Symrise prévoit une croissance organique de ses ventes de 2 à 4%.

Redcare Pharmacy a annoncé une amélioration significative de son EBITDA par rapport à l'année précédente.

NKT a signé un contrat de 2,2 milliards d'euros pour le projet énergétique Eastern Green Link 3 au Royaume-Uni.

BAE Systems a obtenu un contrat de 163 millions de dollars australiens sur sept ans avec le gouvernement australien.

Capita a remporté un contrat d'externalisation de 370 millions de livres sterling.

Maersk a introduit des frais de transport supplémentaires pour les expéditions de conteneurs vers le Moyen-Orient. Implications pour le marché Les marchés mondiaux restent très sensibles aux développements géopolitiques. La forte correction en Asie augmente le risque d'un regain de volatilité en Europe, tandis que les prix de l'énergie et l'évolution du conflit au Moyen-Orient restent les principaux moteurs du sentiment des investisseurs. Dans le même temps, certaines évolutions positives apparaissent, en particulier dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'énergie. Changements dans les recommandations des analystes Révisions à la hausse AMG : révisé à acheter par Deutsche Bank ; objectif de cours 42€.

Clas Ohlson : révisé à conserver par SEB Equities ; objectif de cours 360 SEK.

Danone : révisé à surperformer par BNP Paribas ; objectif de cours 83€.

Emeis : révisé à réduire par AlphaValue/Baader.

Kion : reclassé à « conserver » par Jefferies ; objectif de cours 56€.

Nexans : reclassé à « surpondérer » par Barclays ; objectif de cours 157€. Déclassements BW LPG : déclassé à « conserver » par ABG ; objectif de cours 191 NOK.

BW LPG : déclassé à « conserver » par Arctic Securities ; objectif de cours 185 NOK.

Dassault Systèmes : déclassé à neutre chez Goldman Sachs ; objectif de cours 20€.

Eezy : déclassé à réduire chez Inderes ; objectif de cours 0,60€.

Equinor : déclassé à conserver chez ABG ; objectif de cours 300 NOK.

Kuehne + Nagel : déclassé à réduire chez HSBC ; objectif de cours 160 CHF.

PhotoCure : rétrogradé à « conserver » par ABG ; objectif de cours : 72 NOK.

Segro : rétrogradé à « neutre » par UBS ; objectif de cours : 840 pence.

Syensqo : rétrogradé à « neutre » par UBS ; objectif de cours : 54€.

Thales : rétrogradé à « neutre » par JPMorgan ; objectif de cours : 275€. DE40 (période D1) Le contrat à terme DAX allemand (DE40) est repassé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 séances (EMA200). Le graphique montre une longue mèche inférieure, indiquant que les acheteurs restent actifs malgré la tendance baissière générale. Source: xStation5

