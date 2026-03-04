Résumé quotidien : les marchés capitulent sous l'influence du golfe Persique

Le conflit dans le golfe Persique s'intensifie . Israël, en collaboration avec les États-Unis, poursuit ses frappes de missiles sur l'Iran dans le cadre de l'opération « Epic Fury ». En réponse, l'Iran bombarde les bases militaires américaines au Moyen-Orient et menace les installations pétrolières des pays du Golfe.

que les actions militaires pourraient durer entre quatre et cinq semaines, ajoutant que les frappes les plus importantes étaient encore à venir. L'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz . Officiellement, le détroit reste ouvert et les États-Unis soulignent que l'Iran n'a pas la capacité réelle de le bloquer. Néanmoins, les navires évitent d'entrer dans le détroit d'Ormuz, ce qui accroît les tensions sur les marchés pétroliers et perturbe la logistique du transport du brut.

Sur le marché des changes, le dollar américain continue de se renforcer par rapport aux autres grandes devises. Considéré comme une valeur refuge, il attire les capitaux dans un contexte d'incertitude croissante. Dans des moments comme celui-ci, le sentiment selon lequel « l'argent est roi » devient clairement visible, les marchés recherchant la sécurité et la liquidité du dollar.

Si le conflit s'aggrave et entraîne des perturbations tangibles de l'approvisionnement dans la région, les prix du pétrole pourraient dépasser le seuil psychologique des 100 dollars le baril, intensifiant encore les pressions inflationnistes et augmentant les risques pour la croissance économique mondiale.

Les cryptomonnaies sont également sous pression. Le bitcoin est en baisse d'environ 1 %, s'échangeant sous les 69 000 dollars. L'ethereum affiche des performances encore plus mauvaises, chutant de plus de 2,8 % et glissant sous le seuil des 2 000 dollars.

