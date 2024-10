Action de la semaine - Intel (19.09.2024)

Les actions d'Intel ont augmenté de 2 % en pré-marché aujourd'hui, atteignant 21,21 $, après l'annonce récente de plans de restructuration majeurs. L'action a fait face à des défis importants, perdant près de 60 % de sa valeur en 2024 avant cette nouvelle. Les difficultés de l'entreprise proviennent de la concurrence féroce dans le secteur de la fabrication de puces et des performances en retrait dans le développement des puces d'intelligence artificielle (IA). Cela fait suite à des pertes importantes, des licenciements massifs et des plans de réorganisation de la division des fonderies d'Intel.

Données financières clés (T2 2024)

Chiffre d'affaires : 12,8 milliards de dollars (stable par rapport au T2 2023)

Perte nette : 1,61 milliard de dollars (baisse de 209 % par rapport à un bénéfice de 1,48 milliard au T2 2023)

Perte par action : 0,38 $ (contre un bénéfice de 0,35 $ au T2 2023)

Le chiffre d'affaires est inférieur de 1,1 % aux estimations des analystes

Le bénéfice par action (BPA) a également manqué les attentes des analystes

Perspectives futures

Le chiffre d'affaires devrait croître en moyenne de 5,4 % par an au cours des trois prochaines années, une prévision inférieure à la croissance de 18 % attendue pour le secteur américain des semi-conducteurs.

Réorganisations et mesures stratégiques

Scission de l'activité de fabrication de puces en une filiale indépendante (Intel Foundry)

Jusqu'à 3 milliards de dollars de financement obtenus grâce à la loi américaine CHIPS and Science Act

Suspension des projets de fabrication en Pologne et en Allemagne pour environ deux ans

Vente d'une partie de la participation dans Altera

Réduction des deux tiers de l'empreinte immobilière mondiale

Licenciements touchant 15 000 employés (annoncés en août 2024, plus de la moitié déjà effectués)

Développements clés

Partenariat avec Amazon Web Services (AWS) pour la conception et la fabrication de puces IA personnalisées

Plans pour produire une "puce tissu d'intelligence artificielle" pour AWS à l'aide du procédé 18A d'Intel

Continuation des projets de fabrication aux États-Unis dans l'Arizona, l'Oregon, le Nouveau-Mexique et l'Ohio

Problèmes potentiels avec le procédé 18A, après des échecs signalés lors des premiers tests avec Broadcom

Autrefois leader incontesté de la fabrication de puces, Intel continue de faire face à des défis majeurs. Les résultats du deuxième trimestre 2024 montrent une perte nette de 1,61 milliard de dollars, un contraste frappant avec le bénéfice de 1,48 milliard de l'année précédente, représentant une baisse de 209 %. Cela reflète les difficultés d'Intel à rivaliser avec des concurrents comme Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) et Samsung.

La division des fonderies, au centre du plan de redressement du PDG Pat Gelsinger, a particulièrement posé problème, accumulant des pertes opérationnelles de 7 milliards de dollars en 2023. Cela a conduit à la décision de scinder l'activité de fonderie en une filiale indépendante, permettant une plus grande flexibilité et la possibilité de lever des capitaux externes.

Cette scission marque probablement le changement le plus significatif dans la structure d'Intel. Le fait de rendre l'activité de fonderie indépendante, avec son propre conseil d'administration, vise à lui donner plus d'autonomie et à lui permettre de rivaliser plus efficacement avec des fonderies spécialisées comme TSMC et Samsung. En séparant la fonderie de la conception de puces d'Intel, l'entreprise espère attirer davantage de clients tiers qui auraient pu hésiter à travailler avec un concurrent. Cette indépendance ouvre également la voie à la levée de capitaux extérieurs, cruciaux pour financer le développement coûteux des nouvelles technologies de fabrication. Cela pourrait également permettre à Intel de réduire ses coûts dans la division des fonderies.

La suspension des projets de fabrication en Pologne et en Allemagne pour environ deux ans reflète la nécessité pour Intel de rééquilibrer son empreinte de fabrication mondiale en fonction des demandes actuelles du marché et de ses contraintes financières. Cette pause permet à l'entreprise de concentrer ses ressources sur l'expansion de la fabrication aux États-Unis et le développement de procédés avancés comme le nœud 18A. Cependant, cette décision pourrait avoir des répercussions sur la compétitivité d'Intel en Europe et sa capacité à répondre aux besoins des clients européens. Intel devra soigneusement gérer ses relations avec les parties prenantes européennes et garantir une reprise rapide de ces projets lorsque les conditions du marché s'amélioreront.

La vente d'une partie de la participation dans Altera (fabricant de dispositifs logiques programmables, acquis en 2015 pour 16,7 milliards de dollars) suggère qu'Intel réévalue son portefeuille et cherche à rationaliser ses opérations. Cette décision pourrait aider à lever des capitaux supplémentaires pour financer les opérations principales et les initiatives stratégiques.

La réduction substantielle des effectifs, représentant environ 15 % du personnel total d'Intel, est un signe clair de la détermination de l'entreprise à réduire ses coûts et à améliorer son efficacité opérationnelle.

Dans un développement positif, Intel a conclu un accord avec Amazon Web Services pour produire des puces IA personnalisées, offrant un soutien nécessaire dans le marché en pleine croissance des puces IA. Intel utilisera son procédé de fabrication avancé 18A pour ce partenariat, bien que des rapports récents signalent des problèmes potentiels avec ce procédé lors des premiers tests.

Le gouvernement américain a montré son soutien aux efforts d'Intel en accordant jusqu'à 3 milliards de dollars de financement dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act. Ce financement est destiné au programme "Secure Enclave", un projet entre Intel et le département de la Défense. Ce financement s'inscrit dans une initiative plus large du gouvernement pour renforcer la fabrication nationale de semi-conducteurs. En plus d'apporter des capitaux supplémentaires, cette initiative renforce la position stratégique d'Intel en tant que partenaire privilégié pour la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Le financement souligne l'importance géopolitique de la fabrication de puces et pourrait donner à Intel un avantage dans l'obtention de futurs contrats gouvernementaux.

Défis et opportunités à venir pour Intel :

Reconstruire ses capacités de fabrication pour rivaliser avec TSMC et Samsung

Regagner des parts de marché dans ses activités principales de PC et de centres de données

Rattraper Nvidia dans le marché des puces IA

Gérer le processus de restructuration, y compris les licenciements massifs et les réductions immobilières

Naviguer dans les tensions géopolitiques et leur impact sur l'industrie mondiale des semi-conducteurs

Le succès des efforts de restructuration d'Intel, notamment la séparation de son activité de fonderie et le développement de procédés de fabrication avancés comme le 18A, sera crucial pour déterminer l'avenir de l'entreprise dans une industrie des semi-conducteurs hautement concurrentielle. Les investisseurs suivront de près les progrès de ces initiatives ainsi que la capacité d'Intel à tenir ses engagements avec des partenaires clés comme AWS.

Valorisation :

Nous avons décidé de baser nos hypothèses sur la croissance des pairs, en tenant compte des coûts liés à la réduction des activités de la division des fonderies. Nous avons supposé une croissance des revenus de 6 % et une marge opérationnelle de 20 % pour les 5 années de prévisions. La décision d'effectuer des prévisions détaillées sur 5 ans repose sur des données pertinentes et des moyennes historiques.

Étant donné que la valeur terminale représente souvent une part importante de la valorisation selon la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF), surtout pour des périodes de prévisions plus courtes, nous avons décidé d'adopter une approche très prudente. Pour les calculs de la valeur terminale, nous avons utilisé une croissance des revenus de 3 % (en tant qu'entreprise plus mature) ainsi qu'un coût moyen pondéré du capital (WACC) terminal de 8,5 %, en baisse par rapport à 9 % pour les 5 années de prévisions. La baisse du WACC terminal s'explique par la perspective qu'Intel devienne bientôt une entreprise plus stable, avec une croissance plus modérée et des coûts plus faibles liés à la division des fonderies.

Un tel ensemble d'hypothèses nous donne une valeur intrinsèque de 29,03 $ par action, offrant ainsi un potentiel de hausse d'environ 39,7 % par rapport à la valeur actuelle du marché. Il est important de noter que cette valorisation prend en compte la réduction des coûts liés à la division des fonderies.

Il convient de souligner que la valeur intrinsèque obtenue par la méthode DCF est très sensible aux hypothèses retenues. Deux matrices de sensibilité sont présentées ci-dessous : l'une pour différents ensembles de marges opérationnelles et de taux de croissance des revenus, et l'autre pour différents ensembles de WACC terminal et de taux de croissance terminal des revenus.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Examinons maintenant comment Intel se compare à ses pairs. Nous avons constitué un groupe de comparaison composé de quatre entreprises dont le modèle économique et la croissance pourraient être similaires à ceux d'Intel : Broadcom, Nvidia, AMD et Qualcomm. Comme on peut le constater, Intel se situe en dessous de la moyenne dans toutes les catégories, bien qu'il soit légèrement en deçà du ratio cours/bénéfice (P/E) à terme.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Nous avons calculé la moyenne, la médiane ainsi que les multiples pondérés par la capitalisation boursière pour le groupe de comparaison. Trois valorisations différentes d'Intel ont été calculées pour chacun de ces multiples. Comme on peut le voir dans le tableau, la grande majorité de ces évaluations suggère que les actions d'Intel sont sous-évaluées aux prix actuels. Cependant, la valorisation par multiples pourrait surévaluer l'entreprise, car ses pairs affichent des marges plus élevées.

Recommandations :

Intel bénéficie de 50 recommandations : 7 d'achat avec un prix cible maximal de 66 $, 37 de maintien, et 6 de vente avec un prix cible minimal de 18 $. La prévision moyenne du prix des actions sur 12 mois est de 25,07 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 20,6 % par rapport au prix actuel.

Analyse technique :

Le cours de l'action Intel se négocie 11 % au-dessus de ses plus bas annuels. Actuellement, la première résistance dans la tendance haussière se situe au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, à 22,91 $. Si ce niveau est franchi, les haussiers pourraient tester la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours, située à 24,42 $. Dans un scénario baissier, l'action pourrait chuter en dessous des plus bas à 18,52 $ et tester le plancher de 2010 à 17,60 $. Un fort niveau de support pourrait être établi au niveau de la valeur comptable tangible par action de 19,51 $, qui a souvent permis d'enrayer la tendance baissière. L'indice RSI affiche une divergence haussière marquée, avec des sommets et des creux de plus en plus élevés depuis août. Le MACD confirme également progressivement le scénario haussier.

Source: xStation