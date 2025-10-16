Action de la semaine - Lam Research Corp (16/10/2025)

À une époque où l'IA pose de nouveaux défis techniques aux fabricants de puces, Lam Research fournit non seulement les outils, mais contribue également à définir l'orientation du changement. Ses solutions technologiques sont essentielles pour des géants tels que TSMC, Samsung et Micron, et les investissements croissants dans la lithographie avancée et le conditionnement des puces lui offrent un énorme potentiel de croissance.

Dans cet article, nous examinerons la position de Lam Research dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, analyserons ses performances financières et évaluerons si sa valorisation actuelle reflète son potentiel commercial.

Les produits et technologies de Lam Research : le cœur invisible du monde des puces

Bien que Lam Research fasse rarement la une des médias technologiques, aucune puce moderne ne pourrait être fabriquée sans ses machines. La société fournit des systèmes avancés pour la fabrication de semi-conducteurs, couvrant tout, de la formation des structures de transistors au nettoyage final des plaquettes. Ces étapes sont essentielles pour déterminer les performances, la densité et l'efficacité énergétique des puces.

Gravure – Sculpter la précision dans le silicium

La gravure est une étape clé dans la fabrication des puces, car elle permet de « sculpter » avec précision des motifs microscopiques dans les couches de matériau d'une plaquette de silicium. Lam est un leader dans les technologies de gravure pour les architectures 3D NAND et les transistors avancés.

Dépôt de couches minces (CVD et ALD)

Lam fournit des systèmes permettant d'appliquer des couches ultrafines de matériaux semi-conducteurs par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et dépôt atomique en phase vapeur (ALD). Ces procédés permettent de créer des revêtements précis et uniformes, essentiels à la performance des transistors et des dispositifs de mémoire.

Nettoyage des plaquettes

Après chaque étape de lithographie et de gravure, les plaquettes doivent être parfaitement nettoyées pour éliminer les résidus chimiques, les photorésines et autres particules. Lam propose des systèmes de nettoyage avancés qui réduisent les défauts et améliorent le rendement des puces.

À l'ère de l'intelligence artificielle et du traitement de données à haut débit, les fabricants de puces doivent adopter des processus de fabrication de plus en plus avancés. Face à la demande croissante en matière de densité, d'efficacité énergétique et de vitesse de transmission des données, les approches traditionnelles ne suffisent plus. C'est là qu'intervient Lam Research, l'un des rares fournisseurs à proposer des solutions complètes pour la production de puces IA, de mémoires à bande passante élevée (HBM) et de boîtiers de semi-conducteurs avancés.

Cependant, Lam Research est bien plus qu'un simple fournisseur de matériel. C'est un partenaire technologique qui développe conjointement des normes de production avec les plus grands acteurs du secteur. Grâce à son savoir-faire approfondi et à son intégration étroite dans les processus de ses clients, Lam contribue à façonner des générations entières de dispositifs semi-conducteurs. Dans un monde où chaque nanomètre compte, Lam fournit des solutions qui sont non seulement précises, mais souvent essentielles pour l'avancement du secteur.

Analyse financière

Au cours des dernières années, Lam Research a constamment renforcé sa position sur le marché, comme en témoignent la croissance de son chiffre d'affaires et ses performances opérationnelles. Malgré un ralentissement temporaire au troisième trimestre 2023, principalement dû à des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et à des réductions temporaires des investissements de certains clients, l'entreprise a rapidement rebondi, enregistrant plusieurs trimestres consécutifs de croissance tant en termes de chiffre d'affaires que d'EBITDA.



Au cours des derniers trimestres, le segment « Assistance à la clientèle et autres » a maintenu un chiffre d'affaires stable, offrant une base financière solide et un soutien à la clientèle. Ce segment, bien que moins dynamique, représente une part importante du revenu total.

Le segment Systèmes, axé sur les solutions technologiques de pointe, a affiché une nette tendance à la hausse. Après un bref recul à la fin de l'année 2023, les revenus ont rapidement rebondi et continuent de croître, reflétant la forte demande en technologies modernes de fabrication de puces, en particulier dans les segments de la mémoire et des autres solutions innovantes.

Sur le plan géographique, Lam Research bénéficie d'une présence internationale très marquée, qui génère la majeure partie de son chiffre d'affaires. Ses principaux marchés sont la Corée du Sud, la Chine, le Japon et Taïwan, où l'entreprise enregistre les flux les plus importants. Bien que les États-Unis représentent une part plus modeste des ventes, celle-ci est en augmentation, ce qui témoigne de l'importance croissante de Lam sur son marché national. Le marché européen est le plus modeste, mais il reste stable.

La combinaison de revenus stables provenant du support client, d'une croissance dynamique du segment des systèmes et d'une présence géographique diversifiée et très solide offre à Lam Research une base solide pour poursuivre son expansion mondiale sur le marché des semi-conducteurs.

Un aspect particulièrement important des performances de Lam Research est sa marge brute élevée et stable, qui oscille actuellement autour de 34 %. Pour une entreprise opérant dans le secteur des technologies avancées des semi-conducteurs, le maintien d'une marge élevée est essentiel pour plusieurs raisons :

Premièrement , cela indique un avantage concurrentiel. Lam Research est en mesure de proposer des solutions uniques et complexes qui non seulement répondent aux demandes croissantes des clients, mais sont également considérées comme des produits haut de gamme.

Ensuite, la marge brute reflète l'efficacité de la production et le contrôle des coûts, qui sont essentiels dans un secteur à forte intensité capitalistique pour rester rentable et continuer à investir dans l'innovation.

Sa rentabilité élevée donne également à Lam la flexibilité nécessaire pour investir dans la R&D et se développer sur de nouveaux segments de marché, tels que les équipements pour la production de puces IA et les mémoires avancées. Elle sert également de tampon contre les perturbations à court terme, telles que les fluctuations des prix des matières premières ou les ralentissements économiques, garantissant ainsi la stabilité financière et la mise en œuvre de stratégies à long terme. Par rapport à d'autres entreprises du secteur des semi-conducteurs, Lam Research maintient l'une des marges les plus élevées, ce qui souligne encore davantage sa position très forte sur le marché et sa capacité à créer de la valeur.

Le bénéfice net et les marges d'exploitation s'améliorent également de manière constante, reflétant une situation financière saine et une rentabilité croissante. Il est important de noter que Lam Research génère un rendement du capital investi (ROIC) bien supérieur à son coût du capital (WACC), ce qui signifie que les investissements de la société créent une réelle valeur pour les actionnaires.

Il convient également de noter que l'action Lam Research a presque doublé depuis le début de l'année, ce qui reflète la confiance croissante des investisseurs dans les perspectives de l'entreprise. Un ratio cours/bénéfice élevé (~34) indique des attentes de croissance et d'expansion continues, bien que le marché prévoie une baisse significative de ce ratio l'année prochaine, sous l'effet d'une très forte croissance des bénéfices. Des bénéfices plus élevés, combinés à des valorisations stables, voire en hausse, suggèrent que Lam deviendra plus attrayante pour les investisseurs, renforçant ainsi sa position dans le secteur. Ce scénario démontre que la croissance de l'entreprise est non seulement rapide, mais également durable, grâce à des fondamentaux financiers solides.

Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. La demande en technologies avancées de semi-conducteurs, stimulée par l'IA, le calcul haute performance et la mémoire HBM de nouvelle génération, crée des conditions idéales pour la poursuite du développement de Lam Research. L'entreprise est bien positionnée pour répondre aux besoins croissants du secteur, en fournissant des solutions précises pour la production de puces et les emballages avancés.

Prévisions de revenus et perspectives du marché

Le boom de l'IA ne montre aucun signe de ralentissement, bien au contraire, il s'accélère chaque trimestre. Le besoin croissant en informatique générative et en apprentissage automatique entraîne des investissements massifs dans de nouveaux centres de données, qui pourraient dépasser 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Ce développement des infrastructures représente une opportunité de croissance considérable pour les fournisseurs de technologies de pointe dans le domaine des semi-conducteurs, tels que Lam Research.

De plus, de plus en plus d'entreprises automatisent leurs processus informatiques à l'aide de solutions basées sur l'IA. Ces tendances deviennent les principaux moteurs de l'ensemble du secteur technologique, augmentant la demande en équipements de production modernes et en solutions technologiques de bout en bout. Tout cela crée une base solide pour la croissance continue de Lam Research.

Compte tenu de ces tendances très fortes et de la demande croissante, examinons les prévisions de revenus de Lam Research selon trois scénarios de marché : de référence, optimiste et prudent.

Dans tous les cas, les premières années de la prévision représentent une période de croissance dynamique, alimentée par des investissements continus dans l'infrastructure d'IA et l'expansion des centres de données. La croissance reste très forte jusqu'en 2027 environ, après quoi elle ralentit progressivement, reflétant naturellement la saturation du marché et la concurrence croissante.

Le scénario de base suppose une croissance stable, Lam tirant efficacement parti de la demande croissante de technologies de pointe. Bien que la croissance ralentisse après 2027, Lam continue de se développer et d'augmenter ses revenus, démontrant ainsi sa position résiliente sur le marché.

Dans le scénario optimiste, la croissance est encore plus rapide, grâce à une expansion et à une innovation réussies, qui attirent de nouveaux clients et renforcent les relations avec les partenaires clés. Lam maintient ainsi une forte dynamique, même à plus long terme.

Le scénario prudent prévoit qu'après une poussée de croissance initiale, la dynamique ralentira en raison de la réduction des investissements et de la concurrence croissante. Néanmoins, Lam continue de croître, prouvant la résilience de son modèle économique, même dans des conditions plus difficiles.

Aperçu de l'évaluation

Vous trouverez ci-dessous une évaluation de Lam Research basée sur la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie (DCF). Veuillez noter que cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une évaluation précise.

Lam Research Corp est l'un des principaux acteurs de l'industrie des semi-conducteurs, fournissant des solutions avancées aux fabricants de puces et aux infrastructures de centres de données. La société bénéficie d'une demande croissante due à la révolution de l'IA et à l'automatisation des processus informatiques, ce qui lui confère une base très solide pour une croissance continue.

Cette évaluation est basée sur les prévisions de revenus et financières de référence, avec un COB de 10 % et un taux de croissance terminal prudent de 2 %. Les paramètres financiers sont basés sur les données moyennes des dernières années, ce qui permet de conserver une image réaliste.

Il convient de noter que les baisses de taux d'intérêt prévues aux États-Unis pourraient réduire le coût du capital, renforçant ainsi l'attrait d'un investissement dans la société. L'évaluation reste toutefois prudente, tenant compte du **marché et de la concurrence.

Chart Overview

Source: xStation

Une analyse du graphique boursier montre clairement que les actions de Lam Research affichent une tendance très forte à la hausse, soutenue par des fondamentaux solides et un intérêt croissant des investisseurs pour le secteur de l'intelligence artificielle.