Résumé quotidien : Wall Street en hausse à l'approche de Noël

L’ambiance de Noël domine clairement Wall Street aujourd’hui. Le Nasdaq 100 progresse de plus de 1,1 %, le S&P 500 gagne environ 0,8 % et le Dow Jones avance d’environ 0,6 %. La séance du jour confirme un optimisme progressif chez les investisseurs.

Les indices européens ont également clôturé majoritairement dans le vert. Le FTSE 100 britannique a progressé de 0,6 %, le DAX allemand a terminé en hausse de 0,4 % et l’IBEX 35 espagnol a gagné 0,2 %. Le CAC 40 français a été le moins performant, n’affichant qu’une progression marginale.

Sans conteste, le fait marquant de la journée a été la décision de la Banque du Japon de relever ses taux d’intérêt à 0,75 %, leur plus haut niveau depuis trois décennies. Cette décision marque symboliquement la fin de l’ère des taux ultra-bas, même si les taux d’intérêt réels demeurent négatifs.

Sur le marché des changes, les mouvements les plus marqués ont concerné l’USD/JPY, qui s’est nettement apprécié à la suite de la décision de la BoJ.

Les ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois de novembre se sont révélées inférieures aux attentes. Les ventes totales ont reculé de 0,1 % sur un mois et les ventes sous-jacentes ont également déçu. La croissance en glissement annuel est elle aussi ressortie en deçà des prévisions des analystes, traduisant une activité de consommation modérée au Royaume-Uni.

Au Canada, les ventes au détail d’octobre ont également été plus faibles que prévu. Les ventes totales ont reculé d’environ 0,2 % sur un mois, tandis que les ventes de détail hors essence et pièces automobiles ont diminué d’environ 0,5 %. Ces chiffres signalent un affaiblissement de la demande des consommateurs et peuvent être interprétés comme un indicateur négatif pour l’économie canadienne.

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour le mois de décembre s’est établi à 52,9 points, en dessous du consensus de 53,3 points. Les anticipations d’inflation ont progressé à 4,2 %, suggérant une attitude prudente des consommateurs américains.

Sur le marché des métaux précieux, l’argent mène la hausse aujourd’hui, progressant d’environ 2,6 % à près de 67 dollars l’once. Le platine gagne environ 3,1 % pour s’établir juste en dessous de 1 980 dollars l’once, le palladium avance d’environ 1,5 % à près de 1 710 dollars, tandis que l’or progresse de près de 0,5 %, autour de 4 350 dollars l’once.

Sur le marché des cryptomonnaies, le bitcoin progresse de plus de 1,7 %, se maintenant au-dessus de 87 000 dollars, tandis que l’ethereum gagne près de 5 %, évoluant autour de 3 000 dollars.

Enfin, TikTok met en place une coentreprise aux États-Unis dans laquelle Oracle ainsi que les fonds Silver Lake et MGX détiendront 50 % du capital, tandis que ByteDance conservera 20 %. La nouvelle entité, dotée d’une majorité américaine au sein de son conseil d’administration, contrôlera les données, la modération et les algorithmes aux États-Unis.

