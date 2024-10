Actualité crypto : Bitcoin tente de rebondir après la baisse de vendredi 🚩

La plus grande crypto-monnaie défend la zone autour de 52 000 $ et rebondit au-dessus de 55 000 $ après un week-end faible pour les crypto-monnaies. Le bitcoin suit les traces des indices boursiers américains ; il augmente en corrélation avec le Nasdaq 100 et baisse avec les prix de l'or. Cette semaine, les investisseurs observeront attentivement si la décision de la BCE et les données de l'IPC américain auront un impact sur les prix, et sur quels actifs Wall Street pariera, en prévision de la décision de la Fed, la semaine prochaine : Des sorties record des ETF américains ont été signalées (1,2 milliard de dollars en 8 séances, jusqu'au 6 septembre inclus). Bianco Research s'attend à un impact positif à long terme et constant des ETF sur l'adoption et les cycles du bitcoin. Malgré les sorties de capitaux, les fonds Bitcoin et Ethereum ont été les nouveaux ETF les plus performants cette année (13 des 25 premiers entrants, dont 4 premières places). La baisse des rendements des obligations américaines, l'affaiblissement du dollar et la perspective d'une réduction des taux de la Fed ce mois-ci ne parviennent toujours pas à enflammer le marché des crypto-monnaies. Ces dernières semaines, le marché des crypto-monnaies a été très faible et, alors que le bitcoin est toujours « en difficulté », de nombreuses crypto-monnaies plus petites sont « revenues » aux niveaux de 2023, effaçant presque complètement près d'un an d'amélioration du sentiment, soutenu par l'action du prix du bitcoin lui-même. Jusqu'à présent, la crypto-monnaie ne se comporte pas comme une « valeur refuge », mais plutôt comme un baromètre du risque mondial, et un nouveau mouvement de vente - arrêté au niveau de 52 000 dollars - s'est déclenché dans le sillage des indices boursiers. Les investisseurs vont maintenant s'intéresser à la question de savoir si et dans quelle mesure le bitcoin va rebondir, si le sentiment sur les marchés mondiaux s'améliore, après les dernières séances de baisse. La faible volatilité et la faiblesse du BTC pourraient être perçues comme un risque « silencieux », qui pèse toujours sur le sentiment de risque mondial. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les ETF spot Bitcoin ont enregistré des sorties nettes de plus de 1,2 milliard de dollars au cours des huit dernières séances. Les investisseurs ont réalisé des gains alors que l'incertitude grandissait quant à la durabilité du rebond après la panique du début du mois d'août. Source : Bloomberg Finance L.P : XTB Research Les volumes d'échanges des ETF ont connu une baisse notable au second semestre. La perspective d'un assouplissement des taux d'intérêt ce mois-ci ne suscite pas un intérêt record pour le bitcoin « anti-dollar », malgré la baisse du dollar et des rendements. Source : Bloomberg Finace L.P : Bloomberg Finace L.P. XTB Research Graphique du bitcoin (H1, intervalle D1) La récente impulsion à la baisse s'est arrêtée au niveau du retracement de Fibonacci de 71,6 de la vague haussière des 5/6 août. Il est encore possible de confirmer la formation d'un « drapeau haussier » si le prix du BTC dépasse les 58 000 $, où nous observons des réactions significatives des prix et un Fibo 38,2. Source: xStation5 Un drapeau « haussier » potentiel sur le graphique du Bitcoin est également visible dans l'intervalle quotidien plus large. Une rupture au-dessus de 62 000 $ pourrait potentiellement ouvrir la voie à la crypto-monnaie vers de nouveaux sommets d'un an. Les baisses ont été stoppées à trois reprises au niveau de la zone de retracement de 38,2 Fibonacci de la vague haussière de 2023 ; la décote par rapport à la SMA200 de session (ligne rouge) reste à un niveau record depuis 2022 et s'élève actuellement à près de 15 %. Source: xStation5 Depuis le mois de juin, le bitcoin a cessé d'être corrélé à l'or, qui poursuit son rallye déclenché par des données macroéconomiques américaines plus faibles et des tensions géopolitiques qui couvent en arrière-plan. La faiblesse du dollar n'a pas soutenu le BTC à court terme. Les investisseurs à la recherche d'actifs « refuges » ont-ils choisi l'or, plus sûr ? Source: xStation5

