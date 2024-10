Actualités crypto : Ethereum grimpe de 5 % ; The Graph bondit de 14 % ; Bitcoin consolide à 63 000 $ 📈

Le Bitcoin reste sous la limite supérieure de son canal haussier ; la réaction haussière au PMI américain a été effacée.

Le sentiment autour de la plupart des altcoins est mitigé, mais la domination du Bitcoin faiblit légèrement ; l’Ethereum gagne près de 5 %.

The Graph progresse de 12 % malgré l'absence de nouvelles significatives sur le projet ; il profite d'une vague d'euphorie dans le secteur des cryptomonnaies, liée à la tendance de l’intelligence artificielle Bittensor (TAO), dont les prix ont augmenté de près de 150 % depuis le 7 septembre. L'optimisme à Wall Street et les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire par la Fed soutiennent actuellement le marché des cryptomonnaies. De nombreux analystes de l'industrie anticipent des entrées de capitaux plus fortes dans les ETF américains qui offrent des expositions au Bitcoin et à l'Ethereum. L'ETH a gagné plus de 15 % au cours des sept derniers jours. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Ces derniers jours, les afflux de capitaux vers l'Ethereum ont été alimentés par les investisseurs particuliers, tandis que les « baleines » ont majoritairement vendu au cours des dernières semaines. Toutefois, le développeur du projet, Vitalik Buterin, a indiqué qu'un jalon concernant la réduction des frais de transaction est proche. Les investisseurs sont également optimistes quant à la nouvelle « hard fork » de Pectra et aux nouvelles propositions d’améliorations (EIPs) sur la blockchain Ethereum. En revanche, Charles Hoskinson, développeur de Cardano bien connu dans la communauté, a souligné que le Congrès américain divisé et une nouvelle plateforme de trading de cryptomonnaies proposée par Donald Trump pourraient diviser le marché et l'environnement réglementaire, avec des implications pour l'industrie. Les entrées nettes dans les ETF américains de Bitcoin restent positives, mais l’activité des investisseurs a ralenti, avec presque aucun afflux dans l'IBIT de BlackRock depuis la fin août. Il s'agit d'une réaction plutôt faible à une Fed pourtant très accommodante. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Graphiques du BITCOIN, ETHEREUM et GRAPH (intervalle D1) Le principal niveau de résistance à franchir pour le Bitcoin se situe au-dessus de 65 000 $. La cryptomonnaie a dépassé trois moyennes mobiles clés et a terminé trois vagues baissières majeures. Une cassure au-dessus du retracement de Fibonacci de 23,6 % de la vague haussière de janvier 2024, qui coïncide avec la limite supérieure du canal baissier, ouvrirait la voie à de nouveaux sommets historiques potentiels.

Source: xStation5 L’Ethereum, en hausse de près de 5 % aujourd'hui, a dépassé la moyenne exponentielle mobile à 50 jours (EMA50), signalant un retour de la dynamique haussière. La principale résistance est actuellement marquée par le niveau des 2 800 $, correspondant au dernier pic local et à la moyenne mobile à 100 jours (EM100, ligne noire). Source: xStation5 Enfin, The Graph a franchi une résistance importante au niveau de la moyenne mobile simple à 50 jours (SMA50, près de 0,15 $) et est maintenant proche de tester l'EMA100, à 0,18 $. Le test clé se situe entre 0,195 $ et 0,20 $, où l'on retrouve le retracement de Fibonacci de 23,6 % de la vague baissière de 2023 et l’EMA200 (ligne rouge). Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."