Actualités Crypto : 📉Le bitcoin chute de 3% à 57 500 dollars dans une semaine dominée par la décision de la Fed 🗽.

Le sentiment de faiblesse persiste sur le marché des crypto-monnaies. Le bitcoin perd 3 % et teste 57 500 $, en dessous de la résistance clé de 60 000 $ (EMA200).

Le Polygon et le Dogecoin perdent près de 5%. Les entrées nettes record dans les ETF (+230 millions USD) vendredi dernier n'ont pas permis d'enrayer le déclin du marché du BTC.

Les rendements des obligations américaines chutent en même temps que les indices à Wall Street. Le Nasdaq perd 1 %, dominé par les baisses dans le secteur des semi-conducteurs.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux de 50 points de base. L'indice régional de la Fed de New York a chuté aujourd'hui à son plus haut niveau depuis 2022 (11,5 contre -4,3 prévu et -4,7 précédemment).

S&P Global a souligné le risque de problèmes de transparence avec les réserves de Tether, la société derrière l'émission du stablecoin USDT (75% de part de marché).  Malgré le déclin de la force et des rendements du dollar, le bitcoin ne semble pas être la « couverture anti-dollar » préférée des marchés (jusqu'à ce que les craintes de récession américaine soient réelles) et cède la place à l'or, qui bat des records historiques successifs. Tout cela signifie que la force ou la faiblesse du BTC commence à être à nouveau considérée comme un baromètre mondial de l'appétit pour le risque, qui s'était temporairement essoufflé pendant la période des fêtes de fin d'année. Les investisseurs sur le marché des crypto-monnaies ont le droit d'être déçus, et si le sentiment des marchés boursiers s'affaiblit encore, une résignation et une nouvelle impulsion à la baisse ne sont pas à exclure. Le 18 septembre exactement, la Fed prendra une décision sur les taux d'intérêt. L'impact de cette décision sur le bitcoin pourrait dépendre strictement des indices, par rapport auxquels sa corrélation a récemment augmenté quelque peu. La séance d'aujourd'hui montre que les investisseurs ressentent encore un certain stress à l'approche de la première baisse historique des taux américains depuis 4 ans. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Bitcoin (graphique D1) Le prix respecte la moyenne mobile exponentielle de 200 jours en tant que niveau de résistance majeur, qui se situe actuellement autour de 60 000 $. Un rebond à partir de ce niveau et un mouvement à la baisse de près de 5 % suggèrent une faiblesse apparente du marché. Les entrées record dans les ETF n'ont pas aidé à améliorer le sentiment, et l'achat record de BTC par Microstrategy (MSTR.US) (environ 1,1 milliard de dollars) n'a pas amélioré le sentiment de façon permanente. Nous observons une légère divergence haussière sur le RSI, mais une formation en fanion pourrait précéder un autre mouvement baissier plus important. Les niveaux de support clés se situent autour de 51 000 $ et 48 000 $ marqués par les retracements de Fibonacci et les réactions antérieures des prix. Source : xStation5

La semaine dernière, les entrées nettes de vendredi en BTC ont atteint un niveau record depuis le début du mois de septembre, à 263 millions de dollars. Cependant, ils n'ont pas réussi à améliorer durablement l'humeur du marché, et le détenteur moyen d'un ETF sur BTC subit à nouveau, pour la première fois depuis le début du mois d'août, une perte de près de 10 % selon les données de la chaîne. Le prix d'achat moyen par les détenteurs à court terme (STH) est actuellement de 62 000 USD. Cela implique une décote par rapport aux prix au comptant de l'ordre de 10 %. Une chute en dessous de 55 000 USD pourrait potentiellement déclencher une vague de ventes et un test des récents supports importants pour la poursuite du marché haussier.

Source: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research  La « peur de Tether » revient-elle ? S&P Global a indiqué que Tether, le plus grand émetteur de stablecoins au monde (USDT), n'a toujours pas réalisé d'audits indépendants en 2024 ; Tether lui-même a reçu la note médiocre de 4 sur 5 de la part du géant de la notation. Les régulateurs américains et britanniques enquêtent actuellement sur des transactions s'élevant à quelque 20 milliards de dollars sur la bourse russe Garantex. En janvier, Cantor Fitzgerald, qui travaille avec Tether, a indiqué qu'il voyait des preuves que Tether détenait en fait autant de réserves qu'il le prétendait - mais aucun commentaire n'a été fait sur le « pourquoi ». Selon Coin Terminal, Tether a généré 400 millions de dollars de revenus au cours des 30 derniers jours et, dans ses résultats du premier trimestre, il a déclaré détenir plus de 90 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain. Les réserves totales de l'USDT sur les bourses s'élèvent actuellement à 20,4 milliards de dollars. L'effondrement potentiel de Tether-USD serait un événement destructeur pour l'ensemble du secteur cryptographique, mais USDT/BTC n'a pas été vulnérable aux effondrements des « stablecoins programmés » en 2022, FTX et UST (Luna), ainsi qu'à l'effondrement temporaire de Circle (USDC) l'année dernière. Le bitcoin serait un bénéficiaire potentiel des dépegs des « stablecoins » (potentiel d'augmentation des flux vers le BTC). Source: Consumers Research

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."