Airbus franchit une nouvelle étape dans le développement du futur avion de patrouille maritime de la France en annonçant la signature d’un contrat avec la Direction générale de l’armement (DGA). Ce programme, baptisé A321 MPA, vise à doter la Marine nationale d’un appareil de nouvelle génération pour la lutte anti-sous-marine et anti-navires, en remplacement progressif des Atlantique 2 actuellement en service. Ce contrat, d’une durée de 24 mois, s’inscrit dans la continuité de l’étude d’architecture et de faisabilité lancée fin 2022. Il doit permettre d’évaluer et de lever les principaux risques liés au développement de cet avion, dont la mise en service est prévue pour la décennie 2030-2040. Airbus, en collaboration avec Thales, aura ainsi la responsabilité de définir les technologies et systèmes qui équiperont cette version militarisée de l’A321XLR, un modèle initialement conçu pour l’aviation commerciale. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés, mais l’enjeu est de taille pour l’industrie aéronautique et de défense française. En modernisant ses capacités de patrouille maritime, la France entend renforcer sa souveraineté et sa capacité de projection dans un contexte géopolitique marqué par des tensions croissantes sur les mers et océans. Avec ce projet, Airbus et Thales se positionnent comme des acteurs incontournables du renouvellement des capacités militaires françaises, tout en s’inscrivant dans la dynamique européenne de modernisation des forces armées. Le développement de l’A321 MPA pourrait également ouvrir des perspectives à l’export, alors que plusieurs nations cherchent à renouveler leurs flottes d’avions de surveillance maritime face à l’évolution des menaces sous-marines. Le programme entrera dans une phase plus concrète à l’horizon 2026, avec le lancement du développement et de la production des premiers appareils. D’ici là, les études en cours permettront de valider les choix technologiques et stratégiques nécessaires à la réussite de cette transition. Source : Agefi Graphique d’Airbus (intervalle H1) Le cours d’Airbus est actuellement coincé dans une longue consolidation, comme en témoigne le resserrement des bandes de Bollinger, le croisement des moyennes mobiles et l’évolution du RSI aux alentours des 50 points. Une fausse cassure à la baisse est intervenue récemment, ce qui pourrait indiquer que les acheteurs sont prêts à défendre le titre. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."