Alphabet annonce d'excellents résultats pour le troisième trimestre 2024 📈

Alphabet (GOOGL.US) a dû relever un défi très difficile compte tenu des attentes élevées du marché. Néanmoins, l'entreprise a réussi à publier des résultats solides pour le troisième trimestre, dépassant les prévisions du consensus du marché dans des domaines clés, maintenant ainsi une dynamique de croissance robuste du chiffre d'affaires. Le segment Cloud, en particulier, a créé une surprise positive et continue d'être l'élément le plus surveillé du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans les échanges après les heures de bourse, l'action de l'entreprise a bondi de plus de 4 % dans la réaction initiale aux résultats. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 88,27 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 15,1 % et une augmentation de 2,11 % par rapport aux prévisions. Même après ajustement des paiements aux partenaires qui dirigent les clients vers l'environnement Google, le chiffre d'affaires est resté très élevé, à 74,6 milliards de dollars (contre 72,9 milliards de dollars prévus). L'entreprise a également maintenu une excellente discipline en matière de coûts, ce qui s'est traduit par une augmentation de 33,7 % du bénéfice d'exploitation d'une année sur l'autre, à 28,52 milliards de dollars (contre 26,67 milliards de dollars l'année précédente). Cela s'est traduit par une marge d'exploitation record de 32 %. C'est le troisième trimestre consécutif au cours duquel l'entreprise a maintenu une marge d'exploitation supérieure à 30 %. Alphabet a également obtenu des résultats exceptionnels au niveau du bénéfice par action ajusté, qui s'est élevé à 2,12 dollars pour le troisième trimestre 2024, dépassant largement les prévisions de 1,84 dollar. Chiffres clés pour le troisième trimestre 2024 (en milliards de dollars, sauf pour le bénéfice par action ajusté). Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P Parmi les segments individuels, l'entreprise a enregistré une solide dynamique des ventes dans ses domaines de base. Le maintien de taux de croissance élevés dans les segments basés sur les recettes publicitaires (en particulier les segments YouTube et Google Search) a permis à l'entreprise d'atténuer l'une des plus grandes inquiétudes que les investisseurs auraient pu avoir pour les résultats de ce trimestre. L'IA est l'un des principaux moteurs de croissance de l'entreprise et, avec le développement croissant de l'intelligence artificielle générative, il existe un potentiel important de génération de revenus dans le segment de marché phare de l'entreprise, la recherche. Alphabet a néanmoins démontré que ses solutions basées sur l'IA, qui améliorent la recherche et l'utilisation des technologies de l'entreprise, permettent non seulement d'améliorer l'expérience des clients, mais aussi de maintenir des taux de croissance des revenus élevés, à deux chiffres. Le PDG d'Alphabet a annoncé que l'entreprise n'en était qu'au début de son parcours pour introduire davantage de nouvelles solutions et d'améliorations dans ce segment crucial. Ventilation des recettes par segment. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P Pour le segment YouTube, la valeur totale de la publicité et des abonnements au cours des quatre derniers trimestres a dépassé 50 milliards de dollars pour la première fois dans l'histoire. Ce segment, en particulier dans des domaines tels que YouTube Music Premium, YouTube TV et NFL Sunday Ticket, est à l'origine de la croissance des recettes d'abonnement. Dans le segment Google Cloud, l'entreprise a considérablement accéléré la croissance de son chiffre d'affaires pour atteindre près de 35 % d'une année sur l'autre. Ce chiffre est bien supérieur aux prévisions et indique le renforcement de la position d'Alphabet sur un marché où elle est fortement concurrencée par Amazon et Microsoft. Ventilation du résultat d'exploitation par segment. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P En conclusion, les résultats de l'entreprise pour le troisième trimestre 2024 indiquent non seulement le maintien d'une forte dynamique de croissance dans les segments clés, mais aussi le développement dynamique de l'entreprise sur le marché de l'IA, qui évolue rapidement. Alphabet conserve ainsi une position de leader dans la course technologique. The company's stock is up over 4% in after-hours trading. However, the change is still lower than what was priced in by the options market during the session preceding the earnings release. The implied change indicates a level of $180. Source: xStation

