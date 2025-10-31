Amazon et Apple ont dépassé les estimations. Cela va-t-il faire grimper Wall Street ?

Apple et Amazon ont publié leurs rapports trimestriels après la clôture du marché américain aujourd'hui, et les deux sociétés semblent être en bonne voie pour atteindre de nouveaux sommets historiques. Pendant plusieurs trimestres, Amazon a été considérée par le marché comme à la traîne, en partie en raison de la croissance plus lente des revenus d'Amazon Web Services par rapport à ses concurrents Google Cloud et Microsoft Azure, ainsi que de sa sensibilité à la prudence accrue des consommateurs américains. Cependant, la société prévoit désormais une accélération de la croissance des ventes dans le cloud à 22 % en glissement annuel et a déclaré avoir constaté les effets positifs de ses investissements dans l'intelligence artificielle.

La capitalisation boursière d'Amazon a bondi de près de 240 milliards de dollars à la suite de la publication de son rapport du troisième trimestre, grâce à une augmentation de 36 % en glissement annuel du bénéfice par action (BPA) et à une hausse de 13 % en glissement annuel du chiffre d'affaires. D'un trimestre à l'autre, le BPA a grimpé de 16 % et le chiffre d'affaires de 7 %. Le BPA s'est établi à 1,95 dollar, dépassant de plus de 25 % les estimations de Wall Street, qui s'élevaient à 1,58 dollar. Le chiffre d'affaires a atteint 180,17 milliards de dollars, contre 177,82 milliards prévus. Les ventes d'AWS ont totalisé 33 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes, qui s'élevaient à 32,39 milliards, tandis que la société a annoncé un chiffre d'affaires de 213 milliards de dollars pour le prochain trimestre, contre 208 milliards prévus. Tout cela a suffi pour faire grimper le titre de près de 10 % dans les échanges après la clôture, les investisseurs anticipant un trimestre solide pendant les fêtes.

Apple : un tableau mitigé derrière les résultats

Le titre Apple a d'abord chuté de près de 5 %, mais s'est rapidement redressé, clôturant en hausse d'environ 3 % dans les échanges après la clôture. Les signaux positifs ont été contrebalancés par quelques déceptions, les ventes en Amérique n'ayant pas répondu aux attentes. D'une année sur l'autre, le BPA d'Apple a augmenté de 13 % et son chiffre d'affaires de 8 % ; d'un trimestre sur l'autre, le BPA a bondi de 18 % et le chiffre d'affaires de 9 %.

Le géant de Cupertino a annoncé un BPA de 1,85 $, légèrement supérieur aux prévisions de 1,77 $, et un chiffre d'affaires de 102,47 milliards de dollars, contre 102,19 milliards de dollars prévus, soit un résultat légèrement supérieur aux prévisions. Le chiffre d'affaires de l'iPhone a augmenté de 6,1 % en glissement annuel pour atteindre 49 milliards de dollars. Les ventes de produits ont totalisé 73,72 milliards de dollars, dépassant les estimations de 73,49 milliards de dollars, tandis que le segment des services à forte marge de la société, qui occupe une place de plus en plus importante dans l'activité d'Apple, a atteint 28,75 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 28,18 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de l'iPad a légèrement manqué les attentes, mais les ventes de Mac ont dépassé les prévisions. Cependant, Apple a annoncé une baisse de 4 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires en Chine, perdant probablement des parts de marché au profit de ses concurrents nationaux. Il est possible que la guerre commerciale ait influencé le sentiment des consommateurs chinois, les amenant à choisir consciemment des marques locales. Cela pourrait toutefois s'avérer être une arme à double tranchant, car les consommateurs occidentaux en Europe et en Amérique pourraient à leur tour préférer les produits Apple, compensant ainsi au moins l'effet Chine.

Les ventes en Chine se sont élevées à 14,49 milliards de dollars, contre 16,43 milliards attendus, tandis que les ventes en Amérique ont chuté à 44,19 milliards, contre 44,45 milliards prévus. Les dépenses d'exploitation ont légèrement dépassé les prévisions.

Le PDG Tim Cook a déclaré que la baisse des revenus en Chine était due à des problèmes d'approvisionnement, ajoutant qu'il ne pouvait pas prédire quand ceux-ci seraient résolus. La société prévoit un retour à la croissance au premier trimestre 2026 en Chine, grâce aux ventes d'iPhone. Plusieurs modèles d'iPhone 17 seraient encore soumis à des contraintes d'approvisionnement sur ce marché. Il convient de noter qu'Apple a enregistré une augmentation de 15 % de ses ventes en Europe, une croissance de 12 % au Japon et une croissance globale solide en Asie, hors Chine.

Préoccupations liées à la valorisation : un rapport solide à un prix élevé

Malgré ce rapport solide, la valorisation d'Apple semble de plus en plus tendue. Wall Street paie désormais près de 40 fois les bénéfices annuels d'une société dont le bénéfice net cumulé par action sur les quatre derniers trimestres n'a pratiquement pas changé depuis 2021, ce qui suggère une certaine stagnation de la rentabilité. Il semble que les investisseurs soient simplement prêts à surpayer les actions Apple, à l'image de l'amour durable des consommateurs pour les nouveaux iPhone coûteux.

Dans le contexte actuel du marché, une telle prime peut encore se justifier par les produits exceptionnels d'Apple, que le monde continue d'utiliser et d'attendre avec impatience. Cependant, pour retrouver sa place au sommet de Wall Street, Apple aura peut-être besoin de plus que de « résultats solides ». Il pourrait lui falloir une toute nouvelle catégorie de produits, ou l'intégration de systèmes d'IA raffinés et centrés sur l'utilisateur dans sa gamme existante. Pour l'instant, Wall Street a choisi de ne pas attendre, anticipant ce scénario optimiste dans ses prévisions. La question est : est-ce prématuré ?

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers, XTB