La semaine marque le lancement officiel de la saison des résultats aux États-Unis, dans un contexte inhabituellement chargé sur le plan politique. Après des réactions initiales négatives liées à l’escalade des tensions autour du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, les marchés tentent désormais de reprendre leur souffle et de recentrer l’attention sur les fondamentaux.

📊 Marchés actions : stabilisation après la tempête

Wall Street efface une partie de la nervosité

À l’ouverture de la saison des publications, Wall Street parvient à absorber le choc politique. Le S&P 500 progresse d’environ 0.1%, le Nasdaq gagne 0.4%, tandis que le Dow Jones évolue proche de l’équilibre. Cette configuration reflète un marché encore prudent, mais moins paniqué que lors des premières annonces concernant l’enquête visant le président de la Fed.

Les investisseurs semblent vouloir distinguer le bruit politique de court terme des perspectives bénéficiaires des entreprises, même si la volatilité pourrait rester élevée dans les jours à venir.

L’Europe clôture majoritairement en hausse

Sur le Vieux Continent, la séance s’est globalement soldée par des performances positives. Le DAX allemand a progressé de 0.5%, l’AEX néerlandais de plus de 0.5%, tandis que le FTSE 100 britannique et l’IBEX 35 espagnol ont gagné un peu plus de 0.1%. Le CAC 40 français fait figure d’exception, terminant légèrement en territoire négatif.

Cette relative résilience européenne s’explique en partie par une exposition moindre au risque institutionnel américain, mais aussi par l’attrait persistant pour certains secteurs défensifs et cycliques.

🏛️ Fed et politique : un nouveau front de tensions

Une enquête judiciaire sans précédent

L’élément central de la séance reste l’ouverture d’un nouveau front dans le conflit entre Jerome Powell et l’administration américaine. Le Department of Justice a officiellement lancé une enquête concernant le coût élevé d’un projet de rénovation du siège de la Fed, plaçant le président de la banque centrale sous une pression politique intense.

Même si cette affaire ne remet pas immédiatement en cause la conduite de la politique monétaire, elle nourrit un climat d’incertitude institutionnelle, rarement observé aux États-Unis.

Des marchés inquiets pour l’indépendance monétaire

Les investisseurs redoutent que cette situation n’affaiblisse l’indépendance perçue de la Fed, un pilier central de la stabilité financière américaine. À moyen terme, cette pression pourrait influencer les anticipations de baisse des taux, tout en accroissant la prime de risque exigée par les marchés.

💱 Devises : le dollar sous pression

Recul marqué du billet vert

Sur le marché des changes, la réaction est nette. Le dollar américain s’affaiblit fortement face à ses principales contreparties, pénalisé par l’instabilité politique. La paire EUR/USD progresse d’environ 0.3%, tandis que GBP/USD gagne près de 0.5%.

Ce mouvement traduit une perte de confiance temporaire dans les actifs libellés en dollars, au profit des devises européennes.

Un facteur de soutien pour les actifs risqués

La faiblesse du dollar agit comme un soutien indirect aux actifs risqués, en particulier aux matières premières et, dans une moindre mesure, aux cryptomonnaies. Si cette tendance se prolonge, elle pourrait influencer positivement la dynamique des marchés au premier trimestre.

🪙 Matières premières et cryptos : nette accélération haussière

Métaux précieux en pleine envolée

La hausse des matières premières se poursuit et s’intensifie. L’or bondit de plus de 2%, franchissant le seuil symbolique des 4 600 USD l’once. L’argent surperforme largement, avec une hausse de plus de 6.5%, atteignant 85 USD l’once.

Dans le même temps, le palladium progresse de plus de 2%, autour de 1 800 USD, tandis que le platine grimpe de plus de 3%, testant la zone des 2 340 USD. Ces mouvements reflètent à la fois la faiblesse du dollar et une recherche accrue de valeurs refuges.

Cryptomonnaies : regain d’optimisme

Sur le marché des actifs numériques, le sentiment s’améliore. Bitcoin progresse d’environ 1.5%, se rapprochant du seuil des 92 000 USD, tandis qu’Ethereum avance plus modestement de 0.3%, autour de 3 110 USD.

Cette divergence suggère un appétit plus marqué pour Bitcoin comme actif macro-sensible, alors qu’Ethereum reste en phase de consolidation.

⚡ Énergie : le gaz naturel surperforme

Forte hausse du gaz, pétrole plus mesuré

Dans le secteur de l’énergie, les contrats sur le gaz naturel enregistrent la meilleure performance, avec une hausse de plus de 7.5%. Les marchés pétroliers progressent plus modérément : le Brent gagne 0.7% et le WTI environ 0.5%.

Cette dynamique reflète des facteurs spécifiques d’offre et de demande sur le gaz, combinés à un contexte macro favorable aux matières premières.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street se stabilise malgré les tensions politiques ?

Les investisseurs tentent de se recentrer sur les résultats des entreprises et de relativiser le risque politique à court terme.

L’enquête sur Jerome Powell est-elle un risque majeur pour les marchés ?

Elle accroît l’incertitude, mais son impact dépendra de son évolution et de ses conséquences institutionnelles.

Pourquoi le dollar chute-t-il autant ?

La perte de confiance liée aux tensions politiques pousse les investisseurs à réduire leur exposition au billet vert.

Pourquoi l’or et l’argent montent-ils fortement ?

La faiblesse du dollar et la recherche de valeurs refuges soutiennent fortement les métaux précieux.

Le rebond des cryptomonnaies est-il durable ?

Il dépendra surtout de l’évolution du dollar et des anticipations de politique monétaire américaine.