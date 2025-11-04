-
📰 Introduction
Advanced Micro Devices (AMD) publie ce mardi ses résultats du troisième trimestre 2025, après la clôture des marchés. Les investisseurs s’attendent à des performances solides dans les activités liées à l’intelligence artificielle et aux data centers, deux axes majeurs de développement face à la concurrence de Nvidia. Les récents accords conclus avec OpenAI et Oracle confirment l’importance stratégique de ce segment dans la croissance future du groupe.
💻 Croissance soutenue dans les data centers
Le segment Data Center devrait générer environ 4,14 milliards de dollars de revenus, soit une hausse de 17,6 % sur un an. Cette dynamique repose sur la montée en puissance des processeurs EPYC et des accélérateurs MI350 et MI450, dont la production s’intensifie. Ces produits constituent le cœur de la stratégie d’AMD pour renforcer sa position dans les infrastructures d’IA et le cloud.
🕹️ Stabilité dans les segments clients et gaming
Les activités clients et gaming affichent un chiffre d’affaires proche de 3,6 milliards de dollars, en hausse de 29 % sur un an. Les ventes de processeurs Ryzen Zen 5, de cartes graphiques RDNA 4 et de solutions SoC pour consoles soutiennent la performance globale. Ce segment reste un pilier important de la diversification des revenus du groupe.
⚙️ Pression sur les activités embarquées
Le segment Embedded recule d’environ 25 %, avec des revenus compris entre 889 et 927 millions de dollars, affecté par le ralentissement des marchés des télécoms et de l’industrie. AMD poursuit néanmoins ses investissements dans les technologies FPGA et IoT, afin de préserver son potentiel de croissance à moyen terme.
📈 Perspectives pour le T4 2025
Pour le quatrième trimestre, AMD anticipe un chiffre d’affaires d’environ 9,2 milliards de dollars, avec une marge brute proche de 51,5 %. Les dépenses d’investissement devraient atteindre 902 millions de dollars, traduisant la poursuite de la montée en capacité dans les semi-conducteurs dédiés à l’IA.
🌍 Contexte et risques
La valorisation d’AMD reste élevée, avec un cours proche de 250 dollars, soutenu par l’optimisme du marché. Toutefois, la société demeure exposée à plusieurs risques :
-
Restrictions d’exportation vers la Chine, pouvant freiner les ventes dans les segments IA et serveurs.
-
Volatilité de la demande dans le PC et le gaming.
-
Pression concurrentielle d’Intel sur les CPU et de Nvidia sur les accélérateurs IA.
Les tensions géopolitiques et les fluctuations de change constituent également des éléments à surveiller.
🧭 Conclusion
Les résultats du troisième trimestre 2025 serviront de test pour mesurer la capacité d’AMD à maintenir une croissance soutenue dans les activités liées à l’intelligence artificielle et aux infrastructures cloud. Sa stratégie, fondée sur l’innovation et les partenariats technologiques, reste clé pour consolider sa position dans un secteur où Nvidia et Intel dominent encore largement.
❓ FAQ – Questions fréquentes
Quels sont les moteurs principaux de la croissance d’AMD ?
La progression est portée par les processeurs EPYC et les puces IA MI350/MI450, ainsi que par la demande solide dans les data centers et le gaming.
Pourquoi le segment embarqué est-il en repli ?
Le ralentissement des marchés industriels et télécoms pèse sur les ventes, malgré la poursuite des investissements dans les FPGA et les solutions IoT.
Quelles sont les principales menaces pour AMD ?
Les restrictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la concurrence accrue de Nvidia et Intel, ainsi qu’une valorisation boursière élevée pouvant amplifier les corrections.
