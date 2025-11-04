Partenariats stratégiques avec OpenAI, Oracle et Microsoft pour renforcer la présence d’AMD sur le marché de l’intelligence artificielle.

Forte croissance des segments IA et data centers , soutenus par les puces MI350/MI450.

Chiffre d’affaires estimé à 8,74 milliards $ (+28 % sur un an).

📰 Introduction

Advanced Micro Devices (AMD) publie ce mardi ses résultats du troisième trimestre 2025, après la clôture des marchés. Les investisseurs s’attendent à des performances solides dans les activités liées à l’intelligence artificielle et aux data centers, deux axes majeurs de développement face à la concurrence de Nvidia. Les récents accords conclus avec OpenAI et Oracle confirment l’importance stratégique de ce segment dans la croissance future du groupe.

💻 Croissance soutenue dans les data centers

Le segment Data Center devrait générer environ 4,14 milliards de dollars de revenus, soit une hausse de 17,6 % sur un an. Cette dynamique repose sur la montée en puissance des processeurs EPYC et des accélérateurs MI350 et MI450, dont la production s’intensifie. Ces produits constituent le cœur de la stratégie d’AMD pour renforcer sa position dans les infrastructures d’IA et le cloud.

🕹️ Stabilité dans les segments clients et gaming

Les activités clients et gaming affichent un chiffre d’affaires proche de 3,6 milliards de dollars, en hausse de 29 % sur un an. Les ventes de processeurs Ryzen Zen 5, de cartes graphiques RDNA 4 et de solutions SoC pour consoles soutiennent la performance globale. Ce segment reste un pilier important de la diversification des revenus du groupe.

⚙️ Pression sur les activités embarquées

Le segment Embedded recule d’environ 25 %, avec des revenus compris entre 889 et 927 millions de dollars, affecté par le ralentissement des marchés des télécoms et de l’industrie. AMD poursuit néanmoins ses investissements dans les technologies FPGA et IoT, afin de préserver son potentiel de croissance à moyen terme.

📈 Perspectives pour le T4 2025