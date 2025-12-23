Graphique du jour: GOLD (23.12.2025)

Points clés L’or bénéficie pleinement du regain d’aversion au risque , porté par l’intensification des tensions géopolitiques et la hausse de la demande pour les valeurs refuges, ce qui lui permet de s’approcher d’un nouveau seuil historique autour de 4 500 dollars l’once.

Les perspectives monétaires et techniques restent favorables, avec un positionnement croissant en faveur d'une Fed plus accommodante en 2026 et une cassure technique majeure au-dessus de 4 350 dollars, soutenant une demande structurellement élevée pour l'or.

L’or poursuit sa vague de hausses dynamiques, gagnant 0,82 % aujourd’hui. Le prix de l’or s’est brièvement approché d’un nouveau seuil symbolique majeur à 4 500 dollars l’once (4 495 dollars). Le rallye est soutenu par une nette augmentation de la demande pour les actifs refuges et par les turbulences géopolitiques persistantes durant la présidence de Donald Trump. Le catalyseur immédiat reste la montée de l’incertitude géopolitique, notamment les tensions entre les États-Unis et le Venezuela, qui pèsent sur l’appétit pour le risque. Les investisseurs se positionnent également de plus en plus en faveur d’une orientation plus accommodante (dovish) de la Fed en 2026, soutenue par les récentes données d’inflation américaines ressorties en dessous des attentes. D’un point de vue technique, les contrats à terme sur l’or ont franchi une résistance clé autour de 4 350 dollars, en cohérence avec le canal haussier en place. Le maintien au-dessus de ce niveau sera déterminant pour prolonger la dynamique actuelle. Parallèlement, la perspective d’un nouvel assouplissement monétaire réduit le coût d’opportunité de la détention de l’or par rapport aux actifs générateurs de rendement. Combinée aux achats continus des banques centrales — en particulier dans les marchés émergents — et à l’intérêt croissant des investisseurs particuliers, cette situation maintient une demande structurelle élevée pour l’or.

