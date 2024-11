Apple (AAPL) Q4 2024 Résultats prévisionnels : Intégration de l'IA et marché chinois en ligne de mire

Alors qu'Apple s'apprête à publier ses résultats du quatrième trimestre fiscal après la clôture du marché le 31 octobre 2024, tous les regards se tournent vers les performances du géant de la technologie dans un contexte de dynamique de marché changeante et de transitions technologiques. Se négociant à des niveaux proches de ses plus hauts historiques, avec un gain de 19 % depuis le début de l'année, Apple aborde ce rapport de résultats avec un élan considérable, bien que les analystes restent prudemment optimistes quant aux résultats du trimestre.

Estimations des bénéfices

Pour le quatrième trimestre fiscal, les analystes s'attendent à ce qu'Apple enregistre un chiffre d'affaires de 94,58 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,7 % d'une année sur l'autre, soit la plus forte croissance annuelle de la société depuis deux ans. Le bénéfice par action devrait s'élever à 1,48 dollar, soit une augmentation modeste de 1 % par rapport à l'année précédente. Ces prévisions reflètent à la fois les opportunités et les défis auxquels Apple est confrontée sur ses marchés clés, en particulier en Chine.

Estimations des bénéfices. Source : Bloomberg

L'estimation consensuelle du BPA s'élève à 1,598 $ (GAAP), ce qui représente une modeste croissance de 0,22 % par rapport à la période précédente. Ce chiffre se situe entre les différentes projections des analystes que nous avons vues, certains prévoyant 1,48 $ (estimation LSEG) et d'autres 1,60 $ (consensus TradingView). La société a fait preuve d'une très bonne exécution par le passé, dépassant les estimations de BPA au cours de 7 des 8 derniers trimestres, ce qui laisse présager une nouvelle surprise positive.

Volatilité implicite après les résultats. Source : Bloomberg

Indicateurs de rentabilité :

Revenu net (ajusté) : Estimé à 24,323 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,18%

: Estimé à 24,323 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,18% Bénéfice d'exploitation : Projeté à 29,961 milliards de dollars, avec une légère baisse de -0,02%

: Projeté à 29,961 milliards de dollars, avec une légère baisse de -0,02% EBITDA : Prévu à 32,127 milliards de dollars, affichant une diminution de -2,11%

En perspective, les analystes anticipent une croissance continue avec :

T1 2025 (décembre 2024) : BPA de 2,399 $

: BPA de 2,399 $ T2 2025 (mars 2025) : BPA de 1,713 $

: BPA de 1,713 $ T3 2025 (juin 2025) : BPA de 1,571 $

Le marché prévoit une réaction significative des bénéfices, avec un mouvement implicite d'une journée de 4,09% après le rapport. Cela est particulièrement notable, compte tenu de la tendance historique d’Apple à surprendre positivement, avec une surprise moyenne de 7,23% au cours des derniers trimestres.

L'avenir de l'iPhone

Le segment iPhone reste crucial pour le succès d'Apple, et les données récentes sont mitigées. Les ventes initiales de l'iPhone 16 en Chine ont montré des résultats prometteurs, avec une augmentation de 20% au cours des trois premières semaines par rapport à son prédécesseur. Il est à noter que les consommateurs se tournent vers les modèles haut de gamme, avec une hausse de 44% des ventes des versions Pro et Pro Max par rapport à la même période l'an dernier. Cependant, des rapports indiquent des réductions potentielles de commandes d'environ 10 millions d'unités entre le T4 2024 et le T2 2025, principalement concernant les modèles bas de gamme, ce qui suscite des préoccupations chez les investisseurs.

À surveiller :

L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'écosystème d'Apple est devenue un point d'intérêt majeur pour les investisseurs. La société a récemment lancé iOS 18.1, incluant Apple Intelligence basée sur l'IA, avec des outils de rédaction améliorés, des capacités de retouche photo avancées, et une meilleure gestion des notifications. Bien que ces fonctionnalités soient disponibles sur les derniers modèles d'iPhone, le calendrier de leur déploiement en Chine reste incertain, tandis que leur disponibilité dans l'Union européenne est confirmée pour avril 2025.

Le segment des Services d'Apple continue d'être un point fort du portefeuille de l'entreprise, représentant entre 25 et 30% des revenus globaux et restant la division la plus rentable. Les analystes prévoient une croissance des revenus des Services de 13% en glissement annuel, légèrement en deçà des 14% du trimestre précédent, mais toujours en forte progression à deux chiffres. Ce segment, qui inclut l'App Store, Apple Pay, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, et iCloud, joue un rôle de plus en plus important dans la croissance et les marges bénéficiaires d’Apple.

D'autres catégories de produits montrent également des signes prometteurs, les revenus de l'iPad étant prévus en hausse de 10% en glissement annuel, après une forte augmentation de 24% au trimestre précédent, stimulée par de nouveaux modèles. Les résultats du trimestre en cours refléteront en partie l'impact des récents lancements de produits, notamment les AirPods Max.

À l'avenir, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux commentaires de la direction sur plusieurs points clés : la stratégie de déploiement global pour Apple Intelligence et les fonctionnalités d'IA, les plans pour le casque Vision Pro face aux rapports de réduction de la production, les stratégies pour naviguer sur le marché concurrentiel chinois, et la durabilité de la croissance des Services. De plus, tout indicateur prospectif concernant le cycle de l'iPhone 16 sera crucial pour le sentiment du marché.

Graphique (intervalle journalier)

Le prix se négocie actuellement juste au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6% et entre les moyennes mobiles sur 30 et 50 jours. Pour les acheteurs, maintenir ce niveau de Fibonacci et la moyenne mobile sur 50 jours sera essentiel pour préserver la dynamique. En cas d'échec de ce support, les vendeurs pourraient viser un nouveau test de la moyenne mobile sur 100 jours. Le RSI montre une inclinaison baissière, indiquant une divergence avec des sommets et des creux plus bas, tandis que le MACD se tourne également progressivement vers une dynamique baissière, suggérant une pression à la baisse possible. Source: xStation