Apple progresse de 4 %, dominant le secteur des technologies de pointe et propulsant le NASDAQ 100 à 24 700 points.

Les actions Apple (AAPL.US) ont augmenté de 4 % aujourd'hui, ce qui en fait la composante la plus performante des principaux indices américains. Récemment, plusieurs cabinets d'études ont relevé leurs notes sur la société, invoquant de solides catalyseurs liés aux produits, notamment le lancement de l'iPhone Air, la sortie prochaine de l'iPhone 20 l'année prochaine et de nouveaux produits basés sur l'intelligence artificielle. La dernière révision à la hausse vient de Melius Research, qui voit un potentiel de hausse à 260 dollars par action pour le géant de Cupertino. Malgré ce rebond, les actions Apple se négocient toujours 15 % en dessous de leurs précédents sommets, proches de 260 dollars. Les derniers résultats trimestriels ont montré une augmentation de 10 % des ventes en glissement annuel, la plus forte croissance depuis décembre 2021.

Les derniers résultats trimestriels ont montré une augmentation de 10 % des ventes en glissement annuel, la plus forte croissance depuis décembre 2021. Les ventes en Chine ont augmenté de 4 % en glissement annuel, surprenant le marché et commençant à contribuer non seulement à la croissance globale, mais aussi à un changement dans le sentiment des investisseurs à l'égard des perspectives commerciales d'Apple dans la région.

Apple devrait dévoiler de nouvelles fonctionnalités d'IA dans ses produits, tandis que les ventes d'iPhone ont augmenté de 13 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre. Parallèlement, les ventes de Mac ont dépassé de 10 % les attentes du marché, atteignant 8 milliards de dollars pour le trimestre.

La société devrait également échapper aux droits de douane imposés sous l'administration Trump, grâce à son engagement d'investir 600 milliards de dollars dans la fabrication aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Le bénéfice net et le chiffre d'affaires ont tous deux dépassé de plus de 5 % les estimations de Wall Street, et il semble qu'une part importante des clients attendent encore d'acheter les produits Apple pour tester les nouvelles fonctionnalités d'IA. D'un côté, cela représente une opportunité notable d'améliorer les marges et de monétiser des services à forte marge. D'un autre côté, si les nouvelles fonctionnalités déçoivent, Apple pourrait avoir du mal à maintenir son statut de valeur de croissance, surtout avec un ratio cours/bénéfice oscillant autour de 30. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile D'un point de vue historique, la valorisation d'Apple se situe actuellement autour de sa moyenne à long terme, tandis que la société bénéficie toujours de multiples catalyseurs de croissance : amélioration des ventes en Chine, forte demande pour l'iPhone, pipeline de produits bien rempli et innovations en matière d'IA.

Source: Bloomberg Finance L.P. Apple poursuit sa stratégie cohérente de rachat d'actions, réduisant progressivement le nombre d'actions en circulation.

Source: Charlie Bilello, X La reprise des actions Apple aujourd'hui contribue à propulser l'indice NASDAQ 100 à 24 700 points. Source: xStation5

