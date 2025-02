Apple – Qu'attendre des résultats du T1 2024/25 ? 📌

Apple (AAPL.US) publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2024/25 aujourd'hui, après la clôture des marchés. Jetons un coup d'œil aux principaux éléments à surveiller dans ce rapport et à ce que le marché attend du géant technologique américain. Les récentes baisses dans le secteur technologique Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Apple a connu un bon début de semaine. L'entreprise a enregistré une performance relativement meilleure parmi les "Magnificent Seven", surpassant même Meta, dont les résultats ont été bien accueillis par le marché aujourd'hui. La résilience d'Apple face à la panique du marché déclenchée par les nouvelles liées à DeepSeek pourrait être due à sa stratégie en matière d'IA encore floue et à son absence d'entrée définitive dans la course à l'IA. De ce fait, Apple n'a pas pleinement bénéficié de la popularité massive de l'intelligence artificielle, mais la vente massive de lundi a fait d'Apple un "refuge sûr" pour certains investisseurs en pleine volatilité des actions technologiques. Le marché chinois Il est toutefois important de rappeler qu'Apple, bien que moins exposé au risque DeepSeek que d'autres entreprises davantage impliquées dans l'IA, fait face à des défis importants en Chine. L'entreprise connaît une forte baisse de la croissance des ventes dans ce pays depuis plusieurs trimestres, ce qui l'a amenée à accorder des réductions rapides et inattendues sur ses produits pour maintenir sa position sur le marché. Ainsi, la performance d'Apple en Chine au T1 2024/25 sera un point d'attention majeur pour les investisseurs. Les dernières estimations sur les ventes de smartphones d'Apple en Chine suggèrent la plus forte baisse en glissement annuel depuis le 1T 2024 (correspondant au 2T 2023/24 d'Apple en raison de son exercice décalé). Ces chiffres laissent supposer que les revenus d'Apple en Chine devraient chuter à 17,97 milliards de dollars (-14 % en glissement annuel), selon les estimations consensuelles. Source: XTB Research, Counterpoint, Bloomberg Finanial L.P. Estimation des résultats En dehors de la faiblesse du marché chinois, Apple devrait afficher des résultats record pour le 1T 2024/25. Les prévisions consensuelles indiquent une augmentation des revenus de 3,8 % par rapport à l'année précédente, soutenue par la croissance du segment des services et le lancement du dernier iPhone 16. Concernant l'IA, les investisseurs chercheront des mises à jour sur le développement d'Apple Intelligence. Jusqu'à présent, les offres d'Apple dans ce domaine sont moins avancées que celles de ses concurrents (comme Samsung). Toutefois, paradoxalement, ce léger retard pourrait en réalité profiter à Apple. Si l'entreprise parvient à mettre en place des solutions plus efficaces et à améliorer ces technologies pour mieux répondre aux besoins de ses clients, elle pourrait retrouver son cycle habituel de livraison de services et de produits affinés – non pas en tant que pionnier, mais en tant qu'entreprise qui perfectionne les solutions existantes. Au cours des quatre dernières semaines, le sentiment du marché envers Apple a légèrement diminué et les attentes ont été révisées à la baisse. Estimation des résultats pour le 1T 2024/25. Source : Bloomberg Finance L.P. Résultats financiers estimés pour le 1T 2024/25 : Revenus : 124,1 milliards de dollars Revenus des produits : 98,02 milliards de dollars Revenus des iPhones : 71,04 milliards de dollars Revenus des Mac : 7,94 milliards de dollars Revenus des iPads : 7,35 milliards de dollars Revenus des wearables, maisons et accessoires : 11,95 milliards de dollars Revenus des services : 26,1 milliards de dollars Revenus en Chine : 17,97 milliards de dollars

BPA : 2,35 $

BPA ajusté : 2,35 $

Flux de trésorerie d'exploitation : 39,03 milliards de dollars

Dépenses d'exploitation totales : 15,34 milliards de dollars

Bénéfice brut : 57,98 milliards de dollars Bilan : Liquidités et équivalents de liquidités : 36,45 milliards de dollars

Coût des ventes : 65,98 milliards de dollars

Actifs courants : 165,17 milliards de dollars

Passifs courants : 167,07 milliards de dollars

