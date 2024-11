Arista Networks en baisse après des prévisions plus faibles pour 2025 📉

Les actions d'Arista Networks (ANET.US) sont en baisse de plus de 7 %, bien que les bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les attentes. Cette baisse est principalement due aux prévisions de revenus pour 2025, qui ont été revues à la baisse par rapport aux attentes du marché. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La société a dépassé les estimations du marché pour la plupart des indicateurs financiers clés. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,81 milliard de dollars (contre 1,75 milliard de dollars prévus), le segment crucial du chiffre d'affaires des produits atteignant 1,52 milliard de dollars. En outre, la société a maintenu sa discipline en matière de coûts, ce qui lui a permis d'augmenter sa marge d'exploitation à 49,1 % (contre 44,6 % prévus). En outre, l'entreprise a annoncé l'acquisition d'un cinquième client important dans le segment de l'IA, qui sera inclus dans ses résultats de 2025. Malgré des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, les projections prudentes pour 2025 ont suscité des réserves de la part des investisseurs et des baisses plus marquées du cours de l'action. Le PDG Jayshree Ullal a déclaré qu'Arista prévoyait d'atteindre un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars en 2025, ce qui est inférieur au consensus de 8,12 milliards de dollars. En outre, l'entreprise prévoit une marge d'exploitation plus faible que prévu pour le quatrième trimestre, peut-être en raison d'un retard dans la comptabilisation des coûts opérationnels. Bien que les prévisions pour 2025 soient inférieures, il convient de noter qu'Arista Networks a l'habitude de dépasser les attentes et que les projections plus prudentes pour 2025 laissent une marge de manœuvre pour d'éventuelles révisions à la hausse au fur et à mesure que de nouveaux clients et de nouvelles commandes sont obtenus. Ces perspectives sont soutenues par les commentaires de l'entreprise mettant l'accent sur le développement de son réseau d'IA, avec des projets clés impliquant des clients tels que Microsoft et Meta, qui pourraient potentiellement stimuler la croissance. RÉSULTATS FINANCIERS 3Q24 : BPA ajusté 2,40 $ contre 1,83 $ a/a, estimation 2,08 $.

Chiffre d'affaires 1,81 milliard de dollars, +20% a/a, estimation 1,75 milliard de dollars. Revenus des produits 1,52 milliard de dollars, +19% a/a, estimation 1,48 milliard de dollars. Revenus des services 287,1 millions de dollars, +28% a/a, estimation 269,7 millions de dollars

Coût des recettes 649,2 millions de dollars, +14% a/a, estimation 634,7 millions de dollars Coût des produits 593,3 millions de dollars, +13% a/a, estimation 582,6 millions de dollars Coût des revenus des services 55,9 millions de dollars, +26% a/a, estimation 53,8 millions de dollars.

Marge d'exploitation ajustée 49,1% contre 46,1% a/a, estimation 44,6%.

Marge brute ajustée 64,6 % contre 63,1 % a/a. PERSPECTIVES POUR 2025 : Chiffre d'affaires : Croissance de 15-17%, estimation : 18% Arista Networks (D1) Le titre est resté dans une très forte tendance haussière depuis le début de l'année 2023, les cours n'ayant passé sous la borne inférieure de cette tendance qu'une seule fois au cours de cette période. La forte baisse d'aujourd'hui ne signale pas un changement définitif de sentiment, mais ramène simplement le cours de l'action aux niveaux observés avant le rallye postélectoral. Les investisseurs devraient prêter attention au niveau de 383 dollars, qui sert de première résistance significative, suivi par 373 dollars, qui est défini par le pic local de juin. Source: xStation

