Aston Martin gagne 4,5 % grâce au transfert de Newey vers l'écurie de F1 et au renouveau de la Vanquish 📈

Les actions du constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin (AML.UK) résistent aux baisses du secteur automobile en général, gagnant près de 5 % aujourd'hui après que le principal propriétaire de la société, Lawrance Stroll, a annoncé la signature finale d'un contrat avec l'un des constructeurs les plus en vue de la Formule 1, Adrian Newey, qui a accepté un salaire de 30 millions de livres sterling par an. Stroll a qualifié le contrat avec Newey de bonne affaire et a indiqué que, comme avec un ami de longue date, ils se préparent à un partenariat à long terme avec Aston. Newey est considéré comme le « père » du succès structurel des voitures Red Bull Racing, qui, il y a une douzaine d'années, ne rêvaient même pas de jouer les premiers rôles dans le monde du sport automobile « roi ». Grâce au travail de Newey et de son équipe, Red Bull Racing a atteint les « sommets du rallye » et a jusqu'à présent rivalisé avec des équipes de pointe telles que McLaren et Ferrari

Les investisseurs espèrent que le succès sur les circuits de F1 se traduira par une augmentation des ventes de modèles Aston Martin, où une nouvelle version de la supercar Vanquish (moteur V12, 824 ch), dont la rivale sur le marché sera la Ferrari 12 Cilindri, devrait bientôt faire ses débuts.

Le transfert de Newey pourrait indiquer que les attentes à l'égard d'Aston pour cette saison et la suivante seront très élevées, d'autant plus que la société disposera d'un constructeur brillant et d'une excellente infrastructure sur le site de Silverstone, ainsi que de l'accord de construction avec l'équipe Honda. Les critiques suggèrent que Newey pourrait ne pas suffire, à moins qu'Aston n'engage un pilote brillant. L'équipe compte actuellement Fernando Alonso et Lance Stroll, fils du propriétaire d'Aston Martin. L'embauche de Newey, l'un des meilleurs constructeurs de F1 de l'histoire, et les perspectives d'infrastructure qu'Aston peut désormais offrir aux pilotes, pourraient inciter de jeunes pilotes très talentueux à rejoindre l'équipe. À la suite du transfert de Newey, une vague de spéculations a circulé dans les médias sur la possible transition du jeune pilote le plus remarquable de la Formule 1, Max Verstappen, qui est récemment entré en conflit avec l'écurie Red Bull. Newey commencera à travailler pour Aston dès 2025. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Graphique Aston Martin (AML.UK) Les actions Aston Martin se négocient près des plus bas de juin, mais ont dépassé l'EMA50 (ligne orange), le principal niveau de résistance se situe actuellement autour de 1,73 - 1,75 £ par action (23,6 Fibo, moyenne de l'EMA200). Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."