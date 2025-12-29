Points clés Hausse marquée : Atos gagne 6 % à 48,50 € , parmi les meilleures performances du SBF 120.

1️⃣ Une étape clé dans la restructuration d’Atos 1.1. Un accord engageant Atos a annoncé vendredi la signature d’un accord engageant avec la société brésilienne Semantix pour lui céder ses activités en Amérique du Sud. Cette région compte 2 800 employés répartis au Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou. 1.2. Une transaction non chiffrée Le montant de la vente n’a pas été communiqué, mais cette cession est un élément central du plan "Genesis", lancé pour redresser le groupe après des années de difficultés. 2️⃣ Une nouvelle gouvernance pour Semantix 2.1. Changement de direction Nelson Campelo , actuel responsable d’Atos en Amérique du Sud, deviendra PDG de Semantix .

, actuel responsable d’Atos en Amérique du Sud, deviendra . Leonardo Santos Poça D’água, fondateur et PDG actuel de Semantix, prendra le poste de président exécutif, axé sur la stratégie long terme et l’innovation. 2.2. Objectifs du plan Genesis Atos cherche à : Simplifier son organisation

Réduire sa dette

Se recentrer sur ses activités les plus rentables FAQ 🔹 Pourquoi Atos vend-il ses activités en Amérique du Sud ? Cette cession permet à Atos de se désendetter et de se concentrer sur ses marchés porteurs, conformément à son plan de transformation. 🔹 Quel est l’impact de cette vente sur Atos ? La transaction devrait améliorer la rentabilité et accélérer la restructuration, tout en réduisant les coûts opérationnels. 🔹 Quand la transaction sera-t-elle finalisée ? Atos prévoit de conclure l’opération dans les prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires. 🔹 Qui est Semantix ? Semantix est une entreprise brésilienne spécialisée dans les services numériques, les données et l’intelligence artificielle.

